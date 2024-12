Un cutremur de 7 grade pe Richter a zguduit coasta Californiei de Nord. A fost emisă avertizare de tsunami VIDEO FOTO

Avertizările de tsunami au fost emise pentru anumite zone de pe coastele din nordul Californiei și Oregon, după ce un cutremur cu magnitudinea de 7.0 a avut loc în largul coastei californiene, scrie CNN.

Cutremurul s-a produs la ora 10:44 AM PT (20:44 în România - n.r.), la aproximativ 60 de mile (96.56 km - n.r.) sud-vest de Ferndale, California, conform informațiilor furnizate de US Geological Survey.

Activitatea posibilului tsunami ar putea afecta orașele californiene San Francisco, Crescent City și Fort Bragg, precum și orașele din Oregon Port Orford, Brookings și Charleston, conform celor anunțate de Serviciul Național de Meteorologie.

"Avertizările de tsunami sugerează că un tsunami cu potențial de inundație semnificativă este posibil sau deja se desfășoară. Un tsunami este format dintr-o serie de valuri care pot fi periculoase chiar și la câteva ore după sosirea primului val. Este important de menționat că primul val nu este întotdeauna cel mai mare", a informat Serviciul Național de Meteorologie.

