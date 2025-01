Bărbatul din Cybertruck-ul care a explodat în Las Vegas era soldat de elită și s-a împușcat înainte de explozie. Ce l-a împins să se sinucidă

Bărbatul care a condus un Cybertruck Tesla care a explodat în fața hotelului Trump din Las Vegas era un soldat activ al forțelor speciale americane și s-a împușcat mortal înainte de explozie, au declarat oficiali americani, citați de BBC.

Poliția din Las Vegas l-a identificat pe Matthew Alan Livelsberger, în vârstă de 37 de ani, din Colorado Springs, Colorado, ca fiind șoferul vehiculului, pe care l-a închiriat la peste 1287 de kilometri distanță și l-a condus în fața hotelului din Nevada în dimineața exploziei.

Cauza morții lui Livelsberger a fost sinuciderea din cauza unei răni prin împușcare autoprovocate, potrivit biroului legistului din Clark County.

Șapte persoane au fost rănite atunci când vehiculul - plin cu recipiente de combustibil și exolozibil - a explodat în ziua de Anul Nou. Oficialii au declarat că toate rănile au fost minore.

Livelsberger a condus Cybertruck-ul în oraș miercuri dimineața, cu mai puțin de două ore înainte de detonare, a declarat poliția. Parcat în fața hotelului, lângă o intrare de sticlă, vehiculul a început să scoată fum, apoi a explodat.

Autoritățile din Las Vegas au declarat că Cybertruck a contribuit la izolarea exploziei, trimițând-o mai degrabă pe verticală decât spre exterior. Ușile și ferestrele de sticlă ale hotelului din apropiere nu s-au spart în urma exploziei.

Autoritățile au declarat că încă nu au stabilit un motiv care să explice incidentul.

Șeriful McMahill a declarat că anchetatorii au recuperat din vehiculul carbonizat o legitimație militară, un pașaport, două pistoale semi-automate, artificii, un iPhone, un ceas inteligent și mai multe cărți de credit pe numele lui Livelsberger.

Potrivit șerifului din Las Vegas, Kevin McMahill, cadavrul din vehicul era atât de ars că era de nerecunoscut și a fost găsit cu o rană prin împușcare autoprovocată la cap.

McMahill a declarat că au fost găsite două tatuaje pe cadavrul șoferului care se potrivesc cu cele pe care le avea Livelsberger.

Originar din Colorado Springs, acesta a închiriat Cybertruck-ul la 28 decembrie în Denver.

Poliția a reușit să îi urmărească mișcările folosind o serie de fotografii din timpul călătoriei de la Denver, Colorado, la Las Vegas, Nevada, împreună cu tehnologia Tesla, care a ajutat la cartografierea locurilor în care a oprit de-a lungul traseului. El a fost singurul care a fost văzut conducând vehiculul.

McMahill a declarat că există mai multe paralele - dar nicio legătură definitivă - între suspecții din incidentul din Las Vegas și atacul din New Orleans, soldat cu 14 morți, ambele având loc în ziua de Anul Nou.

Ambii suspecți au lucrat la baza militară Fort Bragg, în Carolina de Nord, deși nu există nicio dovadă că au servit în aceeași unitate sau au fost acolo în același timp. De asemenea, ambii au servit în Afganistan în 2009, dar nu există nicio dovadă că au fost în aceeași regiune sau în aceeași unitate.

Ambii au folosit, de asemenea, compania de închiriere Turo pentru a-și procura vehiculele implicate în incidente, a declarat McMahill.

Livelsberger are ani buni de experiență în armata SUA, servind atât în armată, cât și în Garda Națională. A fost decorat ca sergent de informații al forțelor speciale.

The uncle of Matthew Livelsberger, the Green Beret who was driving a Tesla Cybertruck that exploded outside Trump's hotel in Las Vegas:

Ads

"He loved Trump, and he was always a very, very patriotic soldier, a patriotic American. It’s one of the reasons he was in Special Forces for… pic.twitter.com/EaNBN1SLuR