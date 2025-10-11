Fondatorul fondului de investiții Bridgewater Associates avertizează asupra creșterii datoriei SUA și a riscului unui „război civil” latent

Fondatorul fondului de investiții Bridgewater Associates avertizează asupra creșterii datoriei SUA și a riscului unui „război civil” latent
Fondatorul fondului de investiții Bridgewater Associates, Ray Dalio, a avertizat că ritmul accelerat al creșterii datoriei publice a Statelor Unite creează condiții „foarte asemănătoare” cu cele din perioada premergătoare celui de-Al Doilea Război Mondial.

Într-un interviu acordat postului Bloomberg TV, Dalio, în vârstă de 76 de ani, a comparat expansiunea datoriei americane cu un proces biologic lent, dar periculos: „Când datoria crește mai repede decât veniturile, e ca placa în artere — începe treptat să blocheze fluxul de cheltuieli”, a spus investitorul.

Dalio a avertizat de mai mult timp asupra riscurilor unei datorii federale tot mai mari, pe care luna trecută a numit-o o „amenințare la adresa ordinii monetare mondiale”. El a criticat politicienii din ambele partide majore și a cerut o combinație de creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli pentru a dezamorsa ceea ce numește „bomba deficitului și a datoriei”.

Potrivit Biroului pentru Buget al Congresului SUA (CBO), datoria publică deținută de sectorul privat a ajuns anul trecut la 99% din PIB-ul american și este estimată să atingă 116% din PIB până în 2034 — cel mai ridicat nivel din istoria Statelor Unite.

Inegalitățile și tensiunile globale, un risc suplimentar

Dalio a mai subliniat că actualele tensiuni geopolitice, împreună cu creșterea inegalităților de avere, contribuie la un climat global „plin de motive de îngrijorare”.

Întrebat despre riscul unui nou conflict mondial, fondatorul Bridgewater a sugerat că un „război civil de un anumit tip” se conturează deja în Statele Unite și în alte țări, alimentat de „diferențe ireconciliabile” între grupurile sociale și politice.

„Aceste conflicte vor deveni teste de putere între părți”, a spus Dalio. „Este esențial să abordăm aceste tensiuni. Dacă ignorăm aceste probleme, riscurile vor crește.”

Declarațiile miliardarului american vin pe fondul unei perioade de incertitudine economică marcată de dobânzi ridicate, tensiuni comerciale și polarizare politică accentuată. Mulți economiști avertizează că datoria federală a SUA, aflată deja la un nivel record, ar putea deveni nesustenabilă fără reforme fiscale majore.

