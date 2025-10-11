Noile declarații ale lui Trump au prăbușit piețele: Bitcoin și acțiunile americane au scăzut brusc

Piețele financiare internaționale au reacționat brusc vineri, 10 octombrie, după ce președintele american Donald Trump a anunțat noi măsuri comerciale împotriva Chinei, inclusiv tarife suplimentare de până la 100% pentru importurile chinezești și restricții suplimentare asupra exporturilor de software, începând de la 1 noiembrie.

În urma declarațiilor, investitorii s-au orientat către active considerate sigure, precum aurul și obligațiunile suverane ale SUA, în timp ce piețele bursiere, petrolul și criptomonedele au înregistrat scăderi semnificative, scrie Bloomberg.

Bitcoin, în cel mai puternic recul din istoria sa

Piața criptomonedelor a fost printre cele mai afectate. Potrivit companiei de analiză Coinglass, în doar 24 de ore au fost lichidate peste 1,6 milioane de poziții, însumând aproximativ 19 miliarde de dolari, dintre care peste 7 miliarde într-o singură oră. Anumite estimări ridică pierderile totale la peste 30 de miliarde de dolari.

Bitcoin, care atinsese recent un maxim istoric de peste 125.000 de dolari, a scăzut brusc vineri la 105.000 de dolari, recuperând ulterior parțial până la 114.000.

Brian Strugats, directorul de tranzacționare al Multicoin Capital, a declarat că investitorii se concentrează acum pe riscul contrapartidei și pe potențiala contagiune a pieței. David Chon, directorul general al Tread.fi, a numit prăbușirea un „eveniment de tip lebădă neagră”, deoarece „mulți traderi instituționali nu se așteptau la acest tip de volatilitate și au fost lichidați din cauza unui grad excesiv de îndatorare”.

Vincent Liu, directorul de investiții de la Kronos Research, a subliniat că declinul a fost cauzat nu doar de politica tarifară a SUA, ci și de „supraîncălzirea pieței, care s-a bazat mult timp pe creditarea excesivă”.

Scăderi semnificative pe Wall Street

Declinul s-a extins și la bursele americane, unde indicii majori au încheiat sesiunea de vineri în scădere. Indicele S&P 500 a pierdut 2,7%, iar Nasdaq 100 a înregistrat un recul de 3,5%, cea mai slabă performanță zilnică din aprilie.

Companii importante din sectorul tehnologic, precum Tesla, Amazon și Nvidia, au înregistrat pierderi cuprinse între 4% și 5%, contribuind la scăderea generală a sectorului.

Dintre cele peste 500 de companii listate în indicele S&P 500, aproximativ 84% au închis ziua pe roșu. Singurul sector care a înregistrat creșteri a fost cel al bunurilor de consum de bază, în special acțiunile companiei PepsiCo, care au crescut cu 3,7%.

Ravi Doshi, analist la firma de brokeraj FalconX, a comentat că „investitorii caută refugii sigure”, iar piețele încep să reflecte temeri privind „o nouă rundă de tensiuni comerciale între SUA și China”.

