Departamentul de Justiție din SUA șterge un studiu care arată că teroriștii interni sunt cel mai adesea de extremă dreapta

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 20:00
652 citiri
Departamentul de Justiție din SUA șterge un studiu care arată că teroriștii interni sunt cel mai adesea de extremă dreapta
Pam Bondi conduce Departamentul Justiției FOTO X

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său un raport care concluziona că „extremiștii de dreapta au comis mult mai multe omoruri motivate ideologic decât extremiștii de stânga sau islamiștii radicali”.

Raportul, intitulat Ce ne arată cercetarea NIJ despre terorismul intern, fusese realizat de Institutul Național de Justiție, o agenție aflată în subordinea DOJ. Conform arhivelor online, documentul era disponibil pe 12 septembrie, dar dispăruse de pe site pe 13 septembrie.

Un fragment din versiunea arhivată arăta că, începând din 1990, extremiștii de dreapta au fost responsabili pentru 227 de atacuri ideologice soldate cu peste 520 de victime, comparativ cu 42 de atacuri ale extremiștilor de stânga (78 de victime). Raportul menționa și evaluările Departamentului pentru Securitate Internă, care consideră violența domestică extremismul cel mai acut risc actual.

Ștergerea documentului a fost observată de Daniel Malmer, doctorand la Universitatea din Carolina de Nord, care studiază extremismul online și teoriile conspiraționiste.

Decizia DOJ a venit la doar câteva zile după ce Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA și susținător declarat al fostului președinte Donald Trump, a fost ucis prin împușcare în timpul unui eveniment în Utah, pe 10 septembrie. Suspectul, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat și acuzat de crimă cu premeditare și alte infracțiuni grave. Procurorii cer pedeapsa cu moartea.

Moartea lui Kirk a declanșat reacții puternice în tabăra republicană, mulți lideri, inclusiv Trump, acuzând „stânga radicală” pentru atac.

Pagina DOJ care găzduia raportul a afișat inițial un mesaj potrivit căruia instituția își „revizuiește site-urile și materialele în conformitate cu ordine executive recente”, ceea ce a dus la indisponibilitatea unor publicații. Mesajul a fost înlocuit ulterior cu o formulare simplă: „Pagina solicitată nu a fost găsită.”

#SUA, #departamentul justitiei, #studiu, #extrema dreapta , #SUA
