Descoperiri șocante ale anchetatorilor în casa teroristului din New Orleans VIDEO

Shamsud-Din Jabbar, teroristul din New Orleans inspirat de ISIS, avea un atelier de fabricat bombe chiar în locuința sa modestă din Texas, unde un Coran era deschis la un pasaj care îndemna la „ucidere” în numele lui Allah. Noi fotografii obținute de The New York Post aduc în prim-plan o realitate tulburătoare: în casa lui Jabbar din nordul Houston-ului, plină de substanțe chimice și echipamente pentru fabricarea bombelor, acesta a pregătit cu minuțiozitate atentatul care a semănat moarte pe Bourbon Street.

În locuința sa, Coranul era plasat pe un raft, deschis la un verset ce spunea: „Ei luptă în numele lui Allah, și ucid și sunt uciși; o promisiune obligatorie...” Acest pasaj, din Versetul 9:111, vorbește despre datoria musulmanilor de a ucide dușmanii lui Allah și de a fi dispuși să moară pentru acest scop, fiind răsplătiți cu o viață veșnică în paradis.

KPRC 2 has obtained footage of Shamsud-Din Jabbar's home following the deadly attack in New Orleans.

His home in northwest Harris County features a book collection, which includes texts like the Quran, and Bible, and works on Islamic finance. pic.twitter.com/oHSPRv0v7z