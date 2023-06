- continuare -

Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

EPISODUL 8) S-au comis și erori, dar... Motivele pe are le-ar putea (sau nu) invoca un filo-american: iv) politica externă a Statelor Unite - cea mai gravă eroare recentă a acesteia (studiu de caz, ultima parte)

AL TREILEA PALIER legat de care se exprimă nemulțumirile mele este cel moral. În ce măsură angajamentul comunității internaționale, și preponderent implicarea Statelor Unite în gestionarea unei crize grave au corespuns principiilor egalității și echității în relațiile dintre state, transparenței necesare unei politici externe în care sunt angajate țări democratice, respectării fără discriminări a drepturilor și libertăților prevăzute în documentele adoptate în domeniu sub egida ONU și mai ales CRITERIULUI DREPTĂȚII? În mică sau foarte mică măsură, aș tinde să apreciez. Iar motivele sunt multiple. Despre standardele duble, tratamentul discriminatoriu față de cei implicați (dezavantajându-i în mod evident pe etnicii sârbi) și „diplomația unilaterală” am vorbit deja.

La acestea se poate adăuga faptul că victimele de după 1994-1995, când noile state, croat și al musulmanilor bosniaci, aliat cu cel dintâi, și mai ales organismele lor militare au devenit suficient de puternice pentru a-și impune autoritatea pe întreg teritoriul clamat ca aparținându-le (sau, în cazul Kosovo, după Campania de bombardament a NATO în Serbia din 1999) au fost tratate diferit față de cele din prima parte a conflictului/conflictelor. Avem astfel două tipuri de abuzuri și suferințe, unele care au fost considerate „de primă mână” (și au rămas ca atare până astăzi în memoria colectivă a opiniei publice), și altele „de mâna a doua”, minimizate, neglijate, necunoscute, uitate sau pur și simplu tratate în mod flagrant inechitabil. Acest al doilea val de victime a apărut după momentul în care forțele croate, ale musulmanilor bosniaci sau albanezilor kosovari au devenit capabile să reacționeze - și acțiunile lor aveau loc într-un context substanțial modificat, cu prezența în teren a forțelor sub mandate ONU sau NATO, care aveau datoria (formală, oficială) de a-i proteja pe civilii din comunitatea sârbă - iar acestea comis la exact același tip de atrocități de care se făcuseră anterior vinovați militarii sârbi și milițiile acestora, însă (având în vedere intervalul de timp mult mai scurt și amploarea forțelor desfășurate) în mod mai organizat/pe scară mai mare.

Iar rețeaua de complicități survenite între SUA/NATO și ONU, pe de o parte, și toate celelalte entități implicate, mai puțin Serbia și statele autoproclamate ale minoritarilor sârbi din țările vecine pe de alta, plus faptul că ÎNTREG MANAGEMENTUL CRIZEI S-A FĂCUT, DE LA BUN ÎNCEPUT, PORNIND DE LA NIȘTE PRINCIPII INCORECTE, INJUSTE ȘI NICI MĂCAR APLICATE ÎN MOD COERENT, CONSISTENT SAU TRANSPARENT 1 a făcut ca nici măcar reacțiile reparatorii față de acest nou val de violență implicând crime și execuții, torturi, violuri, răpiri, dislocări forțate de populație, purificare etnică și alte abuzuri să nu fie posibile. Cum să de se poată întâmpla așa ceva când, în 1995 de exemplu, pe de o parte aviația NATO bombarda pozițiile de artilerie grea sârbești din Bosnia-Hertegovina, iar pe de altă parte SUA (principala putere a Alianței) livra armament, inclusiv artilerie grea, armatelor bosniacă (reprezentând facțiunea musulmanilor bosniaci) și croată, și oferea consultanță celei din urmă, acest ajutor având printre urmările directe masacrele, ororile și purificarea etnică la adresa CIVILILOR SÂRBI din Bosnia-Herțegovina și Croația?

Din păcate n-am putea spune nici că echitatea și dreptatea au ajuns să fie o caracteristică generalizabilă în cazul acțiunilor desfășurate, peste ani de la evenimente, de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) - TPII (ICTY), creat de ONU încă din 1993 cu sediul la Haga, în Olanda. Deși gestul înființării sale și însuși faptul că a activat sunt absolut notabile, subliniind și demonstrând ideea că nu e suficient ca cineva să dispună de autoritate suverană (recunoscută cândva, în trecutul mai îndepărtat sau recent) asupra unui teritoriu pentru a avea dreptul să dispună cu impunitate de soarta celor care îl locuiesc, și mai ales să comită abuzuri majore și crime împotriva lor. Însă și în acest caz, ca în multe din contextele prezentate mai sus, diavolul s-a camuflat adesea în detaliile concrete.

Natura conflictului și a intervenției în cadrul acestuia (relevate mai sus cu toate elementele lor de complexitate, la care s-au adăugat compromisuri și complicități inechitabile) a împiedicat orice acțiuni consistente și cu adevărat obiective ale justiției internaționale până la încetarea sa, în 1999(-2001). Numele magistratului care a rămas, în memoria colectivă, cel mai frecvent și intens identificat cu această instanță este cel al procurorei elvețiene Carla del Ponte, cea mai experimentată, prolifică și, conform unei mari majorități a observatorilor, imparțială dintre acuzatorii-șefi din cadrul său. Funcție de acuzator-șef pe care a ocupat-o din 1999 până la demisia sa, la finalul anului 2007.

Din punct de vedere al cercetărilor și condamnărilor, faptul că aproape fără excepții, întreaga clică naționalist-criminală din Serbia și din statele cu majorități sârbești (auto-)declarate în Croația și Bosnia-Herțegovina (Krajina și Srspka) care au incitat repetat și continuu, timp de ani de zile, la agresivitate violență dar mai ales au instrumentat acțiunile criminale cu zeci de mii de victime civile (decedați) au ajuns pentru ani buni în spatele gratiilor este absolut benefic. Din rândurile lor fac parte liderii politici și militari ai pomenitelor entități: Milan Babić, Milan Martić - Krajina; Biljana Plavšić, Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Ratko Mladić, Stanislav Galić - Srpska, precum și militari sau politicieni din Serbia (Franko Simatović, Jovica Stanišić, Vojislav Šešelj, Nikola Šainović, Sreten Lukić, Vlastimir Đorđević, Nebojša Pavković - ultimii cinci înalți responsabili politici și militari pentru operațiunile forțelor armate sau de ordine în Kosovo, condamnați fiecare la sentințe între 18 și 22 de ani, ș. a.). Acestora li se adaugă multe nume de vinovați la nivel de execuție.

Fără îndoială cel mai important acuzat, “il capo di tutti capi”, acela care s-a aflat în spatele tuturor, lider autoritar/dictator al Serbiei Socialiste din anul 1989 și apoi, din 1991 până în 2000, al Iugoslaviei/rămășițelor acesteia este fostul președinte (al statelor pomenite) Slobodan Milošević (acesta decedând în urma unui infarct în celula sa de la Haga, în martie 2006, înainte de finalizarea procesului). Milošević este (și rămâne, deocamdată) singurul șef de stat judecat până în prezent pentru crime de către un tribunal internațional. Extrădarea/capturarea tuturor celor menționați mai sus, în destule cazuri, n-a fost deloc lipsită de peripeții.

După sârbi, cei mai numeroși criminali judecați și condamnați au aparținut comunității musulmanilor bosniaci. Alija Izetbegović, rămas la putere în Bosnia-Herțegovina până în 2000 (când s-a retras din motive de sănătate), alături de colegul său croat Franjo Tudjman (șef al statului până la deces, în 1999) au încetat din viață la timp, exprimându-mă cinic, pentru a evita să fie convocați în fața Tribunalului (TPII). Croația, aspirând la aderarea în Uniunea Europeană, a urmat o tactică abilă. Astfel, au fost aduși în fața propriei justiții sau extrădați TPII o parte din vinovații de care mai degrabă au apăsat la propriu pe trăgaciul armelor, unii privind pedepse semnificative. Alții, responsabili politici sau militari cu funcții mai importante precum Jadranko Prlić, Slobodan Praljak sau Mladen Naletilić Tuta (condamnați și ei la ani mulți de detenție de către TPII) au fost activi mai ales în „Republica Herțeg-Bosnia”, entitate politică autoproclamată și cu o existență scurtă a etnicilor croați din Bosnia-Herțegovina (și nu în Croația), aceștia fiind judecați și condamnați mai ales pentru crime împotriva musulmanilor bosniaci.

Cei mai importanți dintre presupușii criminali, care au acționat preponderent împotriva sârbilor („creierele”, comandanții, liderii politici) au tins să fie priviți mai degrabă ca eroi ai „Războiului de independență” (nume cu care este oficializată în Croația acea parte a Războiului civil din Iugoslavia în care țara a fost implicată), procesul care să permită extrădarea și aducerea lor în fața TPII de la Haga fiind împiedicat prin aproape toate mijloacele de/sau cu complicitatea cvasi-totalității forțelor politice croate și beneficiind și de un sprijin popular considerabil.

Simptomatică (pentru Croația) și în același timp paradoxală (pentru TPII) a fost întreaga „epopee” legată de acuzarea și judecarea lui Ante Gotovina și a complicilor săi. Despre aceasta puteți (și vă invit) să vă documentați pe larg pe Wikipedia în limbile engleză sau franceză, de unde am preluat și eu principalele informații, bazate pe surse numeroase și credibile Fost gradat în Legiunea străină franceză, acesta a fost acuzat săvârșirea unor infracțiuni în Franța, participând apoi la instruirea unor grupuri paramilitare clandestine de dreapta în America Latină. A revenit în țara de origine în 1991, după începutul războiului civil, înrolându-se în forțelor militare croate în curs de constituire și fiind încadrat ca ofițer. În rândurile acestor Forțe Armate Gotovina a ajuns până la gradul de general-locotenent, multi-decorat.

Cum a fost unul din principalii responsabili (planificator și comandant) ai ofensivelor majore croate și croato-bosniace împotriva sârbilor din 1995, informațiile legate de responsabilitatea sa pentru miile de victime civile și sutele de mii de etnici sârbi supuși expulzării forțate și ilegale/purificării etnice (fără a mai vorbi de torturarea unor civili sau militari sârbi capturați, execuții ale prizonierilor și alte crime și abuzuri constatate de observatorii internaționali, unii desfășurați în teren în perioada atacurilor) proveneau dintr-o multitudine de surse și se verificau reciproc, ținând mai degrabă de cunoașterea comună. După ce, la ani de zile după emiterea mandatului, Gotovina a fost capturat de poliția spaniolă în Tenerife (!), unde își petrecea vacanța, acesta a fost prezentat în fața TPII de la Haga și judecat pentru de 9 (nouă) capete de acuzare.

El și pricipalul co-inculpat, Mladen Markač (fost șef al Poliției secrete croate), au fost acuzați ca fiind responsabili pentru uciderea a 324 de civili și prizonieri de război sârbi, de crime (inclusiv prin înjunghiere sau incendiere) și de expulzarea forțată din zonele lor de baștină a 90.000 de civili de etnie sârbă. Împotriva lui Gotovina personal au fost formulate patru capete de acuzare privind crime împotriva umanității (din totalul de nouă) și cinci referitoare la încălcări ale legilor privind purtarea războiului. În urma unui proces care a durat trei ani (2008-2011), ambii suspecți au fost găsiți vinovați în privința majorității acuzațiilor și condamnați în anul 2011 pentru 24, respectiv 18 ani de detenție. Apoi, inexplicabil, la recursul care s-a judecat peste un an, fără ca nimic să se modifice în probatoriu, ambii acuzați au fost achitați (într-o instanță de ultim apel). Carla del Ponte, aflând de acest verdict, s-a declarat profund șocată.

Astfel, un cerc al istoriei s-a închis, deși într-un mod care rămâne problematic și preocupant. Țara ai cărei politicieni au încercat (și aproape au reușit) să-l reabiliteze pe măcelarul pro-fascist Ante Pavelić, călăul care aparent a reușit să-i sperie chiar și pe SS-iști (și care cel puțin nu a compărut în fața vreunei instanțe) era acum pregătită să-l primească festiv pe un alt Ante, Ante Gotovina, urmaș al său de aproape același calibru, tocmai spălat/iertat de păcate de către TPII. Și festivă i-a fost primirea. Adus de la Haga cu un avion privat de lux pus la dispoziție de guvernământul croat, printre cei trimiși să-l „preia” fiind însuși ministrul croat al Apărării, „eroul” a a fost întâmpinat în Capitală de premierul țării și de președintele Parlamentului, și apoi a ținut un discurs în piața centrală a orașului, în fața unei audiențe de aproximativ 100.000 de oameni, în timp ce arhiepiscopul de Zagreb, cardinalul Bozanić, celebra o slujbă în sănătatea și onoarea sa. Ulterior, Gotovina și Markač au fost primiți de către președintele statului, Ivo Josipović, care i-a declarat eligibili pentru cea mai înaltă distincție 2 care poate fi decernată de statul croat. Ca să nu uităm, toate acestea aveau loc în luna noiembrie 2012 într-o țară care a intrat în UE pe 1 iulie 2013 și în prezent este inclusă în spațiul Schengen.

Și mai săracă, înspre absentă, a fost „recolta” de persoane judecate sau condamnate de partea albanezilor kosovari, și aici mă refer mai exact la membrii dar mai cu seamă la liderii UÇK (Ushtria Çlirimtare e Kosovës/Armata de Eliberare din Kosovo), organizație considerată teroristă de diverse instituții și foruri din chiar democrațiile occidentale, inclusiv de ONU și SUA (!), până în 1998 sau chiar 1999. În privința audierii acestora, acuzatoarea-șefă Carla del Ponte s-a referit public atât la orice lipsă de sprijin sau colaborare din partea structurilor ONU sau NATO aflate la fața locului (UNIMIK, KFOR), cât și la o campanie sistematică și agresivă de intimidare a martorilor dusă de UÇK care a avut loc în Kosovo după 1999, soldată, potrivit unor anchete efectuate de mai multe organe de presă internaționale, inclusiv cu asasinate 3, în pofida prezenței în regiune a forțelor de de menținere a păcii (în misiunea cărora se înscria, pe de o parte, protejarea minoritarilor sârbi și a drepturilor și libertăților fundamentale ale populației în general, și monitorizarea/asigurarea respectării acordurilor semnate de părți pe de alta) ale KFOR 4.

Mai mult, conform declarațiilor Carlei del Ponte, aceasta ar fi fost sfătuită/avertizată de către Madelaine Allbright 5, pe atunci secretar în funcție al Departamentului de stat al SUA, să procedeze cu prudență („să o lase mai moale”) cu acuzarea și investigarea lui Ramush Haradinaj, unul din acuzații cei mai notabili din rândul liderilor albanezilor kosovari, întrucât această acțiune ar putea genera instabilitate în Kosovo. Cel pomenit, unul din liderii UÇK în perioada conflictului (nom de guerre “Rambo” - sic!), premier în două rânduri al Kosovo după proclamarea independenței, a compărut în fața TPII în două procese diferite (alături de foștii camarazi din UÇK Idriz Balaj și Lahi Brahimaj). Lotul de acuzați a fost achitat în ambele. Pentru a da puțină culoare personajului (pe care s-o putem alătura poreclei “Rambo”), acesta a fost implicat într-o bătaie cu militarii de la un punct de control al KFOR, precum și într-un schimb de focuri cu membrii unui clan (unei facțiuni) rival (rivale), în anul 2001, fiind rănit (după acest episod, potrivit presei 6, autoritățile SUA din KFOR l-au transportat cu elicopterul în Germania, pentru tratament, și au contribuit activ la mușamalizarea incidentului).

Al doilea, și de fapt cel mai important acuzat „de calibru” din „tabăra” albanezilor kosovari 7 care a ajuns în fața justiției internaționale este Hashim Thaçi. Fost comandant de facto al UÇK în anii conflictului (nom de guerre “Gjarpëri”/Șarpele), fost ministru de externe, vice-prim-ministru, premier (primul, după declararea independenței) și președinte pentru 4 ani al autodeclaratei Republici Kosovo (din 2016), acesta se apropia de finalul mandatului prezidențial când a fost pus sub acuzare, pe 24 aprilie 2020. Presupusele crime reuneau 10 capete de acuzare, incluzând responsabilitatea directă pentru uciderea a cel puțin 100 de persoane (sârbi și romi din Kosovo, dar și opozanți politici), alături de răpiri, persecuții, tortură și altele. Când i-a fost adus la cunoștință actul de acuzare, H. Thaçi și-a prezentat demisia din demnitatea de președinte, la fel ca R. Haradizaj din funcția de premier, înaintea lui 8. Gesturi care ar putea fi contabilizate mai degrabă ca parte a unei strategii de PR.

Aceasta cu atât mai mult cu cât acuzarea lui Hashim Thaçi vine cu 20 de ani mai târziu. Mai târziu față de anii 1999-2000, când în comunitățile sârbă și albaneză se discuta direct despre implicarea sa în crime de război și uciderea civililor, fapte care (se plângeau destui albanezi kosovari) ar da putea un renume extrem prost provinciei Kosovo. Și după 20 de ani în care presa internațională (inclusiv cea americană) a lansat numeroase acuzații la adresa acestuia, care au mers de la pomenitele crime de război la implicare în crima organizată, în traficul de droguri, cel de organe sau asasinate comandate. Timp în care politicianul H. Thaçi și-a constituit o rețea extinsă de relații/complicități politice, incluzându-i pe fostul președinte al SUA George W. Bush Jr., pe președintele/dictatorul turc Recep Tayyip Erdoğan sau pe actualul președinte Joseph R. Biden (pe atunci senator).

Astfel, putem spune că un act de acuzare la adresa sa la distanță de peste 20 de ani de la presupusele fapte, și după ce a ocupat cele mai înalte funcții în „statul” Kosovo reprezintă mai mult o sfidare/o palmă data ideii de a face dreptate și de a pedepsi crimele care au avut loc în decursul Războiului civil din Iugoslavia. Totuși, trebuie luată în considerare și declarația oficială de presă făcută de Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office/Camerele de Judecată și Departamentul Procurorului Special al Acuzatorului pentru Kossovo (KSC & SPO) 9 în anul 2020 - organism judiciar independent creat la Haga în 2016, bazat pe legislația în vigoare în Kosovo și specializat pe investigarea potențialelor crime comise de UÇK (Armata de Eliberare din Kosovo) împotriva minoritarilor și civililor, în perioada 1998-2000 - care sublinia demersurile susținute și repetate întreprinse de către Hashim Thaçi și asociații acestuia pentru a împiedica organele de justiție să-și îndeplinească misiunea 10.

Printre foarte puținii acuzați condamnați pentru crimele UÇK sunt un număr redus de personaje mai degrabă de rangul doi implicate în acțiunile acesteia, precum Haradin Bala, Sylejman Selimi, Salih Mustafa. Pe acest al treilea palier , atâta timp cât foștilor președinți și comandați militari ai „republicilor” Krajina și Srpska, și lui Slobodan Milošević nu li s-au alăturat (măcar ca acuzați convocați în fața TPII) Frajo Tudjman sau Alija Izetbegović, iar listei impresionante de acuzați și condamnați (lideri politici și militari) pentru crimele comise de forțele sârbești din Kosovo nu-i poate fi contrapus aproape nimic în ceea cea privește responsabilii de partea milițiilor albanezilor kosovari pentru multele sute de crime, sutele de persoane dispărute și miile de civili (non-albanezi) victime ale purificării etnice (conform unor statistici neutre) - în această ultimă privință complicitatea și culpa reprezentanților SUA fiind în mod evident mai mari decât în cazurile Croației și Bosniei-Herțegovina - putem vorbi cu foarte mare greutate de DREPTATEA PE CARE JUSTIȚIA (INTERNAȚIONALĂ ȘI INTERNĂ) S-O FI FĂCUT, DUPĂ ÎNCHEIEREA CONFLICTELOR, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE NUMEROASELE ATROCITĂȚI COMISE DE TOATE PĂRȚILE ÎN RĂZBOIUL CIVIL DIN FOSTA IUGOSLAVIE - ATÂT PRIVIND VICTIMELE CÂT ȘI PE CEI VINOVAȚI.

Iar o dreptate care se face prin procese care sunt inițiate la 20-22 de ani după faptele comise (timp în care cei judecați acum s-au bucurat de cele mai înalte funcții, cu privilegiile aferente, și au avut posibilitatea să dispună de/să influențeze sute de mii de destine) nu mai e un act de justiție, ci (poate) unul de restituire a adevărului istoric. Care nu știu cât mai ajută victimele supraviețuitoare sau familiile acestora (ori ale celor decedați), după ani de suferințe și traume psihice, sau de ce folos pot să mai fie pentru cei care deja au plecat dintre cei vii cu sufletele mutilate, după ceea ce probabil, urmând abuzurilor uneori greu de descris, a însemnat pentru mulți o viață de chinuri ori s-a redus la simpla supraviețuire. În plus, nu-mi pot da seama în ce măsură acest act târziu prin care se stabilesc (și să sperăm că se va ajunge la aceasta) în mod oficial niște responsabilități reprezintă o realizare pozitivă, chiar dacă tardivă, sau un precedent și un exemplu negativ.

Legat de AL PATRULEA ȘI CEL DIN URMĂ PALIER pe care gestionarea crizei iugoslave poate fi analizată critic, nu pot să nu mă întreb (și cred că acest lucru este valabil și pentru dumneavoastră) ce s-ar fi întâmplat cu o Iugoslavie așa cum arăta ea până în 1990-1991 dacă tensiunile care s-au cumulat n-ar nu s-ar fi canalizat exclusiv în direcția naționalismului 11 și nu s-ar fi materializat într-o spirală a escaladării violențelor. Nu voi recurge prea mult la scenarii contra-factuale, privind un război care (ar fi putut?) să fi fost împiedicat de i) o desfășurare mai rapidă și o eficiență sporită a forțelor de menținere a păcii sub mandat ONU, ii) de o diplomație mult mai competentă și documentată în privința specificității zonei, pro-activă dar neutră în negocieri plus temporizatoare și fermă privind rupturile definitive și jocurile de sumă zero și/sau iii) de un efort de negociere directă între părți, iv) coroborat cu unul de reformare a Iugoslaviei (ultima condiție necesară inclusiv în contextul schimbărilor de ansamblu din Europa de Răsărit) - pentru cele din urmă demersuri fiind probabil nevoie de un alt tip de lidership la nivelul tuturor comunităților ex-iugoslave.

Mă voi referi doar la atuurile reale pe care Iugoslavia, non-membră a Pactului de la Varșovia, stat socialist și în același timp nealiniat, cu economie parțial de piață (în pofida crizei pe care aceasta o cunoștea la finalul anilor 1980), incomparabil superioară tehnologic tuturor celorlalte economii socialiste (cu excepția probabilă, dar discutabilă, la nivelul anilor 1980-1990, a Chinei) și cu relații mult mai bune cu Vestul decât oricare alt stat purtând eticheta de „socialist”, „popular” sau „democrat” (în sensul de „democrație populară”, precum Germania de Est) - din nou, cu posibila excepție a popularității uriașe câștigate pe moment, dar la un alt nivel, de URSS-ul condus de Mihail Sergheevici Gorbaciov - le avea în anii 1990-1991. E aproape sigur că un „Parteneriat pentru pace” cu NATO (sau un echivalent al acestuia) ar fi putut fi stabilit cu Iugoslavia îndată după dizolvarea Pactului de la Varșovia și a URSS (nu mai repede doar pentru ca gestul să nu pară o amenințare pentru statul sovietic), iar aceeași Iugoslavie ar fi fost, dacă și-ar fi depus candidatura, primul stat acceptat în Alianța Nord-Altantică (făcând conexiunea de importanță capitală dintre Europa de Vest și Grecia-Turcia), dar și în CEE/UE - pentru aderarea la ultima, alături de motivele geostrategice/geopolitice având mai multe atuuri obiective decât oricare din statele est-europene cooptate în „primul val”.

Pentru aceasta ar fi fost nevoie, în esență, de două lucruri. Mai întâi, ca prin constituirea unei uniuni reformate, a unei federații laxe (ori confederații) sau chiar prin partiție pașnică violențele și războiul civil din Iugoslavia să fi ajuns să fie evitate. Iar în al doilea, dar deloc în ultimul rând, ar fi fost obligatoriu ca în locul naționalismului agresiv de sumă zero, orientat spre trecut, alimentându-se cu o simbolistică discutabilă sau de-a dreptul dubioasă, ducând la ura față de cei de altă etnie și vizând obiective de viitor irealizabile (și care n-au fost atinse și probabil nu vor fi nici pe viitor) precum o Serbie, Croație, Bosnia-Herțegovina sau Albanie MARI (ultima incluzând Kosovo-ul și regiuni din actuala Macedonie de Nord) să fie înlocuite de o MOBILIZARE A LIDERILOR ȘI CETĂȚENILOR în favoarea unei democratizări reale. Pentru ca astfel cerința în esență legitimă care a fost lansată, acea ca o națiune/naționalitate/etnie să aibă control asupra teritoriului unde aceasta este majoritară să fi avut loc simultan și să fi fost suplimentată cu un efort de dobândire și consolidare a DREPTURILOR, LIBERTĂȚILOR ȘI DE OBȚINEREA A PROSPERITĂȚII pentru prezent și viitor, FĂRĂ A AVEA CA PRECONDIȚIE SUBJUGAREA SAU ELIMINAREA (CA PREZENȚĂ SAU CHIAR FIZICĂ), DECI SUFERINȚA concetățenilor diferiți din punct de vedere etnic, lingvistic, religios sau doar legat de modul care se aceștia se identifică.

Un posibil vis frumos (și poate posibil) a fost sfărâmat și transformat în coșmar. Pentru acest eșec, desigur, principala responsabilitate le aparține celor care au condus destinele acelora implicați în această evoluție. Dar, după toate cele discutate mai sus, nu putem vorbi în niciun caz de lipsa unei culpe a comunității internaționale, și mai ales a democrațiilor vestice (Rusia, ocupată cu propriile probleme, s-a implicat prea puțin în gestionarea conflictului, la fel și China, aflată prea departe). Iar din rândul pomenitelor țări occidentale s-au remarcat în mod deosebit SUA, „cel mai mare exportator de democrație”, declarat și acceptat de mulți dintre noi ca atare. Doar că, din păcate, suma greșelilor care constituie ceea ce eu consider eșecul gestionării și soluționării conflictului intern iugoslav a fost prea mare pentru ca ele să fi fost pur conjuncturale, aceasta mai ales de la punctul implicării militare active încolo. Acțiunile SUA au viciat rezultatul „medierii/intervenției internaționale” până la punctul în care se poate formula în mod rațional și legitim întrebarea dacă intervenția (și mă refer, în special la cea militară - lovituri aeriene, ale rachetelor de croazieră, atacuri folosind flota militară) n-a ajuns să fie aproape la fel de dăunătoare sau chiar mai distructivă în ansamblul său, prin intermediul efectelor negative generate, față de ce fi însemnat lipsa implicării.

Epilog la Războiul civil din Iugoslavia: recent, canalul documentar Viasat History a prezentat un documentar, realizat în SUA sau în cooperare internațională, în care episoadele prezintă deceniile de după Al Doilea Război Mondial și evenimentele emblematice pentru acestea. Ca (unul) din evenimentele reprezentative pentru anii 1990, un episod a fost dedicat conflictului din Iugoslavia. Acesta se încheie cu o relatare a unui reporter din teren, corespondent al uneia dintre marile rețele naționale de televiziune din SUA, care relatează momentul încheierii conflictului din Kosovo (reportajul NU a fost difuzat în acea perioadă de rețeaua TV, rămânând în arhiva acesteia).

Jurnalistul relatează cum, după retragerea forțelor iugoslave și înainte de instalarea celor ale KFOR, mii de sârbi se refugiază din zonă, cu tot ce pot să ducă cu ei, unii în mașini (parte din ele, „celebrele” Zastava/Yugo 12), alții în remorci trase de tractoare sau atelaje cu cai. Imagini prezintă aceste coloane. De asemenea, el transmite că membrii UÇK (Armata de Eliberare din Kosovo) au început/reînceput represaliile. Sunt filmate o parte din casele unui sat, arse, reporterul relatează că în noaptea precedentă s-au auzit focuri de armă multiple și surse au menționat uciderea a până la câteva zeci de civili sârbi. Pe câteva case (arse sau părăsite) se vede inscripția UÇK, scrisă cu litere mari de un roșu ruginiu, iar ziaristul, ezitând parcă, spune că are motive să creadă că aceste inscripții au fost făcute cu sângele sârbilor uciși. Reporterul își încheie intervenția menționând că deși opinia publică, media internațională și el personal au susținut cauza autonomiei/autodeterminării provinciei Kosovo ca una legitimă, prin care cei majoritari în regiune să poată dispune de propria soartă, i se pare că nu acesta este finalul dorit sau așteptat…

Din câte am aflat din documentar, americanii n-au avut ocazia să vadă această știre în 1999. Dar au aflat destul de curând, după aproximativ doi ani și ceva, pe „propria piele”, că libertatea și drepturile pot fi privite și înțelese în mod radical diferit de grupuri diferite de indivizi. Pentru unii ele se pot materializa în posibilitatea de a scrie pe pereți acronimele organizației la care se închină necondiționat cu sângele dușmanilor de moarte (sau în lipsa lor, și mai la îndemână, cu al familiilor acestora) iar pentru alții în șansa (predicată de liderii autoproclamați profeți, care și-au însușit interpretarea în mod personal a unei religii, interpretare pe care o diseminează) de a se sinucide, deturnând avioane cu sute de pasageri și intrând cu ele („jertfindu-se”) în clădiri în care mii de oameni care își desfășoară activitatea acolo vor fi apoi mistuiți de flăcări - toate acestea doar pentru că, ucigându-i pe cei menționați se va lovi în inima inamicului jurat, „Marele Satan”, ai cărui cetățeni respectivii se întâmpla să fie. Și că există alți oameni de pe această planetă care îi vor privi pe „luptătorii” din primul exemplu ca pe niște eroi, iar pe „temerarii” din cel din urmă îi vor considera martiri.

Ne putem de asemenea întreba în ce măsură această lecție relativ târzie a fost înțeleasă de către americani, și mai ales de către liderii și politicienii din SUA. Aceasta din moment ce, după 11 septembrie 2001, prin modul în care “The Patriot Act” a fost aplicat, unele din drepturile și libertățile pe care reprezentanții sistemului și le-au revendicat au fost acelea de a pedepsi sau preveni (eventualele, presupusele) atentate la adresa securității SUA încălcând, adesea în mod flagrant, drepturile omului și legile interne și internaționale (a se vedea episodul 6). Nu ne rămâne, în această privință, decât să ne punem speranțele în viitor și în capacitatea oamenilor de a învăța, totuși, din pildele date de istorie și realitate, MAI ALES DACĂ ACESTEA SE REPETĂ.

POST-SCRIPTUM: Revăzând, în diagonală, o parte din materialele postate în cadrul acestui „serial” (vânând posibile erori de scriere sau tehnoredactare, ca să fiu sincer cu dumneavoastră) am realizat că în cadrul „episodului 5” am exclus, mai exact și mai direct spus pur și simplu mi-a scăpat să pomenesc, în rândul factorilor explicativi enumerați, legați de atuurile intrinseci pe care le are societatea americană, un element de bază - fundamentul constituțional și legal pe care se bazează nu doar statul de drept și democrația din SUA, cât și drepturile și libertățile cât se poate de concrete ale americanilor. Precum și principiile pe care acest eșafodaj legal și constituțional se bazează. Despre toate acestea, precum și despre o comparație cu România pe care este probabil să o găsiți interesantă și provocatoare, în introducerea adăugată (cu ajutorul amabililor editori de pe Ziare.com, cărora le mulțumesc!) la pomenitul „episod”, având titlul „Atuurile politicii interne americane. Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre, Parteneriatul româno-american’ și politica externă a SUA“. Vă promit că nu vă veți plictisi (re) citindu-l! Mai exact, parcurgând introducerea.

1Astfel, deși începutul luptelor a fost provocat, aproape în fiecare caz (Croația, Bosnia-Herțegovina, Kosovo) de atacuri armate (uneori repetate) asupra sârbilor, fie ei membri ai forțelor armate/de ordine fie civili, acestea au fost pe moment ignorate de cei care gestionau criza pe plan internațional (și care cu siguranță aveau cunoștință de ele) și trecute sub tăcere sau complet distorsionate de majoritatea presei internaționale (într-un mod foarte straniu, aceasta având corespondenți în teren). Informațiile în privința lor au apărut la lumină, și au ajuns la cunoștința opiniei publice internaționale, abia la ani buni (până la decenii) distanță de la încheierea conflictelor, abundent documentate și uneori descoperite chiar de juriștii Tribunalului Penal Internațional care a cercetat crimele din fosta Iugoslavie. Ca atare, reacțiile sârbilor la aceste crime (care, să fim bine înțeleși, au fost, tot aproape de fiecare dată, lipsite de măsură, proporționalitate și mai ales de legalitate, constituind la rândul lor tot niște crime) au fost din start considerate nu doar ca nedispunând de nicio legitimitate, ci ca reprezentând acțiunile care au generat conflictele armate. În schimb, atacurilor masive și deliberate ale forțelor armate ale croaților și musulmanilor bosniaci (de tipul Blitzkrieg) asupra regiunilor controlate și locuite de sârbi le-a fost garantată, în mod tacit și fără a fi chestionată, o legitimitate de facto.

2În sensul de ordin, medalie.

3Fapt negat de către TPII.

4KFOR (Kosovo Force), o coaliție internațională de menținere a păcii sub comanda NATO, constituită în Kosovo în 1999, prin punerea în practică Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată ca urmare a acordului exprimat de președintele de pe atunci al Serbiei Slobodan Milošević, privind retragerea forțelor sârbești și instalarea unei autorități/instituirea unei Misiuni pentru Administrația Interimară a ONU (UNIMIK) în această provincie. Inițial KFOR includea 39 de țări (nu toate membre ale NATO) și dispunea de efective ajungând până la 50.000 de militari (!). Participarea internațională și cuantumul efectivelor s-au diminuat în timp. Deși în principiu se avea în vedere o retragere a KFOR după consolidarea autorităților locale de menținere a ordinii, aceasta se află în zonă și în prezent, la 15 de ani de la declararea unilaterală a independenței provinciei Kosovo (ca un alt semn al „viabilității” statalității acesteia, instituită/proclamată în 2008), incluzând contingente din 28 de tări însumând aproximativ 8.000 de militari. România a făcut și mai face parte din Kosovo Force (site-ul oficial KFOR: https://jfcnaples.nato.int/kfor).

5Controversele legate de răposata Madelaine Allbright n-au fost puține, și ele n-au avut legătură doar cu rolul jucat de aceasta în Războiul din fosta Iugoslavie. Astfel, printre altele, o controversă a fost stârnită de o replica a sa din 1996, considerată cinică și inumană, legată de numărul de victime pe care menținerea embargoului împotriva regimului Saddam Hussein l-au provoca în rândul copiilor irakieni (replică legat de care inițial a acuzat-o pe interlocutoarea din presă că „a atras-o într-o capcană” și pentru care și-a cerut scuze… 24 de ani mai târziu, în 2020). Revenind la Iugoslavia și implicarea sa în conflictul din Kosovo și bombardarea Serbiei, presa americană a speculat existența unui interes cât se poate de personal, concret și palpabil, și care ar fi putut să fie asociat cu obținerea unui profit dintr-un război pe care, cel puțin în parte, l-a promovat și provocat - acela că, prin firma deținută de aceasta, Albright Capital Management, fostul secretar de stat dorea să preia (liciteze pentru) obținerea, în urma privatizării, în 2012, a Companiei de poștă și telecomunicații din Kosovo, o tranzacție estimată la o valoare de aproximativ 600 de milioane de euro. Până la urmă, datorită intentării unui proces privind drepturile foștilor angajați sârbi, privatizarea nu a mai avut lor. Surse: Bloomberg Businessweek. Global Economics. Europe. “Albright Firm Eyes Kosovo's Contested State Telecom” (https://web.archive.org/web/20121026172446/http://www.businessweek.com/articles/2012-08-30/albright-firm-eyes-kosovos-contested-state-telecom) via Wikipedia: Madelaine Allbright - Controversies: https://en.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Albright#Allegations_of_hate_speech_against_Serbs_and_war_profiteering. În plus, în anul 2012 același doamnă fost secretar de stat a fost protagonista unui moment șocant și surprinzător. La o lansare de carte însoțită o sesiune de autografe care a avut loc într-o librărie pragheză a participat și un grup de activiști (cehi) membri au organizației „Prieteni ai sârbilor din Kosovo”, care i-au oferit pentru semnat DVD-ul unui film despre intervenția americană în conflictul din această provincie și (se presupune) fotografii care înfățișau victime sârbe ale violențelor armate. Filmările existente ale evenimentului arată că M. Allbright și-a pierdut rapid cumpătul, li s-a adresat activiștilor (cehi) folosind apelativul “Disgusting serbs!” („Sârbi dezgustători/scârboși!”), folosind un ton ridicat al vocii pentru „a-i da afară” (“Get out! Get out!”) de la un eveniment unde, de fapt, era ea însăși invitată. În final activiștii au fost evacuați după sosirea poliției, unul dintre aceștia reclamând și el la organele de ordine că un component al grupului a fost bruscat de către membrii staff-ului lui Allbright și că fostul secretar de stat a folosit un discurs instigator la ură. Surse: “iDnes.cz”/Intelligence: “Activists file criminal charges against Albright over 'disgusting Serbs' “ (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pravni-kroky-kvuli-potycce-na-autogramiade-albrightove.A121113_102523_domaci_jw - vedeți varianta în limba engleză); YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1FaPuBUY558 (minutul 1,03).

6Sursa: The Guardian. “US 'covered up' for Kosovo ally” (https://www.theguardian.com/world/2000/sep/10/balkans.internationalcrime).

7Și ultimul, din câte am reușit să aflu ca urmare a documentării pentru prezentul material.

8Știrile legate de Kosovo, deși venite de la relativ mică distanță, nu răzbat foarte des până la noi, și/sau nici nu ne prea captează atenția. Poate doar dacă e vorba de vreun meci al echipei naționale de fotbal. Trebuie însă să vă spun că evenimente precum recentele incidente din nordul acestei provincii/acestui stat (nerecunoscut de România) de la începutul lunii iunie, despre care poate ați auzit, sunt mai degrabă parte a unei serii care continua (la aproape 24 de ani de la încetarea conflictului deschis din regiune și la 15 de la declararea independenței. În cadrul evenimentelor de la începutul acestei luni (iunie 2023), care au degenerat în violențe, autoritățile centrale albaneze au încercat să instaleze primari (de etnie albaneză) în patru localități din nordul țării, zonă în care sârbii (minoritate care nu recunoaște independența provinciei) sunt majoritari. Aceștia au boicotat alegerile, protestând față de politicile guvernului kosovar de la Pristina prin intermediul pasivismului politic. Ca urmare, participarea la alegerile locale din luna aprilie a fost în medie de 3,5% (exclusiv din partea comunității albaneze, minoritare în zonă), sârbii majoritari în regiune invocând o neîntrunire a cvorumului la vot. De aceea încercarea guvernului de a-i instala cu forța pe cei 4 primari a generat proteste violente ale acestora. Sursa: Ziare.com. „Violențele din Kosovo, în atenția Comisiei Europene. Șeful diplomației UE: 'Absenţa unei dezescaladări a tensiunilor va conduce la consecințe negative'“

E de remarcat faptul că, deși înainte de obținerea autonomiei provinciei Kosovo în 1999 (existentă înainte de 1989 și cu componentele diminuate masiv după venirea la putere în Serbia a lui Slobodan Milošević) o parte din albanezii kosovari au ales metoda pasivismului/boicotului (liderul adepților acestui tip mod de acțiune fiind Ibrahim Rugova), prim-planul politic a fost „furat” și monopolizat de adepții violenței și terorismului reuniți în jurul UÇK (Armata de Eliberare din Kosovo/Ushtria Çlirimtare e Kosovës), activă încă de la finalul anilor 1980 - începutul anilor 1990, și condusă de personaje precum Ramush Haradinaj sau Hashim Thaçi. Deși minoritatea sârbă din Kosovo este în dezacord pe numeroase teme cu conducerea de la Pristina încă din 1999, iar azi reprezentanții săi recurg la boicot și pasivism (precum au făcut odinioară și o parte dintre albanezi), iar de-a lungul timpului incidentele violente n-au lipsit, nu există și n-a fost creată o mișcare armată/teroristă sârbă în Kosovo. Și să sperăm că aceasta nici nu va apărea.

9Site-ul oficial: https://www.scp-ks.org/en

10Majoritatea dintre relativ puținii potențiali vinovați din rândul albanezilor kosovari care au ajuns în fața instanțelor de judecată pentru crime comise în timpul conflictului au fost acuzați (în fața justiției dar mai ales, pe larg, în presa internațională, inclusiv în cea americană) și de infracțiuni comise după finalizarea acestuia, nu arareori cu complicitatea oficialilor SUA, NATO sau ONU. Acuzațiile au mers de la trafic de droguri și persoane la constituirea de rețele mafiote, trafic de organe, răpiri și crime. Mai mult, a tins să existe o proporționalitate directă între importanța funcțiilor deținute de respectivii în Kosovo-ul autonom/„statul” Kosovo și gravitatea, respectiv amploarea faptelor de care au fost acuzați.

11Fiind în mod evident și „stimulate”, cum am arătat mai sus, de ceea ce în științele sociale se numește „antreprenoriat etnic” (practicat pe plan intern, de către liderii tuturor părților implicate), iar pe plan extern de către incompetența, partizanatul și subiectivismul de care au dat dovadă cei care au ajuns să se implice cel mai masiv în încercarea de a gestiona criza.

12Numele (fostului) producător iugoslav de autoturisme (unicul) și cel sub care erau comercializate, cel mai frecvent, produsele acestuia.

