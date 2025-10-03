Directorul unui muzeu american, constrâns să demisioneze, după ce l-a înfuriat pe Donald Trump. Ce nu i-a permis acesta președintelui SUA

Autor: Maria Mora
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 13:07
Directorul Bibliotecii Prezidențiale Eisenhower și-a părăsit funcția după ce s-a opus oferirii unei săbii din colecție ca dar regelui Charles în timpul recentei vizite de stat a lui Donald Trump, potrivit relatărilor de joi ale mass-media americane.

Todd Arrington și-a părăsit funcția luni după ce i s-a spus să „demisioneze sau să fie concediat”, a declarat el pentru CBS News, care nu a specificat cine i-a transmis mesajul istoricului.

Biblioteca și muzeul - situate în orașul natal al fostului președinte american Dwight D. Eisenhower, Abilene, Kansas - fac parte din Administrația Națională a Arhivelor și Registrelor (Nara).

Arrington ar fi refuzat cererea administrației Trump de a-i oferi lui Charles una dintre săbiile lui Eisenhower, care urma să simbolizeze relația dintre SUA și Marea Britanie și să evidențieze colaborarea dintre cele două țări în cel de-al Doilea Război Mondial.

Înainte de a deveni președinte în 1953, Eisenhower a ajutat la conducerea forțelor aliate împotriva Germaniei naziste.

Administrația Trump i-a oferit în cele din urmă lui Charles o replică a sabiei donate de West Point, academia militară unde Eisenhower și-a început cariera militară.

The New York Times a relatat că demiterea lui Arrington ar putea fi legată și de discuțiile privind planurile de construire a unui nou centru educațional la Biblioteca Eisenhower.

În declarația oferită joi, 2 octombrie, pentru Daily Mail, Arrington a afirmat că încearcă să-și recupereze postul.

„Sunt foarte trist și supărat, și sincer devastat, și am încercat să iau legătura cu superiorii de la Arhivele Naționale pentru a le spune, în esență, că voi face tot ce este necesar pentru a inversa această situație”, a spus el.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea agenției de știri AFP.

Demisia lui Arrington, care a avut o carieră de zeci de ani în cadrul guvernului federal, survine în contextul în care Trump exercită un control fără precedent asupra instituțiilor culturale americane de la revenirea sa la putere în ianuarie. El a efectuat concedieri în masă din mai multe consilii tradițional nepartizane sau bipartizane, iar propriii săi aliați au preluat controlul.

