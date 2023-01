O nouă discuție între SUA și China. Blinken a vorbit la telefon cu șeful diplomației de la Beijing, fost ambasador în State

Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat duminică la telefon cu recent numitul ministru chinez de Externe Qin Gang, fost ambasador în Statele Unite, informează Reuters.

Antony Blinken a scris pe Twitter că în apelul său telefonic cu Qin a discutat despre relaţia bilaterală şi menţinerea unor linii deschise de comunicare.

Spoke by phone this morning with incoming People's Republic of China Foreign Minister Qin Gang as he departs Washington for his new role. We discussed U.S.-PRC relationship and maintaining open lines of communication.