Un distrugător american a doborât trei rachete și trei drone care se îndreptau „probabil” spre Israel

Un distrugător american "operând în nordul Mării Roşii" a doborât joi trei rachete sol-sol şi mai multe drone "care se îndreptau potenţial spre ţinte din Israel" şi lansate de rebelii houthi din Yemen, a anunţat Pentagonul, relatează AFP.

"Din ceea ce ştim", nu s-au înregistrat răniţi printre marinarii de pe USS Carney sau printre civilii de pe uscat, a precizat Departamentul american al Apărării într-o conferinţă de presă.

Rebelii houthi, susţinuţi de Iran, au preluat controlul asupra capitalei yemenite, Sanaa, în 2014, declanşând un război împotriva forţelor guvernamentale care a făcut sute de mii de morţi şi milioane de strămutaţi, scufundând ţara într-una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Interceptarea acestor drone şi rachete intervine într-un context de temeri crescute din partea Washingtonului de implicare directă a Teheranului în conflictul dintre Israel şi Hamasul palestinian, care a făcut deja câteva mii de morţi.

În Irak, atacurile cu drone împotriva forţelor americane şi coaliţiei internaţionale din această ţară au fost "dejucate" miercuri, iar dispozitivele "doborâte", înregistrându-se răniţi uşor, au informat autorităţile militare americane. Facţiunile armate irakiene apropiate Iranului au ameninţat în ultimele zile că vor ataca interesele americane în Irak din cauza sprijinului Washingtonului pentru Israel.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a anunţat sâmbătă că Statele Unite trimit al doilea portavion în estul Mării Mediterane, pentru "a descuraja acţiunile ostile împotriva Israelului sau orice efort care vizează extinderea acestui război".

