Trump cere procurorului general al SUA să ancheteze mai mulți adversari politici

Președintele american Donald Trump a cerut sâmbătă, 20 septembrie, ca procurorul general Pam Bondi să inițieze imediat acțiuni penale împotriva mai multor rivali politici, relatează Washington Post.

Într-o serie de postări pe rețeaua Truth Social, Trump i-a nominalizat pe procurorul general al statului New York, Letitia James, fostul director FBI James Comey și senatorul democrat Adam Schiff, susținând că toți trei „sunt vinovați” și că „nu se face nimic” împotriva lor.

Anul acesta, procurorii federali din Districtul de Est al Virginiei au deschis investigații vizându-i pe Comey și James, dar nu au formulat acuzații. Cei doi au negat orice încălcare a legii.

„Nu mai putem întârzia. Asta distruge reputația și autoritatea noastră. Am fost pus sub acuzare de două ori și am primit cinci rechizitorii, toate fără motiv. Trebuie făcută dreptate, acum”, a scris Trump.

Apelurile publice la urmărirea penală a adversarilor marchează una dintre cele mai directe încercări ale președintelui de a influența investigațiile organelor de aplicare a legii, după luni de presiuni similare.

Declarațiile au venit la o zi după ce Trump a cerut demisia procurorului federal Eric Siebert, responsabil de Districtul de Est al Virginiei. Siebert, numit în funcție în urmă cu opt luni, și-a anunțat retragerea vineri, 19 septembrie, după ce a refuzat să trimită în judecată pe James și Comey, invocând lipsa probelor.

În același context, Trump a anunțat că intenționează să o numească pe Lindsey Halligan, fostă avocată a Casei Albe și consilier apropiat, la conducerea biroului procurorului din Virginia. „Ea va fi corectă, rațională și va aduce justiția necesară tuturor”, a scris președintele pe Truth Social.

James și avocații săi au criticat ancheta pentru fraudă imobiliară drept „nefondată” și au acuzat administrația Trump că folosește Ministerul Justiției pentru „răzbunare politică”.

Separat, Schiff a fost vizat de acuzații legate de presupusă fraudă ipotecară pentru o proprietate achiziționată în statul Maryland.

Letitia James este o țintă constantă a atacurilor președintelui după ce a inițiat dosare penale împotriva imperiului său de afaceri din New York. În august, Curtea de Apel din New York a redus o amendă de aproximativ 500 de milioane de dolari aplicată lui Trump, dar a refuzat să închidă definitiv cazul.

