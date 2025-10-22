Președinte american Donald Trump susține că Departamentul Justiției al Statelor Unite îi datorează 230 de milioane de dolari. Banii, spune el, ar reprezenta compensații pentru cheltuielile legale suportate în timpul investigațiilor federale care l-au vizat în ultimii ani.

Într-o declarație făcută marți și citată de Reuters, Trump a afirmat că nu este implicat personal în proces, dar că avocații săi au inițiat demersurile. „Nici nu vorbesc cu ei despre asta. Tot ce știu este că îmi datorează o sumă uriașă. Dar nu alerg după bani. I-aș dona integral unei cauze caritabile. Fiecare cent”, a spus el, adăugând imediat acuzația devenită deja marcă personală: „Uitați-vă ce au făcut. Au falsificat alegerile.”

Afirmațiile sale reiau vechea teză, respinsă de instanțe și anchete federale, potrivit căreia alegerile din 2020 ar fi fost „furate”. După înfrângerea în fața lui Joe Biden, Trump a lansat o campanie amplă de contestare a rezultatului, alimentată de teorii nefondate despre fraudă electorală.

Acum, într-o situație fără precedent, el conduce același aparat de stat care, în timpul mandatului anterior, îl investiga. The New York Times scrie că Trump a depus două plângeri administrative – pas preliminar unei acțiuni în instanță – prin care cere despăgubiri pentru presupuse încălcări ale drepturilor sale.

Prima plângere, depusă la finalul lui 2023, vizează ancheta FBI și pe procurorul special însărcinat cu investigarea interferenței ruse în alegerile din 2016 și a posibilelor legături cu echipa sa de campanie.

A doua, înregistrată la jumătatea anului 2024, acuză FBI de încălcarea dreptului la viață privată în timpul percheziției din reședința sa de la Mar-a-Lago și Departamentul Justiției de abuz de putere în dosarul documentelor clasificate.

Întrebat dacă astfel de demersuri ar putea genera un conflict de interese în interiorul instituției, purtătorul de cuvânt al Departamentului Justiției, Chad Gilmartin, a declarat: „În orice circumstanță, oficialii Departamentului Justiției acționează sub îndrumarea consilierilor profesioniști în etică.”

Deocamdată, nu este clar dacă cererea de despăgubire a lui Trump are șanse reale de succes sau dacă este mai degrabă un gest politic menit să-i întărească narațiunea de „victimă a sistemului”. Cert este că președintele continuă să transforme justiția americană într-un teren de luptă personală – și mediatică, notează Reuters.

