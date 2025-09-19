Trump, nou atac în lupta cu banca centrală. Cum vrea președintele SUA să preia controlul Consiliului Guvernatorilor Federal Reserve

Administrația președintelui Donald Trump a solicitat joi Curții Supreme să anuleze deciziile instanțelor inferioare care au blocat tentativa sa de a o demite pe Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale (Fed).

Cererea, așteptată de analiști, a venit după ce Cook a participat săptămâna aceasta la ședința Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), în care Fed a decis reducerea dobânzii de referință cu 0,25 puncte procentuale.

”Această cerere implică încă un caz de interferență judiciară necorespunzătoare cu autoritatea președintelui de a înlătura oficiali — aici, interferența cu autoritatea președintelui de a-i destitui pentru cauză pe membrii Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale”, a scris procurorul general D. John Sauer în documentul transmis Curții Supreme.

Trump a încercat pentru prima dată să o demită pe Cook pe 25 august, invocând acuzații de fraudă ipotecară. Cook, care neagă acuzațiile, a intentat proces împotriva președintelui, argumentând că acesta nu are temei legal pentru a o înlătura.

În cererea adresată Curții Supreme, Sauer a susținut că ”Cook a făcut declarații contradictorii în două contracte ipotecare la scurt timp distanță, pretinzând că atât o proprietate din Michigan, cât și una din Georgia ar fi reședința sa principală”.

El a subliniat că ”fiecare contract a descris declarația ca fiind esențială pentru creditor, reflectând realitatea că băncile oferă dobânzi mai mici pentru creditele ipotecare destinate locuințelor principale, considerate mai puțin riscante.”

Ads

”Când presupusa conduită a ieșit la iveală, președintele a stabilit că ‘comportamentul înșelător și potențial criminal într-o chestiune financiară’ o face nepotrivită să continue în funcția de guvernator al Fed și demonstrează, cel puțin, ‘tipul de neglijență gravă în tranzacțiile financiare care pune sub semnul întrebării competența și credibilitatea sa ca reglementator financiar’”, a adăugat Sauer.

Pe 9 septembrie, un judecător federal din Washington D.C. a emis un ordin prin care Trump nu putea să o demită pe Cook până la soluționarea procesului. Administrația a solicitat apoi unui complet de trei judecători de la Curtea de Apel din Washington suspendarea ordinului înainte de ședința FOMC, dar în data de 9 septembrie, printr-o decizie 2-1, completul a respins cererea, permițându-i astfel lui Cook să își păstreze postul și să participe la deliberări.

Dacă Trump va reuși în final să o înlăture pe Cook, ar urma să fi numit patru dintre cei șapte guvernatori ai Fed. Marți, Senatul l-a confirmat la limită pe Stephen Miran, consilier economic la Casa Albă, ca membru al Consiliului Guvernatorilor. Trump l-a nominalizat pentru a încheia mandatul guvernatoarei Adriana Kugler, care se întinde până la 31 ianuarie. Kugler a demisionat în august, fără a-și motiva decizia.

Ads