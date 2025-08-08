Trump cere demisia imediată a directorului general Intel din cauza legăturilor cu China

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut demisia imediată a directorului general al companiei Intel, Lip-Bu Tan, invocând presupuse conflicte de interese generate de legături de afaceri cu companii chineze, inclusiv unele asociate armatei Chinei. Solicitarea, publicată pe platforma Truth Social, a avut un impact imediat asupra pieței bursiere: acțiunile Intel au scăzut cu 3%, potrivit agenției Reuters.

Comentariul președintelui vine după ce un senator republican, Tom Cotton, a transmis o scrisoare consiliului de administrație Intel, solicitând clarificări privind activitatea profesională anterioară a lui Tan în China. Reacția politică a fost alimentată de o investigație Reuters din aprilie, care a documentat investiții de peste 200 de milioane de dolari realizate de Tan în companii chineze din domeniul semiconductorilor, unele cu legături directe cu armata chineză.

Preocupări privind securitatea națională

Potrivit anchetei, investițiile au fost realizate atât în nume propriu, cât și prin intermediul fondurilor de capital de risc Walden International, fondate sau conduse de Lip-Bu Tan. Analiza bazelor de date chineze a identificat peste 20 de fonduri în care Walden figura ca partener, alături de entități de stat din orașe precum Hangzhou, Hefei sau Wuxi – centre importante pentru industria tehnologică a Chinei.

Ads

Controverse suplimentare au fost generate de antecedentele companiei Cadence Design Systems, condusă de Tan între 2008 și 2021. În iulie, Cadence a acceptat să plătească peste 140 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzații legate de furnizarea de software unui institut militar chinez implicat în simulări nucleare.

Răspunsul companiei și reacții din industrie

Intel a răspuns printr-un comunicat în care își reafirmă „angajamentul profund față de securitatea națională și economică a SUA” și își exprimă disponibilitatea de a colabora în continuare cu administrația. Lip-Bu Tan nu a comentat public acuzațiile. Surse apropiate companiei au declarat pentru Reuters că acesta s-ar fi retras din funcțiile de conducere din cadrul companiilor chineze, fără a preciza exact când sau în ce condiții. Informațiile din surse deschise arată că unele dintre aceste legături erau încă active la finalul anului 2024.

Numirea lui Tan la conducerea Intel, în martie 2025, a venit după plecarea lui Pat Gelsinger și a fost parte a unei strategii de reorganizare. În primele luni de mandat, Tan a suspendat mai multe proiecte internaționale, a redus personalul și a lansat o revizuire a operațiunilor de producție. Însă profilul său anterior și legăturile cu investitori chinezi au generat îndoieli privind alinierea la principiile politicii „America First”, promovate de administrația Trump.

Ads

Critici privind ingerința politică în afaceri

Unii analiști și reprezentanți ai industriei și-au exprimat îngrijorarea față de presiunea publică exercitată de președinte asupra unei corporații private. Phil Blancato, CEO al Ladenburg Thalmann Asset Management, a declarat că un astfel de precedent ar putea submina guvernanța corporativă. „Influența președintelui este incontestabilă, dar implicarea directă în structura de conducere a unei companii listate este un pas periculos”, a spus el.

Într-un comunicat separat, Casa Albă a reiterat că președintele Trump „rămâne angajat în apărarea securității naționale și a încrederii publice în conducerea companiilor strategice”.

În paralel, implementarea proiectelor finanțate prin legea CHIPS din 2022 întâmpină dificultăți. Construcția fabricii din Ohio – una dintre cele mai mari inițiative Intel, susținută cu o subvenție de 8 miliarde de dolari – este întârziată și nu va fi finalizată mai devreme de 2030–2031, potrivit estimărilor recente. Senatorul republican din Ohio, Bernie Moreno, a cerut o investigație privind posibile nereguli în gestionarea fondurilor.

Intel, odinioară lider global în industria semiconductorilor, se confruntă cu o pierdere de competitivitate. Compania a fost depășită de TSMC în capacitățile de producție, a pierdut cotă de piață în sectorul inteligenței artificiale în favoarea Nvidia, iar rentabilitatea sa s-a înjumătățit în ultimii ani. În decembrie 2024, capitalizarea bursieră a scăzut sub pragul de 100 de miliarde de dolari, accelerând tranziția managerială.

Ads