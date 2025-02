Trump nu îl va deporta pe Prințul Harry. „Are destule probleme cu soția lui. E groaznică”

Președintele Donald Trump a declarat vineri, 7 februarie, că nu este interesat de deportarea prințului Harry, care locuiește în prezent în Montecito, California, alături de soția sa, Meghan Markle.

„Nu vreau să fac asta”, a spus Trump pentru New York Post. „Lăsați-l în pace, are destule probleme cu soția lui. Ea e groaznică.”

În februarie anul trecut, Trump a acuzat administrația fostului președinte Biden că „îl protejează pe Harry”, adăugând că, dacă ar câștiga din nou la Casa Albă, el nu ar face același lucru, scrie The Hill.

„A trădat-o pe regina Elisabeta. Asta e de neiertat”, a spus Trump într-un interviu pentru Daily Express, adăugând că, dacă ar fi reales, „Harry ar fi pe cont propriu”.

În interviul de vineri, dat publicației New York Post, Trump a continuat, spunând că „săracul Harry” este „condus” de Meghan Markle.

