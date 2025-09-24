Un studiu, citat de The Guardian, arată că președintele SUA încearcă să se amestece în alegeri și să „mute centrul de greutate ideologic” în politica europeană.

Donald Trump poartă un veritabil război cultural împotriva Europei, prin sprijinirea vocală a aliaților săi politici de extremă dreapta și prin discreditarea instituțiilor europene pe scena internațională, se arată într-un raport recent publicat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) și Fundația Culturală Europeană.

Raportul susține că administrația Trump încearcă activ să influențeze alegerile europene, să modifice relația transatlantică în direcția unor valori conservatoare și să coaguleze forțele populiste de dreapta în jurul unei teme pivotale: libertatea de exprimare.

Documentul descrie o strategie coerentă și deliberată, în care liderii europeni, divizați și ezitanți, nu doar că nu reușesc să răspundă acestei ofensive, ci adesea contribuie la ea, printr-o atitudine de „mângâiere, amânare și calmare”, care nu face decât să-l încurajeze pe Trump, potrivit autorilor raportului.

Europa ca un platou de film

Metafora centrală a raportului este extrasă din filmul The Truman Show: Europa se află într-un decor regizat de alții, constrânsă să joace într-un scenariu al altora, în care prioritatea nu este binele comun, ci spectacolul. Iar acest „spectacol” are, de această dată, o miză politică și ideologică profundă.

„În războiul cultural declanșat de Trump, Europa este chiar ținta,” avertizează Pawel Zerka, cercetător în cadrul ECFR. El indică un moment-cheie al escaladării: discursul vicepreședintelui american JD Vance din februarie 2025, susținut la Conferința de Securitate de la München, unde Europa a fost acuzată de o „retragere din valorile comune fundamentale.”

Zerka susține că acel discurs a reprezentat un semnal clar al intenției administrației Trump de a crea o ruptură ideologică între Statele Unite și Uniunea Europeană, transformând libertatea de exprimare într-un stindard pentru partidele europene aliniate curentului MAGA.

Ofensiva simbolică și geopolitică

Printre exemplele invocate în raport se numără sprijinul deschis al Casei Albe pentru Karol Nawrocki, candidatul naționalist la președinția Poloniei, dar și excluderea liderilor europeni din negocierile privind viitorul Ucrainei, sau atacurile directe asupra partidelor politice mainstream din Europa.

Mai mult, un consilier din Departamentul de Stat al SUA, Samuel Samson, a făcut apel la „aliații civilizaționali din Europa,” denunțând ceea ce a numit „cenzura digitală, migrația în masă și restricțiile asupra libertății religioase” — teme familiare agendei dreptei radicale europene.

Zerka avertizează că acest război cultural are două niveluri: unul ideologic, axat pe valori, și unul geopolitic, care vizează poziția Europei ca actor autonom pe scena globală.

O Europă care trebuie să-și scrie singură scenariul

Potrivit raportului, există premise clare ca Europa să-și afirme autonomia și să respingă narativul impus de Washington. Datele Eurobarometrului arată o creștere a încrederii în instituțiile europene în 12 state membre – inclusiv Franța, Suedia, Danemarca și Portugalia – de la revenirea lui Trump la putere.

Majoritatea cetățenilor din UE se declară atașați de proiectul european, iar sprijinul pentru autonomia strategică, inclusiv în domeniul apărării, este în creștere. În paralel, tot mai mulți europeni percep diferențe fundamentale între modelul democratic european și cel american.

Este de remarcat și faptul că în prezent aproape niciun partid politic important din Europa nu mai susține ieșirea din UE, iar sprijinul pentru un rol sporit al Bruxelles-ului în gestionarea crizelor globale este larg răspândit – cu excepții notabile în România, Polonia și Cehia.

Apel la luciditate și fermitate

Raportul face un apel clar: liderii europeni trebuie să renunțe la iluzia că pot evita confruntarea prin diplomație simbolică. „Flatarea nu este o strategie,” afirmă autorii, avertizând că Europa trebuie să răspundă cu fermitate, inclusiv prin utilizarea instrumentelor legislative și economice aflate la dispoziția Comisiei Europene – precum Legea Serviciilor Digitale sau politicile comerciale.

„E cultura, prostule!” — parafrazează André Wilkens, directorul Fundației Culturale Europene, celebra expresie politică din campania lui Bill Clinton. El subliniază că „sentimentul european” nu este o abstracțiune utopică, ci o realitate vie, pentru care cetățenii europeni sunt din ce în ce mai pregătiți să lupte.

Raportul sugerează că Europa trebuie să iasă de pe platoul regizat de Trump și să revină la propriul scenariu. Nu doar pentru a-și apăra valorile, ci pentru a-și păstra locul ca actor relevant într-o lume în care ideologia devine tot mai des armă geopolitică.

