Pe urmele tatălui. Barron Trump este pregătit pentru a deveni președinte al SUA

Barron Trump, fiul cel mic al fostului președinte Donald Trump și Melaniei Trump, a crescut sub o mare presiune mediatică, chiar dacă de la o vârstă fragedă a fost ținut cât mai departe de lumina reflectoarelor. Deși a fost adesea în centrul atenției din cauza statutului său de membru al celebrei familii Trump, Barron a păstrat o atitudine rezervată, fiind adesea descris ca un tânăr calm și retras.

La vârsta de 19 ani, el este acum student, dar chiar și la universitate preferă să rămână discret, ținându-se departe de viața socială tumultuoasă care l-ar putea face să devină subiect de tabloide.

În ciuda acestui comportament modest, colegii de la universitatea unde studiază povestesc despre Barron ca despre un tânăr ambițios și determinat, care se concentrează pe studii și care, chiar și în afaceri private, rămâne cu capul sus, fără să se lase influențat de statutul său familial. O sursă apropiată familiei Trump a declarat că Barron ar fi „extrem de inteligent și concentrat pe succesul său, dar preferă să nu atragă atenția asupra sa, preferând să rămână în umbră și să lase lucrurile să evolueze pe măsură ce își construiește propriul drum”.

