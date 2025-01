De ce vrea Trump să cumpere o insulă socialistă uriașă

Atenția președintelui ales Donald J. Trump a revenit marți asupra unei idei care l-a fascinat de ani de zile: achiziționarea Groenlandei pentru Statele Unite. Într-o conferință de presă de marți, 7 ianuarie, el a refuzat să excludă utilizarea forței militare sau economice pentru a prelua teritoriul Danemarcei, un aliat al SUA.

„Avem nevoie de Groenlanda în scopuri de securitate națională”, a spus el, argumentând că Danemarca ar trebui să renunțe la ea pentru a „proteja lumea liberă”. El a amenințat că va impune taxe vamale Danemarcei dacă nu va face acest lucru.

Trump a scris pe rețelele de socializare că potențiala achiziție americană a teritoriului arctic „este o înțelegere care trebuie să se întâmple” și a încărcat fotografii cu fiul său cel mare, Donald Trump Jr., care vizita Groenlanda.

„FACEȚI GROENLANDA DIN NOU MARE”, a adăugat președintele ales.

După conferința de presă, Danemarca a criticat aspru propunerea, spunând că cea mai mare insulă din lume nu este de vânzare.

Așadar, planul lui Trump se lovește de o piedică logistică imediată: Groenlanda nu este de vânzare. Danemarca, care a colonizat forțat locuitorii Groenlandei în secolul al XVIII-lea, guvernează acum insula ca pe un teritoriu semiautonom și nu este prea dornică să renunțe la acest activ important din Arctica. Pe lângă atașamentele sentimentale pe care danezii le au față de Groenlanda, insula – cea mai mare din lume – face ca Danemarca, altfel o țară mică, să fie mult mai importantă din punct de vedere geopolitic, permițându-i să participe la reuniunile Consiliului Arctic și altele asemenea. De asemenea, aceasta leagă Danemarca de trecutul său viking, scrie The Atlantic.

Și decizia nu este nici măcar a Danemarcei. Legal și moral, cei 56.000 de locuitori ai Groenlandei – majoritatea dintre ei inuiti groenlandezi – au dreptul să decidă asupra oricărei uniuni internaționale la care se alătură statul lor. Iar miercuri, 8 ianuarie, biroul ministrului de externe al Groenlandei a postat pe Twitter că țara „deschisă pentru afaceri, nu e de vânzare”.

Dar poate că aceste probleme sunt depășibile. Poate că Danemarca ar fi dispusă să renunțe la teritoriu pentru pachetul de stimulente potrivit. Poate că groenlandezii, ale căror fiorduri sunt adăpost pentru urși polari și vulturi de mare, sunt, în secret, mai atrași de echivalentele lor americane, urșii grizzly și vulturii pleșuvi. Poate că, într-o zi, mai curând decât ne gândim, cu o plată substanțială directă, câteva acte birocratice și o ceremonie de ridicare a steagului, această tranzacție va fi finalizată.

În acea zi, președintele Trump va lansa un experiment fără precedent la federalismul american. Căci, adăugând Groenlanda ca al 51-lea stat, el va alătura permanent Statelor Unite unul dintre cele mai socialiste sisteme politice din lume, scrie The Atlantic.

Cât de socialist? Ei bine, proprietatea privată asupra terenului nu există în Groenlanda: Tot pământul este controlat de una dintre cele cinci comune sau municipialități locale. Groenlandezii nu dețin și nu plătesc chirie pentru terenul pe care trăiesc. În 2017, un fermier de oi din sudul Groenlandei și-a extins pășunea: După ce a decis că vrea să o extindă, a anunțat autoriatatea locală, care a afișat public anunțul cu modificările. Când nimeni nu a protestat s-a ales cu o nouă pășune.

Și uită de Medicare pentru toți. În Groenlanda, întreaga industrie de sănătate este naționalizată. Atât îngrijirile medicale, cât și medicamentele prescrise sunt gratuite. Sistemul de sănătate din țară nu e foarte performant, având în vedere condițiile: În timp ce rata mortalității infantile din Groenlanda este de 8,9 decese la 1.000 de nașteri, mai mare decât media din SUA de 5,8, aceasta este mai mică decât rata pentru afro-americani (11,4) și pentru nativii americani și locuitorii din Alaska (9,4).

Etica de proprietate comună se extinde la aproape toate întreprinderile din Groenlanda. Cea mai mare companie de pescuit din țară este deținută de stat. Cel mai mare retailer din țară este de asemenea deținut de stat. Singura tabăcărie de foci este deținută de stat. Air Greenland, transportatorul său principal, este deținut în comun de Groenlanda, Danemarca și Grupul SAS, un conglomerat semiprivat care este parțial deținut de guvernele Danemarcei și Suediei.

Pentru a susține toate aceste inițiative, Groenlanda se bazează pe 591 de milioane de dolari în subvenții anuale din partea Parlamentului danez, adică aproximativ 10.550 de dolari pe cap de locuitor. Această sumă reprezintă o mare parte din bugetul federal al Groenlandei. Și deși poate părea mult, nu este atât de departe de cheltuielile de stat din Statele Unite. Astăzi, Congresul acordă o medie de 12 miliarde de dolari în granturi fiecărui guvern statal anual, iar în 2016, fiecare locuitor din New Mexico a primit aproximativ 9.700 de dolari în subvenții federale nete, o sumă ușor mai mică decât cei 10.550 de dolari pe care o primește fiecare groenlandez.

Președintele Trump va trebui să se angajeze să susțină toate aceste programe dacă speră să adauge Groenlanda la uniune. Așadar, Statele Unite vor câștiga un stat foarte diferit față de oricare altul pe care l-au avut vreodată: un stat în care proprietatea asupra terenului este ilegală, unde îngrijirile medicale private sunt interzise și unde majoritatea industriilor importante sunt deținute de stat. Majoritatea groenlandezilor susțin partidele social-democrate, iar trei sferturi dintre ei văd deja schimbările climatice transformându-le viața de zi cu zi.

Potrivit WSJ, Trump își îndreaptă privirea către Groenlanda parțial pentru a-l imita pe președintele Dwight Eisenhower, care a adus SUA Alaska și Hawai, ca state.

Dar dacă Trump adaugă Groenlanda la uniune, aducând un stat impregnat de socialism în politica americană, atunci anti-comunistul Ike nu ar fi cea mai corectă comparație. Adevărații săi omologi istorici ar fi Robert M. La Follette, Eugene V. Debs și Bernie Sanderssubliniază The Atlantic.

Groenlanda este cea mai mare insulă din lume și un teritoriu semiautonom al Danemarcei. Este, de asemenea, un membru fondator al NATO și găzduiește o mare bază militară americană.

Insula oferă un avantaj geopolitic unic, pe care America îl urmărește de mai bine de 150 de ani.

