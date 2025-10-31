Deși Donald Trump a descris întâlnirea cu Xi Jinping drept „extraordinară”, realitatea arată că între Statele Unite și China s-a instalat un nou Război Rece, scrie The Times.

După luni întregi de retorică aprinsă și un val de tarife comerciale tot mai dure, președintele american s-a văzut nevoit să accepte, la Seul, în marja summitului Asia-Pacific, un fel de armistițiu economic cu liderul chinez. Acordul marchează o pauză în confruntarea care definește, de fapt, ordinea globală a începutului de secol XXI.

Trump, mereu exuberant, a numit discuția de 90 de minute „minunată” și a evaluat-o, în stilul său caracteristic, de „douăsprezece din zece”. Cele două mari puteri au convenit să relaxeze o parte dintre restricțiile comerciale introduse anul trecut și să încerce o „resetare” a relațiilor bilaterale – cel puțin pentru următoarele douăsprezece luni.

Lecția chineză: nu toți cedează la presiune

Întâlnirea de la Seul a fost o demonstrație pragmatică a unui adevăr simplu: China nu se lasă intimidată. În timp ce alte state vizate de războaiele tarifare ale lui Trump au făcut un pas înapoi, Beijingul a ales să răspundă cu aceeași monedă.

Ads

Rezultatul? Ambele părți au făcut concesii punctuale. Xi a fost de acord să ridice, pentru un an, restricțiile la exportul de minerale rare și să reia achizițiile de soia americană, în sprijinul fermierilor din Midwest. În schimb, Washingtonul a suspendat planul de creștere a tarifelor, iar Beijingul a promis limitarea exportului de substanțe chimice folosite în fabricarea fentanylului, drogul care a alimentat o criză majoră în SUA.

Chiar și după aceste ajustări, media tarifelor pentru produsele chineze importate în Statele Unite rămâne de circa 45% – o cifră mai mică decât în urmă cu șase luni, dar încă semnificativ peste nivelul de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

O pauză cu miză strategică

În spatele gesturilor aparent diplomatice, armistițiul are o semnificație mai amplă. Cele două state au convenit să reia dialogul economic și strategic într-un format mai previzibil, după modelul utilizat de administrațiile americane anterioare.

Ads

Trump urmează să viziteze China la începutul anului viitor, iar Xi va efectua o vizită de răspuns. În viziunea Beijingului, acest ritm al întâlnirilor oferă „un răgaz strategic” – o perioadă de echilibru diplomatic și economic care i-ar permite Chinei să recupereze decalajul tehnologic și industrial față de Statele Unite.

De la parteneriat la confruntare

Ironia este că tot Trump a fost cel care, în primul său mandat, a schimbat paradigma relației americano-chineze. Dacă predecesorii săi au mizat pe cooperare controlată, Trump a ales separarea: blocarea accesului Chinei la tehnologii avansate, limitarea investițiilor și consolidarea prezenței militare americane în Asia-Pacific.

Acea politică a fost atât de influentă încât chiar și Joe Biden a păstrat direcția generală. Doar că, în încercarea de a forța o victorie simbolică în cel de-al doilea mandat, Trump s-a lovit de o realitate pe care nici el nu o poate ignora: economia americană depinde profund de China, fie că e vorba de metale rare sau componente industriale esențiale.

Ads

Dilema de la Seul

Echipa lui Trump e împărțită. Consilierii economici susțin că armistițiul e doar o pauză tactică: procesul de decuplare a celor două economii va continua, firmele americane își vor muta producția în alte state, iar Washingtonul va căuta noi furnizori de resurse strategice.

Cei din zona de securitate, însă, avertizează că timpul câștigat îl avantajează pe Xi – care poate folosi această fereastră pentru a accelera dezvoltarea tehnologică și consolidarea industriei de apărare.

Trump nu e omul gesturilor subtile. Cu câteva ore înainte de întâlnirea cu Xi, le-a ordonat militarilor americani să reia testele nucleare – pentru prima dată în peste 30 de ani. A fost un semnal clar: chiar dacă e dispus la concesii economice, nu va accepta să fie perceput ca un lider în defensivă.

Deși nu e limpede dacă aceste teste vor implica focoase nucleare sau doar rachete purtătoare, momentul ales și locația – în inima Asiei de Est – transmit un mesaj de forță. „Statele Unite trebuie să fie la același nivel cu celelalte mari puteri nucleare”, a spus Trump, făcând aluzie la Rusia și China.

Potrivit consilierilor săi, subiectul Taiwanului nici măcar nu a fost discutat – un indiciu că ambele părți preferă să evite cea mai explozivă temă din relația bilaterală.

Trump nu a pierdut așa-numitul „al doilea Război Rece”. Dar întâlnirea cu Xi i-a reamintit ceva esențial: în competiția pentru supremație globală, China nu e un adversar ușor de strivit, iar echilibrul dintre ambii giganți va continua să modeleze ordinea mondială pentru deceniile următoare, subliniază The Times.

Ads