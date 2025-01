Pariul Stargate al lui Trump. Cum ar putea Inteligența Artificială să transforme medicina și economia globală

Donald Trump își propune să revoluționeze tehnologia cu ajutorul unui proiect ambițios de 500 de miliarde de dolari, menit să ducă Statele Unite într-o „Nouă Eră de Aur” bazată pe Inteligența Artificială (IA). Proiectul, denumit Stargate, va aduna laolaltă cei mai mari giganți tehnologici din lume, cu scopul de a dezvolta soluții inovative care ar putea vindeca cancerul și ar putea crea sute de mii de locuri de muncă, scrie The Sun.

Inițiat în colaborare cu liderii din industria AI, precum OpenAI, SoftBank și Oracle, Stargate se dorește a fi o platformă prin care Statele Unite să asigure supremația tehnologică globală în fața concurenței din China, menționându-se că acest proiect este esențial pentru „viitorul tehnologic al Americii”. Trump subliniază că inițiativa va începe cu un centru de date de 100 de miliarde de dolari în Texas și va crea, pe termen lung, 100.000 de locuri de muncă.

Proiectul ar putea ajunge la un buget total de 500 de miliarde de dolari, iar Trump a declarat că administrația sa va desființa politicile lui Joe Biden, pe care le consideră „radical stângiste” și care ar limita dezvoltarea acestei tehnologii. Potrivit OpenAI, Stargate va „genera beneficii economice masive pentru întreaga lume” și va contribui la „ridicarea umanității”.

