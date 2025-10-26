”Vei rămâne în istorie ca un laș”, i-a spus Trump lui Mike Pence în ziua atacului de la Capitoliu. Notele fostului vicepreședinte, probe în dosarul penal

Autor: Aniela Manolea
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 20:47
1068 citiri
Mike Pence, fostul vicepreședinte SUA FOTO X /Mike Pence

Notele unui apel telefonic dintre fostul vicepreședinte SUA, Mike Pence, și liderul de la Casa Albă, Donald Trump, s-ar putea dovedi un element cheie într-un dosar penal ce vizează evenimentele din aceeași zi, insurecția de la Capitoliul american, din 6 ianuarie 2021. Trump i-a spus lui Mike Pence că va rămâne în istorie dacă certifică încheierea mandatului său și începerea celui al democratului Joe Biden și că ascultă „de oamenii greșiți”.

Versiunea lui Mike Pence asupra convorbirii telefonice include un președinte Trump nemulțumit în ultima sa zi de mandat.

Când Pence a refuzat să blocheze începerea mandatului democratului Joe Biden la Casa Albă, Trump i-a răspuns acid, potrivit notițelor vicepreședintelui american, dezvăluite în cartea „Retribution” („Pedeapsă”, n.r.), scrisă de Jonathan Karl, corespondentul politic ABC News.

„Dacă faci asta (să certifice începerea mandatului lui Joe Biden, n.r.), am făcut o mare greșeală acum cinci ani”, i-ar fi spus Trump lui Pence. „Vei rămâne în istorie ca un laș”, ar fi continuat președintele american în ultima sa zi de mandat.

„Nu e nevoie de curaj pentru a încălca legea. E nevoie de curaj pentru a respecta legea”, i-ar fi răspuns Mike Pence lui Trump.

„Asculți de oamenii greșiți”, ar fi continuat președintele SUA în ziua insurecției de la Capitoliu.

Reales pentru al doilea mandat la ciclul electoral din 2024, Donald Trump a susținut că alegerile au fost de fapt pierdute de Joe Biden, care ar fi ajuns la Casa Albă prin fraudă electorală.

În ultimii ani, aliații lui Trump au pierdut în serie procese de defăimare pentru declarațiile lor că alegerile din 2020 ar fi fost furate de democrați și Joe Biden.

#SUA, #mike pence, #Donald Trump, #alegeri prezidentiale SUA 2020, #atac capitoliu , #stiri Donald Trump
