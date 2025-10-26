Decizia lui Trump de a plăti militarii în timpul închiderii guvernului american, un precedent periculos?

În mijlocul unui shutdown guvernamental care a lăsat sute de mii de funcționari federali fără salariu, președintele Donald Trump a ordonat ca militarii americani să primească în continuare lefuri. Gestul, la prima vedere umanitar, ridică însă semne de întrebare pentru experți și constituie, spun aceștia, un precedent periculos pentru separația puterilor în Statele Unite, scrie The Guardian.

Trump a ales să protejeze un segment politic aproape „intangibil” al societății, prins în blocajul legislativ din Congres privind cheltuielile federale. Dar specialiștii citați de The Guardian avertizează că modalitatea prin care s-a făcut acest lucru este, aproape sigur, ilegală și ar putea submina autoritatea Congresului de a controla bugetul federal.

„Nu există nicio justificare legală solidă pentru a muta banii în acest fel”, spune Phil Wallach, cercetător senior la American Enterprise Institute, care studiază separația puterilor. „Nu există autorizație congresională pentru plata militarilor în acest nou an fiscal. E un pas foarte riscant, un fel de provocare discretă: pentru că, evident, nimeni nu crede că e rău să plătești trupele.”

Shutdown-ul și blocajul bugetar

Guvernul federal a intrat în blocaj la începutul lunii octombrie, după ce democrații și republicanii nu au reușit să cadă de acord asupra unei legi care să extindă finanțarea dincolo de sfârșitul lunii septembrie. Aproximativ 700.000 de funcționari au fost trimiși acasă, iar sute de mii continuă să lucreze, dar fără salariu.

Ads

În trecut, militarii au fost plătiți în timpul shutdown-urilor, pentru că Congresul aprobase fie cheltuielile Departamentului Apărării, fie legi speciale pentru salarii, explică Bobby Kogan, fost oficial în Biroul de Management și Buget al Casei Albe, astăzi la think-tank-ul liberal Center for American Progress.

De data aceasta, Congresul nu a luat niciuna dintre aceste măsuri, chiar dacă încercările de a trece legislația pentru plata funcționarilor federali au continuat până săptămâna aceasta.

Bani mutați unilateral și donații private

Săptămâna trecută, Trump a ordonat folosirea unilaterală a aproximativ 8 miliarde de dolari din bugetul Departamentului Apărării, inițial destinați cercetării și dezvoltării, pentru a acoperi salariile militarilor din octombrie. Kogan a catalogat decizia drept „super duper duper ilegală”.

Ads

„Dacă încerci să cheltuiești bani pentru un scop greșit sau pentru unul pentru care nu ai alocați bani, ești în mare problemă”, explică el.

Ulterior, Trump a anunțat că un „prieten” a contribuit cu 130 de milioane de dolari pentru plata militarilor. New York Times a dezvăluit că donatorul era miliardarul retras și susținător al lui Trump, Timothy Mellon. Pentagonul a confirmat primirea sumei „sub autoritatea sa generală de acceptare a donațiilor”, cu condiția ca fondurile să fie folosite pentru salarii și beneficii.

Legalitate și consecințe

Christopher Mirasola, profesor de drept la Universitatea din Houston, atrage atenția că funcționarii civili care au executat ordinul ar putea fi teoretic urmăriți penal pentru încălcarea Antideficiency Act. Totuși, astfel de procese nu au avut loc niciodată, iar profesorul se îndoiește că Departamentul de Justiție sau un alt președinte ar avea interes să le inițieze.

Ads

„Nu cred că o administrație viitoare ar avea apetitul să tragă la răspundere funcționari care, după ani de abuzuri, au respectat ordine chiar dacă știau că sunt ilegale”, spune Mirasola.

Cei care au încercat să dea în judecată decizia – de exemplu, parlamentari democrați sau organizații civice – se pot confrunta cu dificultăți în a demonstra că au suferit un prejudiciu real, o condiție necesară pentru a introduce un proces, adaugă Kogan.

Puterea Congresului sub presiune

Experții văd decizia lui Trump ca o tentativă de a muta controlul asupra banilor de la Congres la președinție. Însă există diferențe de opinie asupra impactului pe termen lung. De la preluarea mandatului, Trump a folosit diverse metode pentru a opri cheltuieli pe programe pe care administrația sa le contestă, inclusiv o „rescission” controversată a fondurilor pentru ajutor extern.

„Criza va părea mai gravă dacă președintele va începe să mute bani pentru decizii foarte controversate politic”, spune Wallach. „Aici, însă, e vorba de plata militarilor, ceva cu care, practic, toată lumea este de acord.”

Ads

Congresul, controlat de republicani, are acum mingea în teren pentru a arăta că deciziile privind cheltuielile sunt ale lor. „Cei din partid nu vor să vadă Casa Albă preluând totul. Sunt, sunt convins, deranjați de această situație și vor să o rezolve cât mai repede”, adaugă Wallach.

Încercarea de subminare a procesului de aprobare

Kogan avertizează că Trump atacă direct procesul de aprobare a cheltuielilor, prin care Congresul, de obicei bipartisan, stabilește cum și pe ce se cheltuiește bugetul federal.

„Dacă președintele poate ignora totul și poate cheltui bani după bunul plac, ce facem atunci? spune Kogan.

Astfel de decizii riscă să îngreuneze încheierea unui acord pentru redeschiderea guvernului, subminând încrederea în Congres și în capacitatea acestuia de a respecta orice înțelegere legislativă.

Implicații pentru folosirea militarilor pe teritoriul SUA

Mirasola leagă decizia de plata militarilor de desfășurarea Gărzii Naționale în orașe precum Washington, Chicago sau Portland. Legile federale care reglementează utilizarea militarilor pe teritoriul SUA sunt, în opinia sa, învechite, iar principala piedică a lui Trump rămâne obținerea finanțării din partea Congresului.

„Dacă limitarea cheltuielilor este cea mai importantă barieră pentru desfășurarea militarilor acasă, atunci mișcări precum aceasta, care marginalizează Congresul, sunt o lovitură serioasă la amendamentele ce limitează puterea președintelui asupra armatei în interiorul țării”, avertizează Mirasola.

Ads