Când Vladimir Putin a declarat că Donald Trump a pierdut alegerile prezidențiale din 2020 din cauza votului prin corespondență, a transmis un mesaj familiar și convenabil pentru președintele american. Acuzația – neverificată și amplu contestată – a alimentat o temă recurentă în discursul lui Trump: ideea că sistemul electoral american ar fi corupt și viciat împotriva sa.

Doar trei zile mai târziu, Trump anunța că avocații săi lucrează la un ordin executiv pentru a elimina complet votul prin corespondență, un mecanism utilizat de aproape o treime dintre alegătorii americani și care nu a fost asociat credibil cu fraude electorale semnificative.

Ceea ce ar fi părut de neimaginat în urmă cu un deceniu – ca un președinte american să ia lecții despre democrația electorală de la un lider autoritar – pare astăzi aproape o rutină în administrația Trump, scrie The Guardian.

Politica externă ca extensie a interesului personal

Trump a fost adesea acuzat că nu distinge între interesele personale și cele naționale, tratând politica externă ca pe un prelungitor al agendei sale politice interne. Fie că e vorba despre impunerea de tarife vamale, negocieri comerciale sau relații diplomatice, critica este aceeași: totul este filtrat prin prisma interesului electoral propriu.

„Pentru Donald Trump nu există diferență reală între ce face pe plan internațional și ce urmărește intern, pentru că totul gravitează în jurul lui însuși”, spune Charlie Sykes, comentator politic conservator. „Nu există o ideologie coerentă, nu există o linie de principiu. Doar interes personal.”

Astfel se explică, spun criticii, de ce Trump l-a întâmpinat pe Putin cu brațele deschise la doar 19 luni după moartea opozantului rus Aleksei Navalnîi – un gest care, în orice alt context, ar fi provocat indignare. Dar în contextul relației de lungă durată dintre Trump și liderul de la Kremlin, a părut mai degrabă o continuare firească.

Ecouri rusești în discursul american

În timpul summitului ce a avut loc în Anchorage, Alaska, Putin a sugerat că războiul din Ucraina nu ar fi izbucnit dacă Trump ar fi câștigat în 2020. A fost o idee vehiculată frecvent de liderul de la Casa Albă – și acum, cu această validare venită de la Kremlin, a devenit mai mult decât o simplă teorie politică: un mesaj repetat cu insistență.

„Este alarmant când un președinte american, care se pregătește să candideze din nou, preia fără rezerve pozițiile unui dictator acuzat de crime de război și le integrează în discursul politic intern”, atrage atenția Tara Setmayer, fost consilier republican. „Ce fel de model este acesta pentru democrația americană?”

Lipsa de protocol și discursul dezlânat

Întâlnirile diplomatice sub președinția Trump au căpătat adesea o turnură imprevizibilă. De la lideri europeni la aliați strategici din Asia sau America Latină, oaspeții Casei Albe s-au văzut adesea în postura de simpli spectatori la monologuri despre politica internă americană, „fake news” sau atacuri împotriva rivalilor politici.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat recent în vizită la Washington, a fost nevoit să asculte un monolog despre rata criminalității în capitala americană, în timp ce Trump povestea despre un jucător de golf și pericolele imaginare ale vieții în oraș. Întrebat de jurnaliști despre postările sale controversate privind votul prin corespondență, Trump a început un discurs despre sporturi, transgender, imigrație și, în final, „dragostea democraților pentru infracționalitate”.

Tot în acea întâlnire, Trump a reluat o temă favorită: că războiul din Ucraina ar fi „războiul lui Joe Biden” și că acesta ar fi „un politician corupt, slab și lipsit de inteligență”. Zelenski a preferat să nu comenteze.

Un precedent periculos

Tradițional, liderii americani au evitat să-și critice în mod personal predecesorii în fața partenerilor externi. Ronald Reagan nu l-a atacat public pe Jimmy Carter în timpul crizei ostaticilor din Iran. Barack Obama nu l-a blamat pe George W. Bush în fața liderilor străini pentru intervenția din Irak. Trump, însă, a transformat invectivele la adresa lui Biden, Obama sau Clinton într-un standard de comunicare diplomatică.

„Este o schimbare profundă de paradigmă”, explică Joel Rubin, fost oficial în Departamentul de Stat. „Puterea Americii în politica externă a venit din consecvență și unitate națională. Ce face Trump acum – discreditarea foștilor președinți în fața lumii – subminează această autoritate.”

Viziunea autoritară și riscurile pentru democrație

Criticii avertizează că Trump pare mai atras de stilul de guvernare autoritar decât de valorile tradiționale ale democrației americane. De la admirația declarată față de lideri ca Putin sau Kim Jong-un, până la tentativele de a restrânge dreptul la vot sau de a submina încrederea în instituțiile electorale, tiparul este îngrijorător.

„Atunci când un lider occidental copiază discursul unui autocrat, nu e doar o problemă de retorică, ci de direcție”, spune Setmayer. „Este un semnal că regulile jocului democratic pot fi rescrise în funcție de ambițiile personale ale unui singur om.”

Politica externă americană sub Donald Trump pare mai puțin ghidată de strategii geopolitice sau valori democratice, și mai mult de impulsuri personale și calcule electorale. Din această perspectivă, granița dintre ceea ce e „intern” și ce e „extern” s-a estompat periculos.

Fie că este vorba despre declarații publice, alianțe internaționale sau politici comerciale, un lucru rămâne constant: interesul personal al președintelui. Iar în politica globală, această constantă poate genera instabilitate – nu doar în SUA, ci și dincolo de granițele sale, conchide The Guardian.

