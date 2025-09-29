Donald Trump, dat în judecată de statul Oregon. „Nu există nicio insurecție care să necesite intervenția militară”

Statul Oregon și orașul Portland au dat în judecată administrația Trump pentru a o împiedica să trimită Garda Națională la Portland. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat că acțiunile lui Trump sunt „legale” și că vor „face Portland mai sigur”.

Procesul îi menționează ca pârâți pe președintele Donald Trump, secretarul de Război Pete Hegseth și Departamentul Apărării, secretarul Securității Interne Kristi Noem și Departamentul Securității Interne. Se solicită unui tribunal federal din Portland să oprească administrația Trump să trimită trupe și să declare această acțiune ilegală.

„Președintele Trump își folosește autoritatea legală pentru a ordona Gărzii Naționale să protejeze bunurile și personalul federal din Portland, după luni de revolte violente în care ofițerii au fost agresați și hărțuiți de revoluționarii de stânga”, a spus ea.

În plângere, Oregon și Portland susțin că guvernul federal nu are motive să cheme garda națională și afirmă că orașul a fost scena unor proteste „minore” în apropierea unei unități a Serviciului de Imigrare și Vamă în ultimele săptămâni.

„Când am vorbit ieri cu președintele, i-am spus în mod clar că nu există nicio insurecție sau amenințare la adresa siguranței publice care să necesite intervenția militară în Portland sau în orice alt oraș din statul nostru”, a declarat duminică guvernatoarea democrată Tina Kotek într-un comunicat de presă.

„În ciuda acestui fapt – și a tuturor dovezilor contrare – el a ales să ignore siguranța și capacitatea oregonienilor de a se guverna singuri. Acest lucru nu este necesar. Și este ilegal. Și va face ca locuitorii din Oregon să fie mai puțin în siguranță.”

Statisticile privind criminalitatea furnizate de Divizia Servicii Strategice a Biroului de Poliție din Portland indică faptul că, până în prezent, criminalitatea din oraș este la același nivel cu cea din aceeași perioadă a anului trecut. Numărul total al infracțiunilor comise în acest an până în prezent este de 37.893, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut numărul infracțiunilor a fost de 37.859.

Însă, numărul omuciderilor a scăzut cu 50%, iar cel al agresiunilor grave cu 4%. Agresiunile simple, însă, au crescut cu 8%.

Președintele american Donald Trump a ordonat sâmbătă desfășurarea armatei în Portland, pentru a apăra instalațiile Poliției Imigrației (ICE), asediate, în opinia sa, de „Antifa și alți teroriști interni”. Trump a ordonat desfășurarea armatei la Portland și a autorizat „folosirea forței necesare”, în cadrul luptei sale împotriva criminalității în metropole democrate.

