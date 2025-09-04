Lovitură pentru Donald Trump în scandalul cu Harvard. „A folosit antisemitismul ca paravan pentru un atac țintit motivat ideologic”

Judecătoarea federală Allison Burroughs de la tribunalul din Boston i-a dat miercuri, 3 septembrie, o lovitură lui Donald Trump și cruciadei sale împotriva universităților de elită, declarând că administrația a încălcat legea prin înghețarea a aproximativ 2,2 miliarde de dolari din subvențiile Universității Harvard destinate cercetării.

„Tribunalul anulează și respinge” deciziile luate în acest sens de administrație, considerându-le o „încălcare a primului amendament” al Constituției, a declarat judecătoarea federală din Boston în ordonanța sa.

Această decizie vine după luni de tensiuni între cea mai veche universitate americană și Casa Albă, hotărâtă să pună la pământ instituțiile pe care le acuză că sunt afectate de antisemitism și ideologii de „extremă stânga”.

De la întoarcerea sa la Casa Albă, Donald Trump acuză cea mai veche universitate americană că servește drept pepinieră pentru ideologia „woke”, un termen adesea deturnat de conservatori pentru a califica în mod peiorativ ideile progresiste. El o acuză, de asemenea, că nu și-a protejat suficient studenții evrei sau israelieni în timpul demonstrațiilor din campus pentru un armistițiu în Fâșia Gaza.

Ca represalii, guvernul său a retras Harvardului peste 2,6 miliarde de dolari din subvențiile federale, inclusiv în domeniul sănătății, și i-a revocat certificarea SEVIS, principalul sistem prin care studenții străini sunt autorizați să studieze în Statele Unite.

În urma unei contestații depuse de universitate, judecătoarea notează în decizia sa că „antisemitismul, ca și alte forme de discriminare sau prejudecată, este intolerabil. Și este clar, după cum recunoaște chiar Harvard, că universitatea a fost afectată de antisemitism în ultimii ani și ar fi putut (și ar fi trebuit) să trateze mai bine această problemă”. Dar „în realitate, există puține legături între domeniile de cercetare afectate de înghețarea subvențiilor și antisemitism”, arată textul ordonanței.

Judecătoarea, numită de fostul președinte democrat Barack Obama, acuză administrația că a „folosit antisemitismul ca paravan pentru a lansa un atac țintit și motivat ideologic împotriva celor mai prestigioase universități din țară”.

Decizia judecătoarei districtuale Allison Burroughs din Boston marchează o victorie juridică majoră pentru Harvard, care încearcă să încheie un acord ce ar putea pune capăt conflictului pe mai multe fronturi dintre Casa Albă și cea mai veche și mai bogată universitate din țară.

Ea a interzis administrației să înghețe orice finanțare federală suplimentară pentru Harvard și a împiedicat-o să continue să rețină plata subvențiilor existente sau să refuze acordarea de noi finanțări în viitor.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, a numit-o pe Burroughs o „judecătoare activistă numită de Obama” și a spus că Harvard „nu are dreptul constituțional la banii contribuabililor și rămâne neeligibilă pentru subvenții în viitor”.

„Vom face imediat apel împotriva acestei decizii scandaloase și suntem încrezători că, în cele din urmă, vom avea câștig de cauză în eforturile noastre de a trage Harvardul la răspundere”, a spus ea.

Decizia a venit la o săptămână după ce Trump, în cadrul unei ședințe de cabinet din 26 august, și-a reînnoit apelul către Harvard de a ajunge la o înțelegere cu administrația și de a plăti „nu mai puțin de 500 de milioane de dolari”, spunând că universitatea „s-a comportat foarte rău”.

Alte trei universități din Ivy League au făcut acorduri cu administrația, inclusiv Universitatea Columbia, care în iulie a acceptat să plătească 220 de milioane de dolari pentru a restabili fondurile federale de cercetare care îi fuseseră refuzate din cauza acuzațiilor că universitatea a permis antisemitismului să se răspândească în campus.

Decizia administrației de a anula subvențiile a fost una dintre numeroasele măsuri luate împotriva Harvard. De asemenea, a încercat să interzică studenților internaționali să frecventeze școala, a amenințat statutul de acreditare al Harvard și a deschis calea pentru reducerea fondurilor, considerând că universitatea a încălcat legea federală privind drepturile civile.

Într-un dosar separat, Burroughs a interzis deja administrației să oprească dreptul Harvard de a găzdui studenți internaționali, care reprezintă aproximativ un sfert din totalul studenților școlii.

