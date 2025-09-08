Trump, din ce în ce mai puțin luat în serios pe scena mondială. Cum și-a ruinat președintele SUA reputația internațională - analiză The Atlantic

Pentru liderii autoritari ai lumii – Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un – Donald Trump nu mai este un actor serios în politica internațională. Este mai degrabă o figură de fundal, un președinte ale cărui acțiuni sunt anticipate cu ușurință și ignorate cu nonșalanță. Analistul politic Tom Nichols scrie într-o analiză pentru The Atlantic că reputația globală a Statelor Unite n-a fost niciodată mai fragilă, iar motivul e simplu: Donald Trump.

Xi, Putin și Kim nu sunt, desigur, exemple de conducători luminați. Conduc regimuri brutale, cu poliții secrete, lagăre și cenzură. Dar, paradoxal sau nu, au simțul realității și al ierarhiei de putere. Iar concluzia lor, după aproape un deceniu de „testare” a liderului american, e clară: Trump nu merită să fie tratat cu respect. Nu pentru că sunt ei morali, ci pentru că au învățat să recunoască un lider slab.

Un pariu pierdut de la distanță

Parada militară organizată recent la Beijing, dedicată comemorării a 80 de ani de la capitularea Japoniei, este doar ultima demonstrație a acestei distanțări simbolice. Xi, Putin și Kim au fost prezenți. Alături de ei – și președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, aflat mereu la umbra liderului de la Kremlin. Însă Statele Unite, prin vocea lui Trump, au fost absente – nu doar fizic, ci și simbolic. Nici măcar invitația formală nu a fost trimisă, ca și cum America nu ar fi avut vreun rol în înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Ads

Trump a urmărit totul de pe margine. Nu ca un lider ignorat accidental, ci ca unul deliberat exclus. Reacția sa? Una previzibilă și, din păcate, demnă de un politician local, nu de liderul lumii libere: un mesaj pe rețelele sociale, în care le urează „sărbători fericite” liderilor de la Beijing, Moscova și Phenian, adăugând o notă ironică referitoare la presupusa lor „conspirație” împotriva Americii. Gluma n-a fost deloc glumă, iar mesajul nu a părut o replică de forță, ci mai degrabă un oftat rănit.

Realpolitik fără Trump

În același timp, Xi Jinping profită de golul lăsat de Trump în diplomația globală. China încearcă să se redefinească drept un pol al stabilității internaționale și, paradoxal, partener de dialog pentru India – adversar tradițional în regiune. Beijingul și-a exprimat sprijinul pentru New Delhi într-un moment în care Trump amenința India cu tarife vamale de 50%. Rezultatul? Liderul chinez pare calm, rațional, moderat. Trump, din nou, impulsiv și izolat.

Ads

Kim Jong-un, altădată subiectul unei serii de „scrisori de dragoste” cu Trump, își vede liniștit de dezvoltarea arsenalului nuclear, care ar putea în curând depăși capacitatea Marii Britanii. Pe vremea când Trump credea că poate „negocia ca între prieteni” cu liderul de la Phenian, Coreea de Nord își continua testele. Astăzi, Kim știe că poate ignora Washingtonul fără costuri.

Trump și falsa lui politică externă

Ceea ce face toate aceste episoade și mai grave este faptul că Donald Trump nu are, în esență, o politică externă. Nu are o strategie, nu are o echipă coerentă, nu are o direcție. Are doar instincte personale, frici, ego și reflexul de a transforma orice criză într-un moment de PR pentru el însuși. Își planifică summit-urile ca pe niște sesiuni foto, postează declarații confuze, iar atunci când crizele globale devin complexe – preferă să tacă, să se plângă sau să se retragă.

A dispărut acea rețea de consilieri care, în primul mandat, mai echilibra impredictibilitatea sa. Secretarul Apărării de atunci, James Mattis, a creat o strategie națională de apărare pe care Trump probabil n-a citit-o, dar măcar existau repere pentru aparatul guvernamental. Astăzi, la Pentagon, îl are pe Pete Hegseth, cunoscut mai mult pentru aparițiile TV decât pentru gândirea strategică.

Ads

Marco Rubio, devenit între timp secretar de stat, ar fi trebuit să fie „adultul din cameră”. În realitate, este un executant tăcut, folosit la conferințele de presă pentru a-i da decorul „oficial” unui Trump din ce în ce mai alienat. Iar Tulsi Gabbard, numită la conducerea serviciilor de informații, pare mai preocupată de presupusele rețele anti-Trump din interiorul Americii decât de spionii reali care colaborează cu state ostile.

Îngrijorător și pentru aliați

Poate cel mai trist lucru este că nu doar rivalii geopolitici îl tratează pe Trump cu suspiciune sau dispreț. Nici măcar aliații tradiționali nu mai cred în capacitatea sa de a conduce lumea liberă. După o serie de declarații care păreau să parafrazeze pozițiile Kremlinului, liderii europeni s-au grăbit să vină la Washington nu ca să negocieze, ci ca să-l liniștească. Ca să-i spună că îl respectă, dar – în esență – să-i ceară să nu mai saboteze Occidentul.

SUA nu au fost niciodată perfecte în politica externă, dar au reprezentat, cel puțin în epoca postbelică, un reper al consecvenței și al leadership-ului. Sub Trump, această imagine s-a făcut țăndări. Nu pentru că adversarii sunt mai puternici – ci pentru că liderul american este tot mai slab.

Ads