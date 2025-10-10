O companie americană de drone a demonstrat că un aparat de dimensiunile unui rucsac, echipat cu laser, poate ghida munițiile unui F‑35 — reducând expunerea trupelor și riscul pentru aeronave costisitoare.

Performance Drone Works (PDW) a arătat Pentagonului, în iulie, că modelul său compact C100 poate marca ţinte pentru avioane de vânătoare — o sarcină care, până acum, era îndeplinită fie de militari expuşi la sol, fie de aeronave foarte scumpe. Un oficial de rang înalt din companie a declarat pentru Business Insider că armata, care deja achiziţionează C100, poate astfel „să reducă riscul” pentru aparate, soldaţi şi misiuni.

„Anterior, soldatul depindea de Forţele Aeriene — de un F‑35 sau F‑15 — sau de drone mult mai mari, precum MQ‑9 Reaper, pentru aceeaşi operaţiune”, explică Raymond DePouli, director pentru conturi strategice la PDW. În multe cazuri, misiunea cerea ca trupe la sol să iasă din poziţii ascunse şi să execute marcarea cu laser.

Avantajul practic: C100 încape în rucsac și poate fi pus în funcțiune în mai puțin de cinci minute. Spre deosebire de un militar expus, dronei i se poate ordona să opereze din poziții ascunse, la distanță, reducând considerabil expunerea și riscul pentru oameni.

„Sisteme foarte scumpe vor fi astfel scutite de a fi puse în pericol”, spune DePouli. „Obiectivul este reducerea riscului pentru utilizator, astfel încât obiectivele operaţionale să poată fi atinse.”

Modelul C100 și laserul în misiune reală

Conceptul de a folosi drone mici, dotate cu lasere pentru marcarea țintei, nu e străin teatrului de luptă contemporan: Ucraina folosește deja capabilități similare în conflictul cu Rusia, iar armata americană experimentează astfel de soluţii în pregătirea pentru viitoare confruntări.

Avantajul imediat e economisirea aeronavelor costisitoare: un F‑35, menţinut la altitudine şi în condiţii de invizibilitate pe radar mai bune, nu mai trebuie să coboare la altitudini riscante pentru a marca ținta. La demonstraţia din iulie, C100, echipat cu Leonardo STAG5 Laser Target Designator, a ghidat patru muniţii GBU‑12 inert produse pentru test, lansate dintr‑un F‑35 către ţinte prestabilite. Dronele au marcat ţinte la 1.000, 1.500 și 2.000 de metri; rezultatul a fost, după DePouli, „foarte reuşit”.

The C-100 heavy-lift quadcopter from the company PDW can carry and deploy not just smaller drones like FPVs, but also small unmanned ground vehicles up to 13.5kg. Ads It has object detection capability, and can use visual inertial odometry to determine its location. 1/2 pic.twitter.com/ep90w3Pm7U — Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) May 20, 2024

Cât costă o soluţie „rucsac” vs. o aeronavă

Unul dintre argumentele forte ale companiei este costul. C100 împreună cu sistemul de marcare laser ar costa, potrivit PDW, între 400.000 şi 500.000 de dolari — mult sub preţul unui aparat de manevră pilotat. Un AH‑64 Apache, de exemplu, valorează de regulă cel puţin 30 de milioane de dolari. „Din punct de vedere al costului, poţi avea 70 de C100 cu LTD‑uri la preţul unui singur Apache”, subliniază DePouli.

PDW a primit deja contracte substanţiale de la Armata SUA — unul recent în valoare de 20,9 milioane de dolari pentru livrarea de drone C100 şi payload‑uri multi‑misiune, iar anul anterior a anunţat un contract de peste 15,3 milioane de dolari.

„Dronele nu vor înlocui activele precum aeronavele pilotate”, spune DePouli, „dar le sporesc capabilităţile şi permit realizarea mai multor operaţiuni.” În practică, delegarea marcării laser către un aparat mic înseamnă mutarea unei sarcini riscante, dar relativ simple, către o dronă, în timp ce loviturile rămân apanajul platformelor pilotate.

„Puterea aeriană dintr‑un rucsac”

PDW pune accent pe portabilitate: C100 este modular, „tip rucsac” şi conceput pentru a fi transportat şi operat de un singur soldat. „Este, practic, o extensie a soldatului”, afirmă DePouli. „Acea dronă poate ajunge în locuri unde, anterior, soldatul ar trebui să se expună.”

La demonstraţie, operatorul se afla la peste 2,8 km de dronă în timpul zborului de supraveghere. Prin legături de comunicaţii şi senzori, soldatul la sol câştigă acces direct la capabilităţi de recunoaştere şi la platforme de atac — un multiplicator de forţă ce poate face unităţile „mai letale”, după cum spune reprezentantul PDW.

C100 este un quadcopter cu viteze de aprox. 64 km/h şi poate îndeplini misiuni variate, de la recunoaştere la atac. În ultimele luni, PDW a mai prezentat C100 şi cu Leonardo LTD în faţa Ministerului Apărării din Marea Britanie, demonstrând marcarea de ţinte pentru rachete APKWS lansate de la sol.

Rămâne de văzut în ce măsură Armata SUA va adopta aceste drone pentru toate scenariile testate, dar tehnologia oferă o opţiune clară: reducerea riscului şi un cost per pierdere mult mai mic decât al aeronavelor pilotate. Pentru o lume în care mijloacele mai ieftine pot distruge echipamente de milioane, iar pierderea unui pilot rămâne inacceptabilă, astfel de instrumente pot face diferenţa.

