Echipamente militare rusești, transportate cu trenul prin SUA. Ce ar reprezenta în realitate elementele de război FOTO

Imagini cu echipamente militare rusești au fost surprinse în ultimele zile în zone din Statele Unite ale Americii. Acestea ar fi, de fapt, machete ale echipamentelor rusești, care erau transportate fie pentru a fi utilizate în exerciții militare, fie pentru a fi trimise în Ucraina.

Pe Twitter au fost publicate fost publicate fotografii ale unor vagoane de tip platformă care transportau ceea ce pare a fi exact sisteme de rachete sol-aer S-300 și Tor-M1 de fabricație rusească. Este vorba despre celebrele sisteme de rachete antiaeriene rusești.

Potrivit Defense România, o analiză mai profundă a imaginilor arată că aceste două sisteme sunt adevărate momeli. Încă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial se folosesc machete ale unor sisteme de arme, menite să păcălească armata inamică şi să protejeze adevăratele unităţi de tehnică militară aflate pe câmpul de luptă.

Extremely realistic models of Russian air defense systems were again seen on American railways. Plush models of the 9A331 combat vehicle 9K331 Tor-M1 air defense system and the 5N63S command post from the S-300PS air defense system got into the frame pic.twitter.com/DdHqhr7Iar