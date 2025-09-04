Victorie a antivacciniștilor în Florida. Responsabil republican cu sănătatea compară vaccinarea cu sclavia: „Corpul nostru este un dar de la Dumnezeu.”

Florida renunță la obligativitatea vaccinării FOTO Pixabay

Florida a anunțat miercuri, 3 septembrie, că dorește să elimine toate obligațiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi, în timp ce California formează o „alianță sanitară” împotriva politicilor anti-vaccinare, într-un context de puternică divizare între statele americane pro- și anti-Trump.

De la revenirea la putere a președintelui republican Donald Trump, Statele Unite au inițiat, sub conducerea secretarului său al Sănătății, Robert Kennedy Jr., o profundă reformă a politicii de vaccinare, restricționând, de exemplu, accesul la vaccinurile împotriva Covid-19 sau reducând fondurile pentru dezvoltarea de noi vaccinuri.

În conformitate cu această linie, cel mai înalt responsabil din domeniul sănătății din Florida s-a angajat miercuri să pună capăt tuturor obligațiilor de vaccinare, inclusiv celor impuse în școli, comparând această măsură menită să prevină bolile infantile cu „sclavia”.

„Departamentul Sănătății din Florida, în parteneriat cu guvernatorul, va depune eforturi pentru a elimina toate obligațiile de vaccinare din Florida, fără excepție, până la ultima”, a declarat Joseph Ladapo, în fața unui public entuziast la școala creștină Grace Christian School, din centrul acestui stat republican, unde se află faimoasa reședință Mar-a-Lago a președintelui Trump.

„Corpul nostru este un dar de la Dumnezeu”

„Cine sunt eu, cel care stau aici în fața voastră, să vă spun ce trebuie să introduceți în corpul vostru? Cine sunt eu să vă spun ce trebuie să introducă copilul vostru în corpul său? Nu am acest drept. Corpul vostru este un dar de la Dumnezeu”, a declarat Ladapo, un medic cunoscut pentru opoziția sa față de vaccinurile împotriva Covid-19.

Dacă această măsură ar fi aplicată, Florida ar deveni primul stat american care renunță la obligațiile de vaccinare, considerate totuși ca fiind responsabile de controlarea unor boli precum rujeola, oreionul, rubeola, poliomielita și hepatita B.

Ladapo nu a furnizat detalii sau un calendar pentru aceste schimbări.

La rândul său, guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, a făcut din opoziția față de obligațiile de vaccinare și măsurile de precauție împotriva COVID-19 un principiu central al primului său mandat. „Libertatea medicală este ceva ce trebuie să protejăm cu mare conștiinciozitate”, a declarat DeSantis.

DeSantis a declarat miercuri că înființează o comisie pentru a alinia statul la agenda de sănătate a lui Kennedy.

Ladapo a criticat vaccinurile mRNA COVID de la Pfizer și BioNTech și Moderna, iar în 2023 a solicitat agențiilor de reglementare să studieze ceea ce el a numit efectele nocive ale acestora, fără dovezi științifice.

De asemenea, el a îndemnat comunitățile din Florida să nu mai adauge fluor în apa potabilă.

Avertismentul experților

Toate statele americane au cerințe de vaccinare pentru frecventarea școlilor publice, cu excepții specifice care variază de la un stat la altul.

Anunțul lui Ladapo a fost rapid condamnat de experții în sănătate publică, care au avertizat că această măsură ar putea declanșa epidemii grave în rândul copiilor, turiștilor și persoanelor cu sistemul imunitar compromis.

Amesh Adalja, expert în boli infecțioase la Universitatea Johns Hopkins, spune că anunțul Floridei reprezintă „o capitulare servilă în fața mișcării nihiliste anti-vaccinare”.

„Vaccinurile sunt sigure, eficiente și salvează vieți”, susține epidemiologul Syra Madad. Potrivit acesteia, eliminarea vaccinării obligatorii în școli echivalează cu „punerea în pericol a copiilor și a milioane de alte persoane”.

Criticile împotriva vaccinurilor s-au amplificat în ultimii ani, alimentate de afirmații false, cum ar fi cele care le asociază cu autismul. Dar conservatorii au fost întotdeauna mai înclinați să solicite scutiri din motive religioase. În 2025, Statele Unite au cunoscut cea mai gravă epidemie de rujeolă din ultimele trei decenii, cu aproximativ 1.400 de cazuri concentrate într-o comunitate ultraconservatoare din Texas.

„Alianța sanitară”

La celălalt capăt al țării, California și alte două state din vest au ripostat miercuri, anunțând formarea unei „alianțe sanitare”, ca „răspuns” la demiterea, săptămâna trecută, a lui Susan Monarez, care era la conducerea Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), principala agenție sanitară a țării.

Acuzând administrația Trump de „politizarea științei”, liderii democrați din California, Oregon și statul Washington au explicat într-un comunicat că doresc să ofere rezidenților lor recomandări privind vaccinarea, precum și informații despre eficacitatea și siguranța vaccinurilor „elaborate de oameni de știință, medici și alți responsabili de sănătate publică de încredere”.

Nu este prima dată când guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, se opune guvernului lui Donald Trump, mulți observatori considerându-l un viitor candidat serios la președinție. În iunie, în timpul protestelor anti-Trump din Los Angeles, fostul primar al orașului San Francisco s-a opus desfășurării armatei de către președinte, care a impus aceeași măsură și altor state democrate.

Rata de vaccinare pentru mai multe boli, inclusiv rujeola, difteria și poliomielita, a scăzut în rândul copiilor din grădinițele americane în anul școlar 2024-25 față de anul precedent, potrivit datelor federale.

Secretarul pentru sănătate al președintelui Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., pune de mult timp la îndoială siguranța vaccinurilor și a promovat opinia că vaccinurile contribuie la creșterea ratei de autism, contrar dovezilor științifice.

De la preluarea funcției, la începutul acestui an, Kennedy a luat măsuri pentru a remodela politica SUA privind vaccinurile, marginalizând consilierii științifici experți ai guvernului federal și înlocuindu-i cu persoane care împărtășesc mai îndeaproape opiniile sale. Săptămâna trecută, directorul CDC a fost demis după ce s-a contrazis cu Kennedy în legătură cu politica privind vaccinurile, ceea ce a determinat demisia a patru dintre cei mai înalți oficiali ai agenției, care au declarat că nu mai pot avea încredere în capacitatea lor de a menține integritatea științifică.

