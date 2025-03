Elon Musk amenință angajații Pentagonului: „Aștept cu nerăbdare urmărirea penală a celor care scurg informații false”

Elon Musk, unul dintre principalii consilieri ai lui Donald Trump, a amenințat în mod deschis angajații Pentagonului care ar fi divulgat informații către The New York Times conform cărora miliardarul urma să primească o informare despre planurile militare ale SUA în cazul unui război cu China.

The New York Times a publicat joi seară un material în care citează doi oficiali americani potrivit cărora Pentagonul plănuia să-l informeze pe Elon Musk vineri, într-o întâlnire, despre planul militar secret al SUA în cazul în care ar izbucni un război cu China.

The New York Times is pure propaganda.

Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.

They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j