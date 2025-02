Elon Musk cere concedierea jurnalistei de la The Wall Street Journal care a dezvăluit tweet-urile rasiste ale unui angajat DOGE

Elon Musk, considerat cel mai bogat om din lume și șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), a sugerat vineri că reporterul de la The Wall Street Journal responsabil pentru dezvăluirea tweet-urilor rasiste ale unui angajat DOGE ar trebui concediat.

Într-un articol publicat joi, jurnalista Katherine Long a arătat că „un membru important al echipei DOGE, care avea acces la sistemul central de plăți al Departamentului Trezoreriei, a demisionat după ce s-a descoperit că deținea un cont pe rețelele sociale în care susținea rasismul și eugenia”.

Este vorba despre Marko Elez, un tânăr de 25 de ani, care făcea parte dintr-un grup de tineri angajați ai lui Elon Musk detașați la DOGE pentru a analiza cheltuielile federale. Elez a demisionat în urma relatărilor The Wall Street Journal despre legătura sa cu respectivul cont social.

🚨WOKE JOURNALIST KATHERINE LONG WHO DOXXED DOGE STAFFER HAS TIES TO USAID

Katherine Long, a WSJ reporter with connections to USAID, just doxxed DOGE team member Marko Elez and got him fired—conveniently targeting him as DOGE audits her former agency.

This isn't journalism.… https://t.co/1pgHI9QmRR pic.twitter.com/HPdILVnZdW