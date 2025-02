Musk susține închiderea unora dintre cele mai vechi rețele media, printre care Radio Europa Liberă: ”Nebuni de stânga radicală care vorbesc singuri”

Elon Musk susține propunerea de închidere a instituțiilor media Radio Europa Liberă și Vocea Americii. Miliardarul american a postat un mesaj de susținere pentru cererea în acest sens făcută de diplomatul Richard Grenell.

Grenell declara, pe contul său de X, că aceste instituții mass-media sunt „pline de activiști de extremă stânga” și „este o relicvă a trecutului”, plus că nu are nevoie de „instituții media plătite de guvern”.

Radio Free Europe and Voice of America are media outlets paid for by the American taxpayers.

It is state-owned media.

These outlets are filled with far left activists.

I’ve worked with these reporters for decades.

It’s a relic of the past. We don’t need government paid…