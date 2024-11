Elon Musk susține că este un extraterestru călător în timp de 3.000 de ani care își asumă identități

Elon Musk, excentricul miliardar care conduce SpaceX și Tesla, și-a făcut din nou simțită prezența pe platforma X, fostul Twitter. Și nu oricum. Musk, cunoscut pentru afirmațiile sale bizare și deseori amuzante, a lansat o nouă „dezvăluire”: el ar fi un extraterestru vampir, în vârstă de 3.000 de ani, care călătorește în timp și își asumă identități.

Dacă ar fi să-l credem pe cuvânt, Elon Musk nu e doar cel mai bogat om de pe Pământ, ci și o ființă supranaturală care obosește de atâtea secole în care, spune el, a trăit în pielea altora. Într-un mesaj publicat la 2:30 dimineața, Musk, mereu pus pe glume, a lăsat să se înțeleagă că a avut vecini nocturni insistenți: „Vecinul meu a bătut la ușă la 2:30 dimineața, dar din fericire eram încă treaz, cântând la cimpoi.” Evident, fanii lui au fost pe fază. O întrebare retorică a prins contur rapid: de ce este Musk încă treaz la acea oră?

Unul dintre cei peste 200 de milioane de urmăritori ai lui l-a întrebat în glumă dacă somnul mai face parte din viața lui. Alții au venit cu răspunsuri filozofice, susținând că somnul este doar pentru cei care nu și-au dat încă seama că trăiesc într-un fel de „matrix”. Și, în stilul său caracteristic, Musk le-a alimentat imaginația cu o replică fabuloasă: „Sunt un vampir care călătorește în timp!”

Since it’s almost 2:30 ET pic.twitter.com/d6CFT0wtVv