SUA spulberă planul ecologist „zero emisii până în 2050”: „Un dezastru colosal, un program monstruos de sărăcire umană”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 07:46
389 citiri
SUA spulberă planul ecologist „zero emisii până în 2050”: „Un dezastru colosal, un program monstruos de sărăcire umană”
Donald Trump și Ursula von der Leyen (inteligență artificială) / FOTO X/@fuckroeper

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a calificat obiectivul de atingere a neutralităţii climatice până în 2050 drept „un dezastru colosal”, argumentând că planul este imposibil de realizat şi ar conduce la „sărăcirea masivă a populaţiei”, transmite CNBC.

Declaraţiile sale, acordate într-un interviu pentru Financial Times şi distribuite ulterior de Departamentul Energiei pe platforma X, vin înaintea vizitei sale la conferinţa Gastech de la Milano.

„Net zero 2050 este doar un dezastru colosal… un program monstruos de sărăcire umană şi, desigur, nu există nicio şansă să se întâmple”, a spus Wright, fost director în industria petrolului şi gazelor.

„Zero emisii”, doar o formă de „alarmism climatic”, potrivit oficialului SUA

Totodată, acesta a recunoscut că schimbările climatice reprezintă o provocare globală, dar a criticat ceea ce el numeşte „alarmism climatic”.

Peste 140 de state, inclusiv SUA, India şi Uniunea Europeană, au adoptat planuri pentru atingerea neutralităţii climatice. Conform Acordului de la Paris, emisiile globale ar trebui să ajungă la zero net până la jumătatea secolului pentru a menţine creşterea temperaturii sub 1,5 grade Celsius. Pentru economiile dezvoltate, termenul limită este 2050, iar pentru statele cu venituri mai mici, între 2050 şi 2060.

Declaraţiile lui Wright au atras critici din partea comunităţii ştiinţifice, care le consideră „puncte de vedere dezinformative”.

Între timp, acesta a avertizat că reglementările climatice europene, precum mecanismul de ajustare la frontieră pentru carbon şi regulile privind metanul, ar putea pune în pericol acordul comercial dintre Washington şi Bruxelles.

SUA vinde şi arme, şi gaz lichefiat în UE

Uniunea Europeană a promis investiţii de peste 600 de miliarde de dolari în SUA până în 2029, iar achiziţiile de gaze naturale lichefiate, petrol şi produse nucleare americane sunt estimate la circa 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, pentru a reduce dependenţa energetică de Rusia.

Patrick Pouyanne, directorul general al TotalEnergies, a declarat la CNBC că dezbaterea europeană s-a schimbat semnificativ: „Acum, după războiul din Ucraina, liderii europeni vorbesc despre securitatea aprovizionării şi accesibilitate. Nu e o chestiune de ideologie, ci de pragmatism energetic”.

Trump minimizează gravitatea violenței domestice. „Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soția, ei spun că este o infracțiune”
Trump minimizează gravitatea violenței domestice. „Dacă un bărbat are o mică ceartă cu soția, ei spun că este o infracțiune”
Donald Trump a fost acuzat luni, 8 septembrie, că minimalizează gravitatea violenței domestice, după ce a declarat într-un discurs că aceasta este o infracțiune „mai puțin gravă” care...
Lovitură pentru Donald Trump. Președintele SUA, condamnat în apel să plătească zeci de milioane de dolari pentru calomnie
Lovitură pentru Donald Trump. Președintele SUA, condamnat în apel să plătească zeci de milioane de dolari pentru calomnie
O curte de apel din New York a confirmat luni condamnarea lui Donald Trump din primă instanță la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe...
#SUA, #emisii zero, #Donald Trump, #Uniunea Europeana, #ecologie, #poluare , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Eu am facut tot ce a fost posibil!" Anuntul lui Mircea Lucescu, in miez de noapte
Digi24.ro
Ce a strigat Sosoaca dupa discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reactia eurodeputatilor
DigiSport.ro
Tara cat doua sectoare ale Bucurestiului, in fata unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. SUA spulberă planul ecologist „zero emisii până în 2050”: „Un dezastru colosal, un program monstruos de sărăcire umană”
  2. Polițiștii locali vor fi dotați cu bodycam-uri. Proiectul de lege care prevede condițiile în care vor putea să fie folosite
  3. Trump, dezamăgit după atacul Israelului în Qatar: „Nu sunt încântat!”. Răspunsul pregătit de qatarezi
  4. Ursula von der Leyen, sub presiune maximă înaintea discursului despre starea Uniunii Europene. Critici acerbe şi ameninţări cu noi moţiuni de cenzură
  5. Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi au fost închise, NATO și SUA au fost informate VIDEO
  6. „Sincer, a fost un mare haos”. Cum arată o zi de școală pentru elevi, în noua realitate din învățământ
  7. Instituțiile publice care ar putea fi desființate în 2026 pentru economie la buget și eficientizare administrativă: „Nu mai au nicio legătură cu realitatea economică în care ne aflăm”
  8. Un expert dezvăluie adevărul de la Casa Albă: Eroarea istorică a lui Trump în confruntarea cu Putin
  9. O mare putere ostilă, SUA, mutare periculoasă: Vrea să facă o bază militară aproape de America
  10. Vizita lui Putin din Alaska ascunde perfidia: Trump primește o grea lovitură de la Kremlin, după amenințările contra Rusiei