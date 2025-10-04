Epurarea internă la Pentagon continuă. Consilierul-șef al secretarului Marinei, demis

Jon Harrison, demis din postul de șef de cabinet al secretarului Marinei SUA/FOTO:X/@DisavowTrump20

Într-un nou episod al restructurării fără precedent declanșate de secretarul de război american, Pete Hegseth, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai acestuia, Jon Harrison, a fost eliberat din funcția de șef de cabinet al secretarului Marinei SUA. Informația, inițial confirmată pe surse de oficiali din apărare, a fost ulterior validată și printr-un comunicat oficial al Pentagonului.

„Nu va mai ocupa funcția de șef de cabinet al secretarului Marinei SUA. Suntem recunoscători pentru serviciile sale aduse Departamentului”, se arată într-o declarație seacă, fără alte explicații privind motivul deciziei.

Demiterea lui Harrison nu este un caz singular, ci mai degrabă o piesă într-un puzzle mai amplu, în care Hegseth reconfigurează sistematic arhitectura conducerii militare americane. Sub conducerea sa, Departamentul Apărării – redenumit simbolic „Departamentul de Război” – a trecut printr-o serie de epurări de rang înalt, vizând în special Marina.

Printre cele mai notabile demiteri se numără cea a amiralului Lisa Franchetti, fostă șefă a Operațiunilor Navale, viceamiralului Nancy Lacore, șefă a Rezervei Navale, și a contraamiralului Milton Sands, responsabil de Comandamentul Forțelor Speciale Navale.

Poate cel mai răsunător caz rămâne însă înlăturarea generalului Charles Q. Brown Jr., primul afro-american care a deținut funcția de președinte al Statului Major Întrunit, înlăturat după mai puțin de doi ani de mandat.

Jon Harrison, considerat un pion esențial în strategia de „curățare” a aparatului birocratic al Marinei, lucrase în tandem cu secretarul Marinei, John Phelan — un apropiat al președintelui Donald Trump, cunoscut mai degrabă pentru donațiile sale politice decât pentru o experiență militară relevantă. Împreună, cei doi au impulsionat o serie de reforme interne ce au vizat, între altele, comasarea unor departamente și diminuarea influenței funcției de subsecretar al Marinei.

Cine îi va lua locul

Această poziție urmează să fie ocupată, în urma confirmării Senatului, de Hung Cao, ofițer de carieră și fost candidat republican la Senat în statul Virginia. Numirea sa, susținută de administrația Trump, pare să continue linia de militarizare ideologică a conducerii civile din Pentagon.

Potrivit unor surse citate de Politico, Phelan și Harrison au mers până la a reconfigura echipele de sprijin pentru noul subsecretar, planificând inclusiv interviuri individuale cu viitorii săi consilieri pentru a verifica „alinierea” acestora cu direcția politică impusă de biroul secretarului.

Pe fond, însă, deciziile recente ale lui Pete Hegseth indică mai mult decât o simplă reorganizare. Fost realizator Fox News, cu trecut militar activ, Hegseth a inițiat o reformă ideologică profundă a structurii de comandă a armatei americane, marcând o ruptură față de tradiționala neutralitate politică a aparatului militar.

În februarie, Hegseth a demis în bloc corpul consilierilor juridici ai armatei – JAG-ii – considerându-i „nepotriviți” pentru a furniza expertiză legală comandamentelor. Ulterior, aceștia au fost repartizați provizoriu în funcții de judecători în instanțele de imigrare, în contextul reluării planurilor de deportare în masă promovate de Trump.

Aceeași viziune radicală se manifestă și în zona standardelor fizice și morale impuse corpului militar. Vorbind la o bază militară din Quantico, Virginia, Hegseth și-a exprimat public exasperarea față de „militarii supraponderali”, denunțând ceea ce el consideră o „slăbire morală și fizică” a trupelor.

„E obositor să vezi trupe grase. E un semnal prost. Nu e imaginea pe care vrem să o proiectăm”, a spus acesta, într-un discurs în care a atacat frontal politicile de incluziune, diversitate sau preocupările legate de schimbările climatice.

Revenind la cazul Harrison, lipsa de transparență privind motivele demiterii sale nu face decât să întărească senzația că Pentagonul traversează o perioadă în care loialitatea politică contează mai mult decât competența profesională, iar direcția în care se îndreaptă armata americană e tot mai puțin una strategică și tot mai evident una ideologică.

