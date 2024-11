O Europă fără lideri puternici. Cât de pregătit este continentul să răspundă noii ere Trump

Europa se află într-un moment crucial al istoriei sale recente. Un moment în care, pe fundalul unei economii stagnante și al războiului în partea estică a sa, continentul pare să fie lipsit de lideri cu viziune și curaj. În timp ce Donald Trump se pregătește să revină la Casa Albă, Europa are nevoie urgentă de o conducere puternică. Iar în acest moment, Franța și Germania — cele mai mari economii ale Uniunii Europene — nu par să fie capabile să își asume această responsabilitate, scrie The New York Times.

Certurile interne din politica europeană au slăbit, în mod vizibil, autoritatea liderilor germani și francezi. În Germania, Olaf Scholz, cancelarul care ar fi trebuit să redea dinamism economiei naționale, s-a văzut nevoit să își destrame coaliția guvernamentală, iar în Franța, Emmanuel Macron se luptă să își mențină puterea, în urma unui eșec zdrobitor legat de alegerile anticipate din acest an. Acești doi lideri se confruntă cu aceleași forțe care au permis ascensiunea lui Trump în Statele Unite: nemulțumirea față de inflația galopantă, frustrarea legată de migrație și erodarea încrederii publice în elitele politice.

Populismul câștigă teren

În ambele țări, partidele tradiționale sunt într-o regresie constantă, iar valul populist și naționalist devine tot mai puternic. La nivel european, mesajul naționalismului se răspândește, iar în Germania, un partid de extremă dreaptă și un nou grup populist au câștigat teren. Alegerile din această vară au confirmat o tendință îngrijorătoare: tot mai mulți germani sunt dispuși să pună sub semnul întrebării vechile acorduri și consensuri politice.

Și în Franța, Macron se confruntă cu o opoziție tot mai înverșunată, pe fondul unei politici interne împărțite între dreapta și stânga radicală, ambele extrem de critice față de guvernul său. După ce a convocat alegeri anticipate, pentru a pune capăt impasului din parlament, Macron a reușit doar să creeze o instabilitate politică și o coaliție fragilă, incapabilă să răspundă adecvat cerințelor economice și de securitate ale momentului.

Vidul de putere și riscurile pentru Europa

Această instabilitate politică a dus la un vid de putere pe plan european, iar acest vid riscă să fie exploatat de alte puteri, precum Rusia. De asemenea, Europa se află într-o poziție vulnerabilă în fața unei posibile reconstrucții a unei lumi economice mai izolate, în care reglementările și taxele impuse de Trump ar putea avea un impact semnificativ asupra industriei europene. În acest context, va fi greu pentru liderii europeni să găsească soluții comune pentru protejarea pieței interne și pentru a face față provocărilor economice globale, consideră NYT.

Mai mult, Europa se află la o răscruce în ceea ce privește politica militară. Într-un moment în care amenințările din est devin din ce în ce mai mari și în fața unei posibile retrageri americane din NATO, este esențial ca Uniunea Europeană să găsească un echilibru între securitatea internă și independența față de influențele externe. Dar, cu lideri slăbiți și cu o politică internă din ce în ce mai fracturată, Europa riscă să piardă această oportunitate.

O schimbare majoră ar putea veni din partea altor lideri europeni, care ar putea încerca să preia frâiele unei Europe independente și capabile să răspundă crizelor globale. Keir Starmer, noul prim-ministru al Marii Britanii, a fost deja afectat de scandaluri interne, iar Italia, sub conducerea Giorgiei Meloni, se află într-o poziție delicată, fiind prinsă între susținerea pentru Ucraina și o posibilă apropiere de Trump.

Însă adevărata întrebare este dacă Franța și Germania vor putea să depășească propria criză politică. La nivel teoretic, aceste două mari economii ale Europei ar fi cel mai bine plasate să ofere direcția de care are nevoie continentul. Însă, realitatea este alta: ambele țări se află într-o stare de incertitudine politică profundă.

O criză a leadershipului franco-german

Alexandra de Hoop Scheffer, președintele German Marshall Fund, atrage atenția asupra unei crize clare de leadership franco-german. „Nu este vorba doar despre o criză politică internă. Este un handicap pentru întreaga Uniune Europeană”, spune aceasta. Într-adevăr, criza din Germania și Franța afectează nu doar politica internă a acestor țări, ci întreaga coeziune europeană.

De asemenea, analistul Jörn Fleck de la Atlantic Council subliniază că Europa riscă să ajungă într-o „relație mult mai provocatoare” cu Statele Unite, pe măsură ce Trump revine la putere. „Lucrurile s-ar putea înrăutăți înainte de a se îmbunătăți”, este avertismentul său.

Ce va face Europa?

Așadar, Europa se află într-o perioadă de instabilitate politică majoră, cu lideri care par mai preocupați de luptele interne decât de soluționarea crizelor externe. Războiul din Ucraina, amenințările economice și provocările de securitate necesită o abordare unită, dar mai ales un lider puternic și vizionar. În prezent, nu se întrevede un astfel de lider în Germania și Franța. Iar acest lucru ar putea avea consecințe grave pentru viitorul Europei.

Deși Macron și Scholz recunosc greutățile cu care se confruntă, nu au oferit soluții clare. În aceste condiții, Europa riscă să rămână prinsă între un Trump în revenire și o instabilitate politică care o face mai vulnerabilă ca niciodată, se teme The New York Times.

