UE ar trebui să adopte o strategie „Europa pe primul loc” ca răspuns la războiul comercial al lui Trump, spune un vicepreședinte CE

Noul șef al industriei din UE a făcut apel la o strategie „Europa pe primul loc” pentru sectoarele de afaceri cheie, în încercarea de a împiedica statele membre ale UE să devină victime ale unui potențial război comercial global declanșat de Donald Trump.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Stephane Sejourne, fost ministru francez de Externe și aliat apropiat al președintelui Emmanuel Macron, a declarat pentru Financial Times că Europa trebuie să fie „ofensivă” pentru a-și promova interesele comerciale strategice și pentru a evita să fie „copleșită” de importurile subvenționate din China.

„Cred cu tărie că Europa are toate avantajele de a fi deschisă către lume. Dar când China spune ”Made in China” sau SUA spune ”America first”, noi trebuie să spunem: ”Made in Europe” sau ”Europe first”, spune Sejourne.

Noua Comisie s-a angajat să restabilească competitivitatea UE în următorii cinci ani, o sarcină care va deveni mai dificilă dacă președintele ales al SUA, Donald Trump, își va pune în aplicare amenințările de a impune tarife ridicate pentru toate importuri, de a rupe acordurile comerciale și de a reduce reglementările privind întreprinderile americane.

Sejourne a adăugat că, dacă toate piețele globale se închid, singura piață deschisă rămasă nu poate fi piața europeană.

Pe măsură ce Europa se pregătea pentru alegerile prezidențiale din SUA, unii lideri erau îngrijorați de lipsa unui plan pentru o revenire a lui Donald Trump la Casa Albă. Acum, că acesta va deveni oficial următorul președinte al Statelor Unite în ianuarie, planurile Europei pentru o a doua administrație Trump s-au dovedit a fi mai degrabă o operațiune riscantă de așteptare decât o „acțiune preventivă”.

Francezii reacționează cu dispreț față cuscrul lui Trump, nominalizat ambasador al SUA la Paris

Francezii au reacționat negativ la nominalizare de către președintele ales al SUA, Donald Trump, a dezvoltatorului imobiliar, infractorul grațiat și tatăl ginerelui său, Charles Kushner, ca ambasador la Paris.

Financial Times descrie reacția franceză ca fiind un amestec de dezgust și dispreț atenuat.

Charles este tatăl ginerelui lui Trump, Jared Kushner, care a deținut o serie de funcții importante în prima sa administrație. Managerul imobiliar în vârstă de 70 de ani a fost un donator important pentru campania electorală a lui Trump din 2024.

De asemenea, el a primit o grațiere prezidențială la sfârșitul primului mandat al lui Trump, după ce a fost condamnat pentru numeroase acuzații de evaziune fiscală, încălcări ale finanțelor de campanie și manipularea martorilor, pentru care a petrecut ceva timp în închisoare.

De cealaltă parte a Atlanticului, vestea a fost primită cu scepticism. „Vă recomand să-i citiți CV-ul. „Juicy” (suculent), cum ar spune americanii... Este clar că nu are nicio cunoștință despre țara noastră. Cel puțin va avea acces la președinte. Ne consolăm cum putem”, a scris Gerard Araud, fost ambasador al Franței în Statele Unite, pe platforma de socializare X.

„Vorbește măcar franceza?” - a întrebat unul dintre comentatori. „Evident că nu”, a răspuns Araud. Mai târziu, Araud a adăugat: „Nebunia nominalizărilor lui Trump exprimă un dispreț aproape total față de respectul uman, obiceiuri și lege”.

François Heisbourg, de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a întrebat pe X dacă Franța ar refuza să sprijine „nominalizarea acestui personaj trist”. „Deși rar, un astfel de refuz face parte din prerogativele diplomatice ale statelor suverane.”

Un bancher francez a răspuns pur și simplu cu un emoji care își dă ochii peste cap atunci când i s-a cerut părerea despre Kushner.

Echipa juridică a lui Trump a găsit dovezi că unul dintre consilierii săi cheie, Boris Epstein, a cerut bani pentru facilitarea numirilor în funcții în noua administrație.

