Europa nu este imună la tensiunile politice de tip american după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk

Proteste la Londra FOTO X/@mayankcdp

Polarizarea accentuată, discursul partizan și violența politică nu par să fie fenomene limitate la Statele Unite, iar evoluțiile recente sugerează că Europa ar putea fi expusă unor dinamici similare, scrie politico.eu

Declarația comentatorului conservator Charlie Kirk – „Când oamenii încetează să mai vorbească, apare violența” – a fost intens citată după ce acesta a fost ucis săptămâna trecută la Universitatea Utah Valley. Însă, potrivit analiștilor, reacțiile aprinse de ambele părți politice par să indice că nu lipsa dialogului, ci retorica partizană exacerbează tensiunile.

În timp ce fostul președinte Barack Obama și guvernatorul republican al statului Utah, Spencer Cox, au cerut calm și unitate, mesajele lor au fost adesea acoperite de un schimb de acuzații reciproce.

Retorică partizană la Washington

Vicepreședintele JD Vance a promis că va acționa împotriva unor organizații nonguvernamentale precum Open Society Foundations, în timp ce consilierul de la Casa Albă, Stephen Miller, a vorbit despre o „mișcare teroristă internă”, fără a prezenta dovezi. FBI nu a identificat nicio legătură între uciderea lui Kirk și o rețea politică organizată, incidentul fiind atribuit unui atacator solitar.

Criticii avertizează că astfel de declarații pot alimenta suspiciunea și radicalizarea. Între timp, jurnaliști și comentatori au fost ținta atacurilor verbale, iar președintele Donald Trump a acuzat „stânga radicală” imediat după incident, înainte de finalizarea anchetei.

Ecouri în Europa

Fenomenul riscă să se extindă și pe continentul european, unde partidele populiste și de extremă dreapta găsesc teren fertil în nemulțumirile economice și sociale. Deja, lideri precum Tommy Robinson în Marea Britanie sau reprezentanți ai tineretului partidului Frații Italiei al Giorgiei Meloni au încercat să lege simbolic moștenirea lui Kirk de propriile cauze.

Europa a cunoscut și ea incidente grave: în Marea Britanie, deputații Jo Cox și David Amess au fost uciși în ultimul deceniu, premierul Slovaciei, Robert Fico, a supraviețuit unei tentative de asasinat anul trecut, iar Germania a raportat în 2024 cel mai mare număr de infracțiuni motivate politic de la începutul înregistrărilor, cu o creștere de 40% față de anul precedent.

Riscuri de escaladare

Specialiștii în studierea violenței politice avertizează că asasinatele tind să apară în valuri. „Ele creează o dinamică de escaladare, care îi determină pe cei de la extremele spectrului politic să simtă nevoia de a riposta”, a explicat Arie Perliger, profesor la Universitatea Massachusetts Lowell, pentru The Conversation.

În timp ce Statele Unite trec printr-un nou episod de confruntare politică dură, experții spun că Europa ar trebui să privească aceste evenimente ca pe un semnal de alarmă.

Susținătorul lui Trump, împușcat
