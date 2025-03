Europa va prevala

NEW YORK POST a optat pentru inserarea în sumarul său din ultima decadă a lunii februarie a unei opinii inedite a lui Douglas Murray, de la Institutul Manhattan, din New York, care, în mod oficial "lucrează pentru a menține America și marile sale orașe prospere, sigure și libere."

În economia șocului generat de dialogul tensionat, de la Casa Albă, dintre șeful statului american și omologul ucrainean merită să reamintim faptul că angajamentul lui Trump de a restabili ordinea constituțională și de a implementa reforme de bun simț în SUA, implicit conduite implicite - observate atent de opinia publică de peste Ocean.

Altfel spus, principiile fundamentale ale bunei guvernări și responsabilitatea rămân în fruntea conversației naționale americane. Iar responsabilitatea enunțată vizează și politica externă, inclusiv relațiile complexe cu aliații europeni. Care - nota bene - sunt parteneri, nu subordonați.

De ce merită atenție opinia lui Douglas Murray?

Pentru că semnalează cercului de apropiați ai președintelui Donald Trump, simple evidențe, care, în mod logic, rațional, nu pot fi ignorate. Murray scrie negru pe alb: "Domnule președinte: Putin este dictatorul și 10 adevăruri de război Ucraina-Rusia pe care le ignorăm pe riscul nostru." Care sunt acestea?...

Vladimir Putin a început acest război

Murray susține că "Adevărul nr. 1. Vladimir Putin a început acest război, în ciuda celor spuse de Trump cu câteva zile în urmă. În februarie 2022, în urma unei concentrări masive la granițele Ucrainei, armata lui Putin a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei. Nu există o narațiune rațională în afara propagandei ruse, care să dea vina pe acțiunile „agresive” ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski sau ale NATO care să poată justifica o astfel de acțiune militară. Acest lucru a venit după ce Putin realizase deja confiscarea Crimeei în 2014 și a lansat un război în Donbas, în estul Ucrainei. Și asta nu include celelalte războaie pe care le-a început, precum cel împotriva micuței națiuni Georgia în 2008. Trump are perfectă dreptate că războiul „nu a trebuit să înceapă niciodată”." Și probabil că l-ar fi împiedicat dacă el era la Casa Albă.

Cine era și încă este Putin? Comandantul suprem al unei armate care a săvârșit oribile samavolnicii, pe teritoriul ucrainean - precum violurile -, dar și șocante crime de război. Inclusiv a acționat pentru răpirea a aproximativ 20.000 de copii ucraineni!!!

Rusia luptă pentru noi cuceriri

Adevărul nr. 2 a fost clar punctat de Douglas Murray:"Rusia luptă pentru cucerire. Federația Rusă a invadat Ucraina în 2022. Indiferent ce credeți despre țară sau despre conducerea ei, Ucraina este o națiune suverană, recunoscută la nivel internațional. Putin a invadat în speranța de a devora țara angro. În schimb, Ucraina nu are absolut nicio ambiție teritorială în Rusia."

Ucraina luptă pentru independență

"Adevărul nr. 3 - a remarcat tot Douglas Murray - Ucraina luptă pentru independență. Majoritatea ucrainenilor nu vor să facă parte din Rusia. Ei nu vor să fie guvernați de la Moscova. Marea majoritate doresc să trăiască într-o țară independentă, suverană, care să își controleze propriul viitor." Se impune o mențiune. Teoria dictatorului cinic Putin, conform căruia națiunea ucraineană nu există... nu are niciun sprijin în comunitatea democratică a statelor europene libere.

Ucrainenii și rușii sunt două grupuri etnice separate

Apropo! Douglas Murray scrie negru pe alb: "Adevărul nr. 4. Ucrainenii nu sunt ruși. Ucrainenii și rușii nu sunt „un singur popor – un singur întreg”, așa cum a scris Putin într-un eseu din 2021. De asemenea, pur și simplu minte în afirmația sa că „Ucraina modernă este în întregime produsul erei sovietice”. Ucrainenii și rușii sunt două grupuri etnice separate. Vorbesc limbi diferite și au istorii distincte." Vă puteți imagina criza de isterie a lui Dmitri Anatolievici Medvedev, scribul mediocru de serviciu al lui Putin, la lectura rândurilor lui Murray, incluse în revista matinală electronică a presei străine, de la Kremlin.

Repere ale dictaturii ruse

Tot Murray îi reamintește lui Trump Adevărul nr. 5: "Putin este un dictator. Putin a condus Rusia cu un pumn de fier KGB de la venirea la putere în 1999. El a anulat fără milă mass-media independentă, a pus capăt alegerilor libere și corecte, a zdrobit societatea civilă și și-a ucis oponenții politici. Și nu doar în interiorul Rusiei, ci în întreaga lume. Oamenii care trăiesc în interiorul Rusiei și își exprimă orice opoziție față de război sunt închiși."

Rating de aprobare de 57%

Adevărul nr. 6? Murray afirmă limpede că "Zelensky nu este un dictator. Un străin politic, Zelensky a câștigat alegerile prezidențiale din 2019, care au fost relativ libere și corecte. Are un rating de aprobare de 57%, nu de 4% după cum susținea Trump. Spre deosebire de Rusia, Ucraina are o mass-media independentă vibrantă, care trage guvernul la răspundere – în ciuda afirmațiilor contrare din partea creaturilor de mlaștină de pe internet și a botilor ruși. De asemenea Trump riscă să repete dezastrul lui Biden din Afganistan, liniștindu-l pe Putin. Mulți ucraineni critică în mod liber conduita războiului de către guvern. Când Marea Britanie lupta pentru supraviețuirea sa împotriva naziștilor în anii 1940, nici ea nu a organizat alegeri. Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie și-a petrecut timpul cântând că „nu este sigur” că Zelensky ar fi reales dacă ar fi alegeri astăzi. Dar știm cu toții un lucru sigur. Indiferent dacă Zelensky va fi reales sau nu în Ucraina, Putin va fi întotdeauna reales în Rusia. Pentru că alegerile lui sunt ale unui escroc. Putin nu a câștigat alegeri libere și corecte în viața sa. Pentru că nu le ține."

Dușmanii Americii

Tare de tot este "Adevărul nr. 7. Rusia nu este prietenă cu SUA. Este un stat ostil, dotat cu arme nucleare, care este supărat de puterea americană și de lumea construită de SUA. Are relații din ce în ce mai strânse cu China, Iran și Coreea de Nord. De fapt, toți principalii săi prieteni sunt țări care sunt cei mai mari dușmani ai Americii. "

Profund pro-americani

Adevărul nr. 8? "Ucraina este prietenă cu SUA. Ucraina vrea să facă parte din ordinul condus de americani. Poporul și guvernul său sunt profund pro-americani. De la începutul invaziei ruse, bărbații și femeile ucrainene pe care i-am văzut luptând în linia frontului se luptă cu Rusia."

Nu se poate avea încredere în Putin

Și apoi, limpezirea necesară: "Adevărul nr. 9. Nu se poate avea încredere în Putin. Aceasta nu este doar o declarație de fapt. Este, de asemenea, ceva cu care 81% dintre alegătorii americani sunt de acord. Putin a invadat mai multe țări, încălcând fiecare tratat internațional. S-a amestecat în mai multe alegeri din cei mai apropiați vecini ai săi. El a încălcat acordurile internaționale, inclusiv Tratatul INF cu SUA. El a mințit președinții americani și liderii europeni toată cariera. L-a mințit pe Trump, chiar de când Trump a revenit în funcție. Cel mai recent, Putin a promis că nu va viza instalațiile energetice ucrainene.

Cu toate acestea, chiar în această săptămână, el a efectuat un atac masiv cu rachete și drone împotriva mai multor instalații energetice din Ucraina. "

Care țară din acest război este cu adevărat coruptă?

Adevărul nr. 10 pune bomboana pe coliva propagandei ruse: "Ajutorul american pentru Ucraina nu este irosit. Nimeni nu ar argumenta că Ucraina este o țară fără corupție. Dar asta nu înseamnă că poporul și suveranitatea lui nu ar trebui protejate. De asemenea, ar trebui să ne amintim care țară din acest război este cu adevărat coruptă.

Rusia este un stat vast, cleptocrat, condus de Putin și un mic cartel de oligarhi, care s-au făcut printre cei mai bogați oameni de pe Pământ. Toate în timp ce țin cea mai mare parte a populației ruse într-o stare de sărăcie care nu ar fi crezută de cei mai mulți dintre noi din Occident. Putin și prietenii săi au acumulat putere și bogăție în toată cariera lor. Și vor tortura și ucide pe oricine dezvăluie această corupție. Vă amintiți de adversarul său politic Alexey Navalny și de avocatul Serghei Magnitsky? Este ușor să expuneți corupția în Ucraina. Dar în Rusia, este mortală. În plus, potrivit Departamentului Apărării, aproximativ 58 de miliarde de dolari din cele 183 de miliarde de dolari din ajutorul Ucrainei au fost cheltuite în America. Banii au fost utili muncitorilor și industriilor americane. Războiul a degradat, de asemenea, armata unuia dintre regimurile despotice din lume și a redus amenințarea nu doar pentru Europa, ci și pentru America, fără ca un soldat american să fie ucis. De asemenea, a transmis un mesaj puternic de descurajare Chinei, Iranului și Coreei de Nord să nu încerce același lucru.

Poți să-l critici pe Zelensky, să te plângi. Dar nu ar trebui să ne facem iluzii despre cine a pornit acest incendiu și cine este adevăratul dictator sau răufăcător al acestei povești tragice. Trump are șansa să pună capăt acestui război, să oprească uciderea. Poate chiar să câștige un premiu Nobel pentru pace.

Dar nu va fi onorat, dacă pacea este o liniște, una care se înclină în fața răului, deoarece neagă adevărurile evidente. Judecata istoriei va fi și mai dură - decenii de pace și prosperitate în Europa și America aruncate în fața unei Rusii renaștere care hărțuiește Orientul. Fără o pace puternică, nu doar Ucraina va suferi. Vom suferi cu toții. Acesta este adevărul suprem."

LECȚII DE ÎNVĂȚAT?

1. Devine tot mai clar apetitul echipei lui Trump pentru surse noi de profit, pentru completarea bugetului Statelor Unite Ale Americii.

2. Ucraina NU va capitula în fața Rusiei și nici trupele putiniste nu vor defila în acest an, prin Kiev.

Spre disperarea adversarilor entității statale ucrainene, unitățile militare ucrainene de pe Frontul de Est vor rezista tăvălugului imperial răsăritean. Cu mari sacrificii - mari pierderi în rândurile apărătorilor ucraineni. Cu retrageri tactice naturale. Și Europa va prevala - având o populație mai mare decât aceea a SUA. și - separat - de trei ori mai mare decât aceea a Federației Ruse.

3. Agitația unor gigolo electronici, precum Elon Musk, care anterior l-a făcut bătrân pe Trump și mai nou a cerut ieșirea SUA din ONU și NATO indică nivelul infantil al unor evaluatori circumstanțiali, din anturajul lui Trump.

Interesul strategic, pe termen mediu și lung al superputerii nucleare este rămânerea, alături de aliații europeni, în NATO. Doar un proverb american susține că "să păstrezi puținul pe care îl ai, în loc să riști totul"

Ion Petrescu este un comunicator/jurnalist cu experienta in domeniul militar. A condus succesiv Biroul de Presa al Ministerului Apararii Nationale, ulterior, pentru o vreme, Directia Informare si Relatii Publice a armatei, iar timp de opt ani a comandat Trustul de Presa al Armatei, un context in care a modernizat formatul si continutul saptamanalului "Observatorul militar". In ultimii ani a scris in publicatii centrale, despre prioritati transatlantice, fiind invitat la posturi de televiziune pentru a analiza dinamica evenimentelor militare in Europa de Est si pe mapamond.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

