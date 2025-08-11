Explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America. O persoană a murit, două sunt date dispărute, iar "câteva zeci" au fost rănite VIDEO

Explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America FOTO X/@visegrad24

O persoană a murit, două sunt date dispărute, iar ”câteva zeci” au fost rănite luni, 11 august, într-o explozie la o fabrică de cocs aparținând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, a declarat poliția locală pentru AFP.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, evocă pe X ”o explozie care a avut loc în această (luni) dimineață” la fabrica Clairton Coke Works, care aparține US Steel, la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh.

”În acest stadiu, oficialii pot confirma că a avut loc un deces în legătură cu acest incident”, declară AFP un purtător de cuvânt al poliției comitatului Allegheny, James Madalinsky.

”Două persoane sunt considerate în prezent dispărute, iar mai multe persoane au primit îngrijiri în urma unor răniri. Situația acestor persoane nu este cunoscută pentru moment”, a declarat el.

”Către ora (locală) 11.00 (18.00, ora României), luni, a avut loc un incident la fabrica U.S. Steel de la Clairton, la nivelul cuptoarelor de cocs 13 și 14. Echipe de urgență au fost mobilizate imediat la fața locului”, anunță însărcinatul relației cu presa al US Steel, Andrew Fulton.

”Colaborăm strâns cu autoritățile competente în anchetarea cauzei incidentului și vom furniza actualizări suplimentare imediat ce vor fi disponibile”, dă asigurări directorul general al grupului, David Burritt.

”Există o operațiune de căutare și salvare în curs, zeci de răniți, iar potrivit poliției cel puțin trei persoane au fost date dispărute”, scrie pe X senatorul din Pennsylvania John Fetterman, care spune că s-a dus la fața locului.

🟥An explosion occurred at a US Steel plant in the US state of Pennsylvania, injuring several people pic.twitter.com/RGXJNSeFMy — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2025

Primarul orașului, Richard Lattanzi, contactat de CBS News, vorbește despre mai mulți răniți, ”poate grav”.

Înregistrări video postate pe rețele de socializare, pe care AFP scrie că nu le-a autentificat, surprind pompieri care luptă împotriva unui incendiu în fața unei clădiri industriale spintecate, din care iese o coloană de fum alb.

Mai multe publicații scriau că persoane se aflau în continuare sub dărâmăturile provocate de explozie.

Fabrica, situată pe malul râului Monongahela, este cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din Statele Unite.

Ea are aproximativ 1.300 de angajați, potrivit grupului siderurgic american, în prezent deținut de grupul Nippon Steel.

WATCH: Video shows huge smoke plume after explosion at US Steel Clairton Coke Works plant. pic.twitter.com/BQc0Rjmkha — WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) August 11, 2025

