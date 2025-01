Un cybertruck Tesla a explodat în fața Trump Tower din Las Vegas. Un mort în interiorul mașinii, alte șapte persoane sunt rănite VIDEO

O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite după ce un cybertruck Tesla a explodat în faţa unui hotel deţinut de Donald Trump în Las Vegas, relatează Sky News.

Persoana care a murit era în interiorul vehiculului, care se afla în faţa hotelului preşedintelui ales din Las Vegas, au declarat oficialii departamentului de pompieri din Clark County şi poliţia metropolitană din Las Vegas.

Cele şapte persoane rănite se aflau în apropiere şi au fost duse la un spital pentru tratarea unor răni minore.

Deocamdată, oficialii nu au furnizat o cauză, iar detaliile sunt sumare.

FBI este implicat în anchetă.

„Ştiu că aveţi o mulţime de întrebări. Nu avem o mulţime de răspunsuri”, a declarat la o conferinţă de presă Jeremy Schwartz, agent special FBI interimar responsabil pentru biroul din Las Vegas.

Eric Trump, fiul lui Donald Trump şi vicepreşedinte executiv al Trump Organization, a postat despre incendiu pe reţelele sociale. El a lăudat echipajele de pompieri şi poliţia locală „pentru răspunsul lor rapid şi profesionalism”.

Hotelul de 64 de etaje se află chiar în spatele celebrului Las Vegas Strip şi vizavi de centrul comercial Fashion Show Las Vegas.

Incidentul intervine la câteva ore după ce un bărbat a intrat intenţionat cu un camion în mulţime la New Orleans. Autorităţile, care tratează cazul ca un „posibil act de terorism”, cred că suspectul - care a fost ucis - nu a acţionat singur.

#BREAKING: Explosion near Trump Tower in Las Vegas. Cybertruck has exploded and caught fire.#LasVegas #TrumpTower pic.twitter.com/v10iX31pau