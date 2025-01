Trump se laudă cu ”cea mai mare operaţiune de expulzări în masă din istorie”. Reacția ONU după ce sute de migranți au fost arestați VIDEO

Statele Unite au început să expulzeze sute de migranţi clandestini - cu avioane militare -, iar Casa Albă se laudă vineri, 24 ianuarie, că a lansat ”cea mai mare operaţiune de expulzări în masă din istorie”, relatează AFP.

Au fost arestați 538 de migranți criminali ilegali.

”Administraţia Trump a arestat 538 de migranţi criminali ilegali”, anunţă pe X o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că ”sute” au fost expulzaţi cu avioane ale armatei.

”Ce mai mare operaţiune de expulzări în masă este în curs”, scrie purtătoarea de cuvânt, adăugând ”promisiuni respectate”, la doar câteva zile de la învestirea lui Donald Trump.

❗️Large-scale deportations have begun in the #UnitedStates: the first hundreds of people have already been sent home on army planes, - Bild, citing @POTUS's spokesman

Trump is going to expel 11 million illegal immigrants from the country en masse. pic.twitter.com/jzUYog2mno