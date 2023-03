Sfaturile primite de o familie de români interesată să se mute în America după 15 ani petrecuți în Suedia: „Nu faceți greșeala”

O familie de români stabilită în Suedia de 15 ani intenționează să se mute în Statele Unite ale Americii și a cerut îndrumări pe grupul de Facebook Români în SUA. În timp ce unii au oferit sfaturi practice, alții i-au îndrumat pe românii din Suedia să rămână acolo.

„Eu și soțul meu locuim împreună cu cele două fetițe în Suedia, dar dorim să facem o schimbare în viață noastră și să ne mutăm în SUA. El lucrează în domeniul caselor prefabricate din lemn, pe sistem framing și are o experiență vastă în construcții (15 ani în Suedia), iar eu lucrez în domeniul comerțului, la un supermarket care are și cafenea, fast food etc. (angajată de 7 ani) și iubesc să lucrez cu oamenii.

Știm amândoi limba engleză, suntem serioși, muncitori și dispuși să o luăm de la capăt pe alt continent. Ne dorim de mult timp să mergem în SUA, dar acum mai mult că niciodată. Este cineva care ne poate ajută cu un sfat sau un contact? Orice ajutor este bine-primit”, este postarea româncei din Suedia.

Mesajul a generat zeci de comentarii. În unele dintre ele, românii sunt sfătuiți ferm să rămână în Suedia. „O să vă pară rău...În Suedia școala este pe gratis, aici plătești de te usuci și asigurarea medicală nu este ca în Suedia...Aici este un rahat de asigurare. EU ma gândesc să mă mut înapoi în Europa, mai exact UK”, a scris una dintre membrele grupului.

„Te rog personal, stai acolo. Aici s-au stricat lucrurile. Nu mai este ce a fost. În fiecare zi mor câte 2-3 persoane împușcate. America a fost odată...”, a scris o altă membră a grupului. „Nu faceți greșeala asta. Am stat 14 ani în SUA și am plecat în UK”, este un alt mesaj.

„Să zicem că se rezolvă cumva să ajungeți aici..Înainte de a face pasul ăsta ați făcut un calcul la cât va costă să trăiți în Suedia în comparație cu America? Asigurarea medicală la 4 persoane costă cel puțin $900 pe lună, chiriile diferă mult de la un stat la altul și cât de bun este orașul și zona, la o familie de 4 persoane să va gândiți la cel puțin 2000 pe lună.. Având copii, vă gândiți să le puneți în grădinițe și școli bune ceea ce influențează mult costul casei în acea zonă. (...) Mai sunt multe de luat în considerare și nu vreau să va înec corăbiile la mal. Am vrut doar să vă spun că fără un calcul foarte bun e greu să faci o astfel de mutare, mai ales că sunteți cu 2 copii”, a scris un alt membru al grupului.

Printre cei care au comentat au fost, însă, și români care i-au încurajat pe românii din Suedia să își urmeze visul de a ajunge în SUA.

„Cel mai bine consultați un avocat de emigrări din US și el vă va putea da sfaturi mult mai bune decât ce veți găsi pe grupurile de Facebook. Dar dacă nu ați fost niciodată în US vă recomand o vacanță de o luna să vedeți cum e în US și veți decide singuri dacă America e pentru voi. Nu este o țară în care să te acomodezi ușor, dar cu multă muncă si puțin noroc îți poate oferi un trai bun”, a fost unul dintre sfaturi.

„Aici în SUA este nevoie mare de oameni care vor să muncească și să fie serioși! Tu poți aplica pentru un job în domeniul hotelier unde este o nevoie acută de personal! Odată ce ți se va da jobul atunci și soțul tău, ca de altfel și copiii dependenți (nu peste 21 de ani), vor primi viza de USA. Asta este o posibilitate!”, a explicat unul dintre membrii grupului.