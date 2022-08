Familia lovită de fulger în apropierea Casei Albe a murit. Ofițerii Secret Service au intervenit primii VIDEO

Două dintre persoanele care au fost lovite de fulger în apropierea Casei Albe, joi seară, la Washington, au încetat din viaţă, a anunţat poliţia locală, potrivit AP. Alte două persoane lovite de fulger sunt în stare critică, în spital.

James Mueller, în vârstă de 76 de ani, şi Donna Mueller, 75 de ani, din Janesville, Wisconsin, au decedat după ce au suferit răni grave, fiind loviţi de fulger în parcul Lafayette, situat în exteriorul complexului Casei Albe.

Celelalte două persoane lovite de fulger, un bărbat şi o femeie, sunt în stare critică. Identităţile lor nu au fost precizate.

“Suntem întristaţi de tragica pierdere de vieţi după ce fulgerul a lovit în Lafayette Park. Sufletele noastre sunt alături de familiile care i-au pierdut pe cei iubiţi şi ne rugăm pentru cei care încă se luptă pentru a supravieţui”, a fost reacţia secretarului de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

Ofiţeri ai Secret Service şi ai US Park Police au fost martori ai incidentului de joi şi au fost cei care au intervenit primii.

UPDATE: 2 dead, 2 critically injured in lightning strikes in front of the White House pic.twitter.com/IVivIeQIfc