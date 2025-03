O femeie și-a ucis câinele în baia unui aeroport. Motivul incredibil pentru care a recurs la gestul de cruzime VIDEO

O femeie din SUA a fost arestată fiind acuzată că și-a ucis câinele în baia aeroportului din Florida și l-a aruncat apoi la gunoi, după ce nu a fost lăsată să urce cu el în avion.

Alison Agatha Lawrence, în vârstă de 57 de ani, se afla la Aeroportul Internațional Orlando pe 16 decembrie cu pudelul ei alb, dar nu a putut să se îmbarce în avion cu acesta, deoarece nu avea documentele adecvate, scrie Daily Mail.

În loc să cheme familia sau prietenii să vină să ia câinele, Lawrence a fost acuzată că a făcut un act de neconceput împotriva iubitului ei animal de companie.

Potrivit autorităților, Lawrence și-a înecat câinele în toaletă, înainte de a arunca micul pudel la gunoi, unde a fost găsit mai târziu de un lucrător al aeroportului. în coș erau lesa, zgarda cu numele de datele de contact ale proprietarului, mâncare de animale și alte lucruri ale câinelui.

🚨🚨 UPDATE: Alison Lawrence tried to board a flight going overseas along with her dog. She didn’t have the proper paperwork for her pet. So she drowned the dog in a toilet then boarded the flight pic.twitter.com/WE3ajgWCuQ