Momentul incredibil în care o fetiță de 10 ani își salvează fratele mai mic de la moarte. „A fost ca un înger păzitor” VIDEO

Fetița erou a prins tehnica de salvare de la un curs predat de mama sa FOTO Captura video NBC News

Un moment de joacă între doi frați s-a transformat rapid într-o situație de urgență. O înregistrare video a surprins momentul incredibil în care o fetiță de doar 10 ani, din Texas, își salvează fratele mai mic care tocmai se înecase cu mâncare.

Cei doi copii săreau pe o trambulină când băiatul cel mic a început să se sufoce cu o bomboană cu care se juca. Fără să ezite, sora sa mai mare a acționat cu calm, aplicându-i acestuia corect manevra Heimlich și salvându-i viața. Totul a fost înregistrat de o camera video.

Imaginile arată cum băiatul tușește și se simte mai bine imediat după intervenția surorii sale.

Mama lor, care era în apropiere, a fost martoră la întreaga scenă și a declarat că a fost extrem de speriată.

„Am crezut că am pierdut totul în câteva secunde. Dar fata mea a știut exact ce să facă. A fost ca un înger păzitor”, a spus mama copiilor, vizibil emoționată.

Fetița se pare că a învățat manevrele salvatoare de la mama sa, angajată la un program special al poliției care predă cursuri de salvare în caz de înec cu mâncare. Deși prea mică pentru a participa la curs, fetița a acumulat cunoștințele și a acționat în consecință.

Femeia a spus că băiatul a promis că nu va mai sări niciodată cu mâncare în gură și recomandă altor părinți să nu își subestimeze copiii doar pentru că sunt mici.

Potrivit NBC News, gestul fetiței a salvat viața fratelui ei și a devenit rapid viral pe internet.

Ce este manevra Heimlich

Manevra Heimlich este o procedură de prim ajutor pentru persoanele conștiente care se sufocă, constând în aplicarea unei presiuni pe abdomen, deasupra buricului, pentru a forța expulzarea unui obiect străin din căile respiratorii. Se efectuează prin plasarea pumnului cu degetul mare spre interior, sub cutia toracică, și efectuarea unei mișcări rapide în sus. Manevra se aplică doar dacă persoana nu poate vorbi, tuși sau respira.

Când se folosește

Când o persoană are un corp străin blocat în gât.

Persoana nu mai poate respira, nu mai poate tusi sau nu mai poate vorbi.

Semnele de sufocare includ aplecarea în față, înroșirea sau albăstrirea feței.

Cum se aplică (la adulți și copii mai mari)

Verifică dacă persoana se sufocă: Verifică dacă poate vorbi sau tuși.

Poziționează-te: Stai în spatele persoanei.

Pune mâinile: Strânge pumnul, cu degetul mare îndreptat spre interior, și pune-l pe abdomenul persoanei, deasupra buricului și sub coaste.

Acoperă pumnul: Apucă pumnul cu cealaltă mână.

Acționează: Trage rapid în sus, exercitând o presiune fermă, pentru a expulza obiectul.

Repetă: Repetă manevra de 5 ori sau până când obiectul este expulzat sau persoana își pierde cunoștința.

Ce să nu faci

Nu aplica manevra dacă persoana poate vorbi, tuși sau respira.

Pentru sugari și copii foarte mici, există proceduri specifice.

