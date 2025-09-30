Flotă misterioasă de avioane cisternă americane traversează Atlanticul înaintea unei întâlniri secrete a conducerii militare

Autor: Veronica Andrei
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 12:07
279 citiri
Flotă misterioasă de avioane cisternă americane traversează Atlanticul înaintea unei întâlniri secrete a conducerii militare
Avion cisternă american alimentează un avion de luptă FOTO:X@toystark6886

O flotă de avioane cisternă KC-135R/T Stratotanker ale Forțelor Aeriene ale SUA a fost observată traversând Atlanticul, duminică noaptea, 28 septembrie, în timp ce președintele Donald Trump se pregătește să se întâlnească marți, 30 septembrie, cu generali și amirali de rang înalt.

Mișcarea neobișnuită de aeronave coincide cu o reuniune discretă a liderilor armatei americane, pe fondul speculațiilor privind posibile operațiuni militare.

Potrivit conturilor de informații open-source (OSINT), aproximativ o duzină de aeronave se îndreptau către baza RAF Mildenhall din Anglia, una dintre cele mai importante baze aeriene americane din Europa. Prezența avioanelor cisternă este adesea asociată cu pregătiri pentru misiuni ce necesită realimentarea în zbor a avioanelor de luptă.

Trei surse din Departamentul de Război au declarat pentru Daily Mail că desfășurarea unui număr atât de mare de aeronave are o semnificație „îngrijorătoare”. Ultima mobilizare similară a avut loc înaintea unui atac aerian american asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Luni, 29 septembrie, Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, iar marți urmează să participe, împreună cu secretarul de război Pete Hegseth, la o reuniune neobișnuită a liderilor militari americani la baza Quantico, Virginia.

Întâlnire fără precedent

Washington Post a relatat că sute de generali și amirali – inclusiv unii aflați în zone de conflict – au fost convocați pentru acest summit, fără ca agenda să fie dezvăluită. Un oficial apropiat de organizatori a declarat că nici măcar participanții nu au aflat subiectele discuției, cu doar o zi înaintea întâlnirii.

Analistul Behnam Taleblu, de la Foundation for Defense of Democracies, a subliniat că „deși corelația nu înseamnă cauzalitate”, o mobilizare similară de avioane cisternă a precedat ultima dată o operațiune militară americană majoră în Orientul Mijlociu.

„Mișcările militare ample din perioada președinției Trump merită urmărite cu atenție. În cazul Operațiunii Midnight Hammer, desfășurarea a mascat zborurile bombardierelor B-2 către Iran”, a explicat acesta.

Ipoteze alternative

Alți analiști sugerează că desfășurarea ar putea fi legată de intensificarea activității aeriene ruse și a dronelor în Marea Baltică. John Sitilides, expert în securitate națională, a afirmat că slăbiciunile apărării aeriene ale Danemarcei au ridicat îngrijorări la Washington privind protejarea teritoriului Groenlandei, într-un context de competiție strategică în Arctica.

De asemenea, manevrele aeriene coincid cu exercițiul NATO Cobra Warrior 25-2, desfășurat între 12 septembrie și 2 octombrie deasupra Mării Nordului, ceea ce ar putea explica intensificarea activității militare vizibile.

În ciuda speculațiilor, Trump a descris viitoarea întâlnire de la Quantico drept o „întâlnire frumoasă, cu un mesaj pozitiv”. Totuși, raritatea convocării tuturor comandanților militari de rang înalt – într-un moment de tensiuni internaționale crescute – atrage atenția asupra posibilelor implicații strategice.

