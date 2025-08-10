Focuri de armă la o instituție de sănătate din SUA. Agresorul a ucis un polițist și are o fixație pentru vaccinul anti-COVID

Un bărbat din Georgia, SUA, care a deschis focul în complexul sediului central al Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), omorând un ofiţer de poliţie, dădea vina pe vaccinul anti-COVID pentru că era deprimat şi avea tendinţe de suicid, a declarat un oficial pentru Associated Press.

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a încercat să intre în sediul CDC din Atlanta, dar a fost oprit de paznici, după care a mers la o farmacie de peste drum şi a deschis focul, vineri seară, a afirmat oficialul. El avea cinci arme, între care cel puţin una cu ţeavă lungă, a spus acesta, sub protecţia anonimităţii întrucât nu poate divulga detalii din anchetă.

Ofiţerul David Rose de la DeKalb County Police a fost rănit mortal în timpul intervenţiei.

Secretarul pentru Sănătate Robert F. Kennedy, Jr., al cărui scepticism privind vaccinurile a fost o piatră de temelie pentru carieră, şi-a exprimat sprijinul pentru angajaţii CDC. Însă unii dintre angajaţii concediaţi de la CDC afirmă că Kennedy are o responsabilitate pentru violenţă şi ar trebui să demisioneze.

Biroul de Investigaţii din Georgia l-a identificat pe atacator ca Patrick Joseph White, însă autorităţile nu au precizat dacă el a fost ucis de Poliţie sau s-a sinucis.

Tatăl suspectului a contactat Poliţia şi l-a indicat pe fiul său ca posibil agresor, a declarat pentru AP oficialul. Tatăl a spus că fiul său era supărat din cauza morţii câinelui său şi că avea o fixaţie pentru vaccinul anti-COVID, potrivit oficialului. Familia locuieşte în Kennesaw, Georgia, o suburbie a Atlantei, la circa 40 de kilometri nord-vest de sediul central al CDC.

În urma atacului au rămas găuri de gloanţe în ferestre în campusul CDC, unde mii de persoane lucrează la cercetări privind boli grave. Angajaţii s-au adunat timp de câteva ore, având interdicţie de a ieşi, cât timp anchetatorii au strâns probe. Angajaţii au fost încurajaţi să lucreze de acasă luni sau să îşi ia liber.

Cel puţin patru clădiri ale CDC au fost atinse de gloanţe, a afirmat, pe X, directorul Susan Monarez.

Sam Atkins, care locuieşte în Stone Mountain, a afirmat că actele de violenţă cu arme de foc par ”o parte din viaţă” acum. ”Acesta este un lucru care se întâmplă în fiecare zi aici, în Georgia”, a spus el.

”Suntem profund întristaţi de tragicul atac armat de la campusul CDC din Atlanta care a curmat viaţa ofiţerului David Rose”, a declarat Kennedy, sâmbătă. ”Ştim cât de zdruncinaţi se simt colegii noştri din sănătate publică astăzi. Nimeni nu ar trebui să se confrunte cu violenţă în timp ce lucrează pentru a proteja sănătatea altora”, a spus el.

Unii au respins expresiile de solidaritate transmise de Kennedy într-un email ”Dragi colegi” şi au cerut demisia acestuia.

“Kennedy este direct responsabil pentru demonizarea forţei de muncă a CDC prin minciunile sale continue privind ştiinţa şi siguranţa vaccinurilor, care au alimentat un climat de ostilitate şi neîncredere”, a afirmat Fired But Fighting, un grup de angajaţi concediaţi care se opun schimbărilor făcute la CDC de administraţia preşedintelui Donald Trump.

Sub conducerea lui Kennedy, CDC a concediat aproape 2.000 de angajaţi. Trump propune reducerea la jumătate a bugetului agenţiei anul viitor, trecând unele funcţii ale CDC la Administraţia pentru o America sănătosă. Kennedy este cunoscut ca lider al mişcării anti-vaccin, dar a ajuns la noi culmi promovând neîncrederea în vaccinurile anti-COVID. De exemplu, el a numit vaccinarea anti-COVID a copiilor ”malpraxis medical criminal”.

Kennedy a valorificat această atenţie în cursa prezidenţială şi sprijinirea lui Trump, ceea ce a făcut ca Trump să îl numească secretar. Kennedy continuă să submineze consensul ştiinţific privind vaccinnurile, cerând o reducere cu 500 de milioane de dolari a finanţării pentru dezvoltarea de vaccinuri.

Fired But Fighting a cerut şi demisia lui Russell Vought, invocând un videoclip filmat înainte ca Trump să îl numească director al Biroului de management şi buget.

”Vrem ca birocraţii să fie traumatizaţi”, a afirmat Vought în filmarea obţinută de ProPublica şi grupare Documented. “Când se trezesc dimineaţa, vrem ca ei să nu vre să meargă la muncă pentru că sunt văzuţi tot mai mult ca fiind cei răi”, a spus el.

Acest atac armat a fost ”întruparea fizică a narativului care a devenit dominant, atacând ştiinţa şi pe lucrătorii noştri federali”, a declarat Sarah Boim, fost angajat pentru comunicare la CDC, concediată în acest an.

Neîncredere în vaccinurile anti-COVID

Un vecin al lui White a declarat pentru The Atlanta Journal-Constitution că White a discutat de multe ori cu ea despre neîncrederea sa în vaccinnurile anti-COVID.

Nancy Hoalst, care locuieşte pe aceeaşi stradă cu familia lui White, a afirmat că el părea ”un băiat bun” în timp ce muncea în grădină şi plimba câinii vecinilor, dar aducea vorba despre vaccinuri chiar şi în discuţii fără vreo legătură.

”Era foarte tulburat şi credea cu adevărat că vaccinurile i-au făcut rău şi le fac rău altor oameni”. El credea asta cu emfază”, a declarat Hoalst pentru ziarul din Atlanta.

Dar Hoalst a afirmat că nu a crezut niciodată că White va fi violent: ”Nu aveam idee că se gândea să se răzbune pe CDC”.

Ofiţerul ucis, în vârstă de 33 de ani, era un fost puşcaş marin care a fost în Afganistan, a absolvit Academia de Poliţie în martie şi avea trei copii, între care unul încă nenăscut.

