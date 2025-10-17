Elicoptere americane ale forțelor speciale și bombardiere B-52, observate aproape de Venezuela, pe fondul extinderii misiunilor din Caraibe

Elicoptere ale unității de aviație a forțelor speciale americane au fost observate recent la mai puțin de 150 de kilometri de coasta Venezuelei, potrivit unei analize vizuale realizate de The Washington Post.

Un oficial american a declarat că aeronavele efectuau exerciții de antrenament în apele Caraibilor, însă aceste activități ar putea fi legate de o extindere a operațiunilor împotriva rețelelor de trafic de droguri — inclusiv posibile misiuni în interiorul Venezuelei.

Statele Unite au lovit, în ultimele luni, cel puțin cinci ambarcațiuni suspectate de transport ilegal de narcotice în apele internaționale, soldate cu moartea a cel puțin 27 de persoane, potrivit autorităților americane. Ultimul incident a avut loc marți.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că a autorizat Agenția Centrală de Informații (CIA) să desfășoare operațiuni în interiorul Venezuelei.

Controverse privind legalitatea operațiunilor

Washingtonul a descris acțiunile ca parte a unui „conflict armat” cu traficanții de droguri. Totuși, mai mulți parlamentari și experți juridici au susținut că loviturile ar putea constitui ucideri ilegale, deoarece vizează suspecți, nu combatanți aflați pe un câmp de luptă.

Ads

Imagini distribuite pe rețelele sociale la începutul lunii octombrie au arătat elicoptere MH-6 Little Bird și MH-60 Black Hawk survolând ape deschise, în apropierea unor platforme petroliere. Analiza vizuală a terenului și a instalațiilor indică faptul că aparatele zburau la nord-est de Trinidad, la mai puțin de 90 de mile de coasta Venezuelei.

Mark Cancian, analist la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), a declarat că aeronavele par să fie operate de Regimentul 160 de Aviație pentru Operațiuni Speciale al armatei americane — unitate cunoscută pentru misiuni complexe, inclusiv raidul care a dus la uciderea lui Osama bin Laden în Pakistan.

Prezența elicopterelor Little Bird sugerează posibile pregătiri pentru misiuni de inserție terestră, în timp ce Black Hawk-urile ar putea asigura sprijin logistic, transport de trupe sau misiuni de salvare în luptă, a explicat Cancian.

Ads

„Exerciții de rutină”, potrivit Pentagonului

Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat că zborurile fac parte din antrenamente menite să mențină nivelul de pregătire al echipajelor și să ofere „opțiuni operaționale” Casei Albe și Pentagonului.

„Aceste exerciții nu trebuie interpretate ca o pregătire pentru o invazie terestră în Venezuela”, a spus oficialul.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a refuzat să comenteze detaliile misiunilor: „Departamentul nu răspunde la speculații privind operațiunile militare bazate pe analize ale unor ‘experți’.”

Autoritățile din Trinidad și Tobago nu au oferit deocamdată un comentariu oficial.

O bază maritimă secretă în zonă

Experți citați de The Washington Post afirmă că nava MV Ocean Trader, un vas comercial transformat într-o bază mobilă pentru operațiuni speciale, a fost observată recent în regiune și ar putea fi legată de activitatea elicopterelor.

Ads

Nava poate transporta aproximativ 200 de persoane, dintre care 150 implicate direct în misiuni speciale, și poate găzdui mai multe aeronave, a declarat Bradley Martin, cercetător principal la Rand Corporation și fost ofițer al marinei americane.

Imagini din satelit din 25 septembrie arată o navă cu dimensiuni similare cu Ocean Trader ancorată în Insulele Virgine Americane. Pe 6 octombrie, aceeași navă a fost observată navigând la aproximativ 65 de kilometri est de Trinidad — în apropierea zonei unde au fost filmate elicopterele.

Prezență militară americană sporită

Aproximativ o zecime din forțele navale americane dislocate la nivel global se află în prezent în regiunea Caraibilor — o redistribuire semnificativă, potrivit analiștilor. În zonă se află un submarin, mai multe distrugătoare și avioane de vânătoare F-35 staționate în Puerto Rico.

Trei bombardiere strategice B-52 au fost de asemenea observate survolând regiunea, a declarat un oficial al Forțelor Aeriene americane.

În ultimele săptămâni, mai multe aeronave de transport C-17 Globemaster au efectuat zboruri spre insula St. Croix, potrivit înregistrărilor de zbor. Unele dintre aceste curse au plecat de la baza Fort Campbell din Kentucky, unde este staționat Regimentul 160, operatorul elicopterelor Little Bird.

Ads

Risc ridicat în cazul unei operațiuni pe teritoriul Venezuelei

Analiștii avertizează că Venezuela dispune de un sistem de apărare antiaeriană robust, bazat pe tehnologie rusească, inclusiv lansatoare S-300 și arme mobile greu de detectat.

„Acestea nu reprezintă o amenințare majoră cât timp elicopterele operează deasupra mării, dar rachetele portabile cu rază scurtă, precum SA-24, și tunurile antiaeriene pot fi extrem de periculoase dacă aeronavele pătrund pe teritoriul venezuelean”, a spus Cancian.

Dispute în Congresul american

Săptămâna trecută, o inițiativă bipartizană din Senatul SUA, care viza limitarea loviturilor letale împotriva presupusei rețele de traficanți venezueleni, nu a fost adoptată.

Mai mulți membri democrați ai Congresului au criticat administrația pentru lipsa de transparență, afirmând că armata nu a identificat clar victimele atacurilor și nu a explicat de ce a renunțat la procedura standard de interceptare a navelor suspecte în favoarea folosirii forței letale.

Ads