Fostul șef al FBI a ajuns în fața instanței. Pledează nevinovat și acuză că procesul e orchestrat politic de Trump

Fostul director al FBI, James Comey, a pledat nevinovat la două acuzații penale la audierea de miercuri, 8 octombrie, unde avocații săi au declarat că intenționează să depună mai multe moțiuni care speră că vor închide cazul înainte de a ajunge la un juriu.

Dacă va fi găsit vinovat pentru acuzațiile de furnizare de declarații false și obstrucționarea unei proceduri în Congres, Comey riscă până la cinci ani de închisoare, scrie CNN.

Echipa sa, însă, intenționează să depună cel puțin cinci moțiuni pentru a încerca să obțină clasarea cazului.

„Această urmărire penală a fost intentată de președintele Trump”, a declarat avocatul lui Comey, Patrick Fitzgerald, în instanță, adăugând că echipa sa intenționează să depună o moțiune pentru „conduită guvernamentală scandaloasă”.

Se așteaptă ca James Comey să conteste, de asemenea, numirea procurorului din Virginia care a adus acuzațiile împotriva sa, Lindsey Halligan. Alții vor argumenta că acest caz este o urmărire penală răzbunătoare și selectivă și vor pune la îndoială corectitudinea procedurilor marelui juriu.

Pledoariile pe aceste teme sunt programate să aibă loc în noiembrie și decembrie.

Un proces a fost stabilit pentru 5 ianuarie, iar avocații ambelor părți au declarat că se așteaptă ca acesta să dureze două până la trei zile.

Procurorii nu au solicitat ca James Comey să fie reținut înainte de procesul său.

Judecătorul Michael Nachmanoff a precizat miercuri, 8 octombrie, că nu dorește ca părțile să încetinească procesul de stabilire a faptelor în cadrul procesului.

„Nu voi lăsa lucrurile să se amâne” în acest caz, a spus Nachmanoff, adăugând că se așteaptă ca ambele părți să predea rapid probele.

„Nu voi încetini acest caz pentru că guvernul nu predă prompt” dovezile, iar procurorii au „tot interesul” să facă acest lucru, a spus judecătorul.

Observând că documentele clasificate vor fi, de asemenea, o parte cheie a cazului, Nachmanoff a spus că „guvernul este supus unei presiuni enorme” pentru a stabili cum dorește să gestioneze aceste probe.

Fitzgerald a declarat, la un moment dat în timpul audierii, că „este onoarea vieții mele” să-l reprezint pe fostul director al FBI în acest caz.

Acuzațiile provin din mărturia lui Comey în fața Congresului din 2020, în care acesta ar fi mințit cu privire la cunoștința sa despre o scurgere de informații clasificate care a fost ulterior raportată de mai multe agenții de știri.

Comey a mărturisit că „nu a autorizat pe altcineva să fie o sursă anonimă pentru știrile respective”, se arată în actul de acuzare. „Această declarație a fost falsă”, au spus procurorii.

Trump l-a demis sumar pe Comey în primele luni ale primului său mandat din cauza anchetei FBI privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Într-o postare pe rețelele de socializare adresată procurorului general Pam Bondi în septembrie, președintele a cerut deschis Departamentului de Justiție să-i urmărească pe mai mulți dintre adversarii săi politici, inclusiv pe Comey.

„Nu mai putem amâna, ne distruge reputația și credibilitatea”, i-a scris Trump lui Bondi în postarea de pe rețelele de socializare. „M-au pus sub acuzare de două ori și m-au pus sub acuzare (de 5 ori!), FĂRĂ NIMIC. TREBUIE FĂCUTĂ DREPTATE, ACUM!!!”

„Îmi este frântă inima pentru Departamentul de Justiție, dar am mare încredere în sistemul judiciar federal și sunt nevinovat”, a declarat Comey într-un mesaj video după inculparea sa de la sfârșitul lunii trecute.

Fostul director a adăugat: „Hai să avem un proces. Și să ne păstrăm credința.”

