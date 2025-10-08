Fostul șef al FBI a ajuns în fața instanței. Pledează nevinovat și acuză că procesul e orchestrat politic de Trump

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 20:06
528 citiri
Fostul șef al FBI a ajuns în fața instanței. Pledează nevinovat și acuză că procesul e orchestrat politic de Trump
Fostul director al FBI, James Comey și Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@mmpadellan

Fostul director al FBI, James Comey, a pledat nevinovat la două acuzații penale la audierea de miercuri, 8 octombrie, unde avocații săi au declarat că intenționează să depună mai multe moțiuni care speră că vor închide cazul înainte de a ajunge la un juriu.

Dacă va fi găsit vinovat pentru acuzațiile de furnizare de declarații false și obstrucționarea unei proceduri în Congres, Comey riscă până la cinci ani de închisoare, scrie CNN.

Echipa sa, însă, intenționează să depună cel puțin cinci moțiuni pentru a încerca să obțină clasarea cazului.

„Această urmărire penală a fost intentată de președintele Trump”, a declarat avocatul lui Comey, Patrick Fitzgerald, în instanță, adăugând că echipa sa intenționează să depună o moțiune pentru „conduită guvernamentală scandaloasă”.

Se așteaptă ca James Comey să conteste, de asemenea, numirea procurorului din Virginia care a adus acuzațiile împotriva sa, Lindsey Halligan. Alții vor argumenta că acest caz este o urmărire penală răzbunătoare și selectivă și vor pune la îndoială corectitudinea procedurilor marelui juriu.

Pledoariile pe aceste teme sunt programate să aibă loc în noiembrie și decembrie.

Un proces a fost stabilit pentru 5 ianuarie, iar avocații ambelor părți au declarat că se așteaptă ca acesta să dureze două până la trei zile.

Procurorii nu au solicitat ca James Comey să fie reținut înainte de procesul său.

Judecătorul Michael Nachmanoff a precizat miercuri, 8 octombrie, că nu dorește ca părțile să încetinească procesul de stabilire a faptelor în cadrul procesului.

„Nu voi lăsa lucrurile să se amâne” în acest caz, a spus Nachmanoff, adăugând că se așteaptă ca ambele părți să predea rapid probele.

„Nu voi încetini acest caz pentru că guvernul nu predă prompt” dovezile, iar procurorii au „tot interesul” să facă acest lucru, a spus judecătorul.

Observând că documentele clasificate vor fi, de asemenea, o parte cheie a cazului, Nachmanoff a spus că „guvernul este supus unei presiuni enorme” pentru a stabili cum dorește să gestioneze aceste probe.

Fitzgerald a declarat, la un moment dat în timpul audierii, că „este onoarea vieții mele” să-l reprezint pe fostul director al FBI în acest caz.

Acuzațiile provin din mărturia lui Comey în fața Congresului din 2020, în care acesta ar fi mințit cu privire la cunoștința sa despre o scurgere de informații clasificate care a fost ulterior raportată de mai multe agenții de știri.

Comey a mărturisit că „nu a autorizat pe altcineva să fie o sursă anonimă pentru știrile respective”, se arată în actul de acuzare. „Această declarație a fost falsă”, au spus procurorii.

Trump l-a demis sumar pe Comey în primele luni ale primului său mandat din cauza anchetei FBI privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Într-o postare pe rețelele de socializare adresată procurorului general Pam Bondi în septembrie, președintele a cerut deschis Departamentului de Justiție să-i urmărească pe mai mulți dintre adversarii săi politici, inclusiv pe Comey.

„Nu mai putem amâna, ne distruge reputația și credibilitatea”, i-a scris Trump lui Bondi în postarea de pe rețelele de socializare. „M-au pus sub acuzare de două ori și m-au pus sub acuzare (de 5 ori!), FĂRĂ NIMIC. TREBUIE FĂCUTĂ DREPTATE, ACUM!!!”

„Îmi este frântă inima pentru Departamentul de Justiție, dar am mare încredere în sistemul judiciar federal și sunt nevinovat”, a declarat Comey într-un mesaj video după inculparea sa de la sfârșitul lunii trecute.

Fostul director a adăugat: „Hai să avem un proces. Și să ne păstrăm credința.”

Trump a renunțat la orice demers diplomatic cu Venezuela. Ia în calcul operațiuni terestre în această țară
Trump a renunțat la orice demers diplomatic cu Venezuela. Ia în calcul operațiuni terestre în această țară
Diplomatul american Richard Grenell, emisar prezidențial pentru misiuni speciale, a afirmat că președintele Donald Trump i-a ordonat luni, 6 octombire, să își înceteze orice eforturi...
Rusia promite represalii dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk. "Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme"
Rusia promite represalii dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk. "Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme"
Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk, va bombarda locurile de lansare ale acestora dacă Statele Unite vor decide să le furnizeze Ucrainei şi va găsi o modalitate de a riposta...
#SUA, #proces sef fbi, #James Comey fost director FBI, #Trump presedinte SUA , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"
ObservatorNews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: cand este bine sa faci rambursarea partiala
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Oana Țoiu se întâlnește la Washington cu Marco Rubio. Este prima vizită a unui ministru român la un reprezentant al Administrației Trump, după anularea alegerilor din 2024
  2. Ucraina rămâne fără orice ajutor militar direct din Cehia dacă miliardarul Andrej Babis va forma guvernul. "Nu le vom da nicio coroană"
  3. Avertismentul psihologului după ce românii au golit rafturile magazinelor, de teama ciclonului Barbara: „Să ne menținem gândirea critică!”
  4. Caramitru: "În Vest, oamenii smart se întreabă ce se întâmplă după ce moare Putin. La noi, mulți sunt convinși că Rusia ajunge aici și o să îi ajute să ajungă la putere"
  5. Fostul șef al FBI a ajuns în fața instanței. Pledează nevinovat și acuză că procesul e orchestrat politic de Trump
  6. Restricții de circulație în Bulgaria din cauza vremii nefavorabile. Anunțul făcut de MAE
  7. O asistentă susține că medicul cu care se certa a îmbrâncit-o din birou "direct pe coridor". Explicațiile doctorului
  8. Cum a fost dezvăluită rețeaua complexă prin care elitele ruse încearcă să eludeze sancțiunile occidentale INVESTIGAȚIE
  9. Fraudă de aproape 4 milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă din Craiova. S-au găsit ordine de plată false la tranzacții cu peste 800 de tone de motorină
  10. Arafat reacționează după ce a fost acuzat că a băgat degeaba spaima în populație. "Data viitoare să nu luăm măsuri?" VIDEO